Флуоксетин: запитання та відповіді

Флуоксетин є потужним антидепресантом без вираженого седативного ефекту.

Як діє на людину флуоксетин?

За хімічною структурою він не належить ні до трициклічних, ні до тетрациклічних антидепресантів, а є селективним інгібітором зворотного нейронального захоплення серотоніну. Флуоксетин виявляє виражену антидепресивну активність, що, мабуть, пов’язано з потужним специфічним пригніченням зворотного захоплення серотоніну в синапсах нейронів центральної нервової системи. Флуоксетин, на відміну від трициклічних антидепресантів, є слабким антагоністом мускаринових, гістамінових та адренергічних рецепторів, що чинить маловиражену дію на холінергічні та Н 1 -рецептори. Сприяє покращанню настрою, усуває відчуття страху та напругу, дисфорію. При його застосуванні не відмічаються негативні явища з боку серцево-судинної системи (наприклад кардіотоксичність), а також інші порушення, зумовлені антихолінергічною дією, характерною для трициклічних антидепресантів.

Яка форма випуску флуоксетину?

Флуоксетин випускають у формі таблеток або капсул, що містять 20 мг активної речовини.

Які показання до застосування флуоксетину?

Показаннями до застосування флуоксетину є:

великі депресивні епізоди;

обсесивно-компульсивний розлад;

нервова булімія — у складі комплексної психотерапії дозволяє зменшити неконтрольоване вживання їжі.

Як швидко розвивається ефект від флуоксетину?

Стійкий клінічний ефект розвивається через 3–4 тиж постійного прийому препарату.

Як довго потрібно приймати флуоксетин?

Для досягнення лікувального ефекту курс лікування має бути досить тривалим (2–3 міс).

Як призначають флуоксетин під час депресії?

Звичайна доза при депресії — 20 мг 1 раз на добу. При необхідності через 3–4 тиж дозу підвищують на 20 мг/добу. Максимальна добова доза — 80 мг. Особам похилого віку призначають у дозі, що не перевищує 60 мг/добу.

Як призначають флуоксетин при булімічному неврозі та інших психоневрологічних розладах?

При булімічному неврозі призначають у добовій дозі 60 мг у 3 прийоми; при обсесивно-фобічних розладах — 20–60 мг/добу (і розподіляють на 1–3 прийоми протягом дня) — залежно від тяжкості захворювання.

Кому протипоказаний флуоксетин?

Флуоксетин протипоказаний при:

індивідуальній непереносимості;

тяжкій печінковій та нирковій недостатності;

епілепсії чи судомних станах в анамнезі;

суїцидальних думках;

глаукомі;

атонії сечового міхура;

доброякісній гіперплазії передміхурової залози (особливо якщо відзначається порушення відтоку сечі);

одночасному застосуванні інгібіторів моноамінооксидази, включаючи лінезолід. Проміжок між прийомом препаратів цих груп має становити 14 днів;

серцевій недостатності, якщо пацієнтам уже призначено метопролол.

Чи можна приймати флуоксетин увечері?

Якщо флуоксетин приймають 2 р/добу, один із прийомів препарату припадає на вечірній час. Якщо флуоксетин призначений 1 р/добу, то доцільніше приймати його вранці.

Як флуоксетин впливає на сон?

Флуоксетин не викликає вираженого седативного ефекту, тому істотно не впливає на якість сну.

Що буде, якщо флуоксетин приймати одночасно з алкоголем?

За даними дослідників, флуоксетин не підвищує рівень алкоголю у крові та не посилює дію алкоголю. Проте одночасне застосування інгібіторів зворотного захоплення серотоніну та алкоголю не рекомендується.

Чи можна різко припиняти прийом флуоксетину?

Якщо лікування флуоксетином раптово припинити, часто виникають симптоми відміни. Під час клінічних досліджень побічні реакції при припиненні прийому препарату виникали приблизно у 60% пацієнтів, причому як утих, хто приймав флуоксетин, так і у тих, хто приймав плацебо. Ризик розвитку симптомів відміни залежить від багатьох факторів, включаючи тривалість лікування, дозу та рівень зниження дози. Слід проводити титрування зниження дози протягом 1 або 2 тиж відповідно до потреб пацієнта.

Симптоми відміни: запаморочення, розлади чутливості (включаючи парестезії), порушення сну (включаючи безсоння та важкі сновидіння), астенія, ажитація або збудження, нудота та/або блювання, тремор та головний біль. Загалом симптоми відміни помірного чи середнього ступеня тяжкості, але можуть бути й тяжкого ступеня. Зазвичай виникають протягом перших днів після відміни флуоксетину. В основному симптоми самостійно зникають протягом перших 2 тиж, хоча в деяких випадках можуть тривати 2–3 міс і довше. Таким чином, рекомендується поступово знижувати дозу флуоксетину протягом як мінімум 1–2 тиж відповідно до потреб пацієнта.

Як флуоксетин впливає на лібідо?

При прийомі флуоксетину можуть відмічатися розлади еякуляції, включаючи передчасну еякуляцію та її затримку, а також сексуальну дисфункцію.

Які у флуоксетину побічні ефекти?

Найбільш частими побічними реакціями, про які повідомляли під час лікування флуоксетином, є головний біль, нудота, безсоння, втомлюваність і діарея. Інтенсивність та частота побічних реакцій знижуються при подальшому лікуванні та зазвичай не призводять до припинення терапії.

Чи можна застосовувати флуоксетин у вагітних?

Флуоксетин протипоказано застосовувати у період вагітності. В окремих дослідженнях вказується, що прийом флуоксетину в період вагітності підвищує ризик серцево-судинних вад або легеневої гіпертензії у новонароджених.

Чи можна застосовувати флуоксетин у період годування грудьми?

Флуоксетин протипоказаний у період годування грудьми. Флуоксетин та його метаболіт норфлуоксетин екскретуються у грудне молоко. Повідомлялося про небажані реакції у немовлят, які перебувають на грудному вигодовуванні. Якщо лікування флуоксетином вважається необхідним, годування грудьми слід припинити.