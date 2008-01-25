У глобальному масштабі серцево-судинні захворювання (ССЗ) є основною причиною летальних наслідків. Смертність від ССЗ у світі становить 17,9 млн на рік.

Результати дослідження, опубліковані в «European Heart Journal», демонструють, що у людей з дефіцитом вітаміну D з більшою ймовірністю діагностують ССЗ і підвищений артеріальний тиск, ніж в осіб з нормальним рівнем вітаміну D. Частота кардіальної патології серед пацієнтів з дефіцитом вітаміну D в 2 рази перевищує таку серед осіб з його нормальним рівнем.

Дослідники з Australian Center for Precision Health виявили генетичні докази зв’язку недостатності вітаміну D з розвитком ССЗ.

Недостатність вітаміну D відзначають у багатьох регіонах: дані Британського біобанку (UK Biobank) демонструють, що у 55% людей відмічають дефіцит вітаміну D (<50 нмоль/л), а у 13% — виражений дефіцит (<25 нмоль/л).

Дефіцит вітаміну D різної вираженості відзначають у близько 23% жителів Австралії, 24% жителів США та 37% жителів Канади.

Головний дослідник, професор Еліна Хіппьонен (Elina Hyppönen) з Університету Південної Африки (University of South Africa — UniSA), зазначила, що вивчення ролі дефіциту вітаміну D у розвитку ССЗ може допомогти спланувати профілактичні заходи.

Виражений дефіцит вітаміну D виявляють відносно рідко, але він є важливим чинником розвитку ССЗ. Це особливо актуально для осіб з обмеженими можливостями, які нечасто виходять на вулицю.

Також можна отримувати вітамін D з продуктів харчування, включаючи жирну рибу, яйця та збагачені продукти та напої. При цьому їжа, на жаль, є відносно недостатнім джерелом вітаміну D. Якщо людина не проводить достатньо часу на сонці, їй потрібно щодня приймати харчові добавки.

Результати дослідження дозволяють припустити, що підвищення рівня вітаміну D може бути заходом профілактики ССЗ. На думку дослідників, 4,4% всіх випадків ССЗ можна було б запобігти, якщо підвищити рівень вітаміну D в організмі ≥50 нмоль/л.

У цьому великомасштабному дослідженні використовували новий генетичний підхід, який дозволив оцінити, як підвищення рівня вітаміну D може вплинути на ризик розвитку ССЗ, ґрунтуючись на тому, наскільки високим є фактичний рівень вітаміну D. У дослідженні використовували інформацію про 267 980 пацієнтів, що дозволило команді вчених надати надійні статистичні докази зв’язку між дефіцитом вітаміну D та ССЗ.

Е. Хіппьонен відзначила наявність у дослідженні обмеження: неетично залучати людей з дефіцитом вітаміну D до рандомізованого контрольованого дослідження та залишати їх без лікування на тривалий час. Однак можна припустити, що у пацієнтів з найнижчим вихідним рівнем вітаміну D його корекція проявлятиме найбільший профілактичний ефект щодо ССЗ.

За матеріалами www.news-medical.net