Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба підвищує ризик розвитку пародонтиту?
У нещодавньому дослідженні показано, що у пацієнтів з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ) підвищений ризик розвитку пародонтиту.
Результати дослідження опубліковані в журналі «Biomedicines».
ГЕРХ — одне з найчастіше діагностованих захворювань травного тракту. Найбільш часті симптоми ГЕРХ — відрижка кислим і печія. ГЕРХ може призводити до розвитку таких ускладнень, як пептичні стриктури стравоходу, езофагіт та стравохід Барретта. Також у пацієнтів з ГЕРХ підвищений ризик розвитку аденокарциноми стравоходу та захворювань органів дихання. За оцінками експертів, ГЕРХ діагностується у близько 20% дорослого населення Європи та Північної Америки. У Східній Азії ГЕРХ діагностується у близько 7,8% населення. Вважається, що ризик розвитку ГЕРХ залежить від способу та раціону харчування та генетичної схильності.
Пародонтит є одним із найпоширеніших хронічних запальних захворювань порожнини рота в усьому світі. При пародонтиті можуть розвиватися прогресуюча дегенерація сполучної тканини ясен та зубів, періодонтальної зв’язки та альвеолярної кістки, підвищений ризик втрати зубів. Раніше в дослідженнях було показано, що хронічний пародонтит частіше відзначається і має тяжчий перебіг у дорослих американців та європейців, ніж у дорослих жителів Східної Азії. Пародонтит призводить до розвитку системного запалення та пов’язаний з підвищеним ризиком низки захворювань, включаючи серцево-судинні, захворювання органів дихання, цукровий діабет, ревматоїдний артрит, остеопороз, деменцію, захворювання шлунково-кишкового тракту та інфекцію Helicobacter pylori.
Раніше у дослідженнях, що включали невелику вибірку учасників, встановлено зв’язок між ГЕРХ та підвищеним ризиком розвитку запальних захворювань порожнини рота.
Синь Лі (Xin Li) з Китайського медичного університету в Тайчжуні (China Medical University in Taichung), Тайвань, з колегами проаналізували зв’язок між діагностованою ГЕРХ та ризиком розвитку пародонтиту у ретроспективному когортному дослідженні.
У дослідженні взяли участь 20 125 пацієнтів віком 40 років і старше з ГЕРХ та 20 125 осіб відповідного віку без ГЕРХ.
У дослідженні для аналізу використано дані Тайванської національної бази даних досліджень медичного страхування (Taiwan National Health Insurance Research Database).
У ньому встановлено, що ризик розвитку пародонтиту був значно підвищений у пацієнтів із ГЕРХ порівняно з учасниками без даного захворювання. Отримані у дослідженні результати скориговані з урахуванням статі, віку та наявності супутніх захворювань. Також показано, що ризик розвитку пародонтиту був вищим у пацієнтів з тяжким перебігом ГЕРХ.
Автори дослідження наголошують на необхідності ранньої діагностики пародонтиту у хворих з ГЕРХ. Також слід приділяти увагу заходам профілактики та лікування пародонтиту у хворих на ГЕРХ. Так, автори дослідження пояснили, що стоматологам слід оцінювати ГЕРХ як етіологічний фактор розвитку пародонтиту.
За матеріалами www.mdpi.com, www.medicalxpress.com
Новини медициниВсі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?
01.05.2024
Що слід знати про розсіяний склероз?
29.04.2024
Чим небезпечний інфаркт міокарда?
24.04.2024
Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?
24.04.2024
Судоми в ногах — невже назавжди?
23.04.2024