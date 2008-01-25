Флуконазол: запитання та відповіді

Флуконазол — це протигрибковий препарат, який належить до класу триазолів. Лікарський засіб пригнічує ферменти системи цитохрому Р450, необхідні для синтезу ергостеролу — структурного компонента мембрани грибкової клітини. Що важливо, флуконазол набагато селективніший до грибкових ферментів системи цитохрому Р450, ніж до людських. Активний щодо мікроскопічних патогенних грибів та деяких найпростіших.

Які збудники чутливі до флуконазолу?

Найбільш поширеним показанням до призначення флуконазолу є кандидоз. Флуконазол є ефективним при ураженнях різноманітними штамами Candida spp. різної локалізації (включаючи вісцеральний кандидоз).

Окрім кандидозів, флуконазол призначається для лікування пацієнтів з криптококкозом (Cryptococcus neoformans, включаючи внутрішньочерепні інфекції), мікроспорією (Microsporum spp.), трихофітією (Trichophytum spp.), бластомікозу (Blastomyces dermatitidis), кокцидіозом (Coccidioides immitis, включаючи внутрішньочерепні інфекції), паракокцидіозом (Paracoccidioides brasiliensis) та гістоплазмозом (Hystoplasma capsulatum).

При яких захворюваннях застосовують флуконазол?

Флуконазол застосовують для лікування пацієнтів з:

криптококовим менінгітом;

кокцидіодомікозом;

інвазивними кандидозами;

кандидозом слизової оболонки, включаючи кандидоз ротоглотки та кандидоз стравоходу;

кандидурією, хронічним кандидозом шкіри та слизової оболонки;

хронічним атрофічним кандидозом (кандидоз, викликаний використанням зубних протезів) при неефективності місцевих стоматологічних гігієнічних засобів;

вагінальним кандидозом, гострим або рецидивуючим, коли місцева терапія є недоречною;

кандидозним баланітом, коли місцевої терапії недостатньо;

дерматомікозом, включаючи мікоз стоп, мікоз гладкої шкіри, паховий дерматомікоз; різнобарвним лишаєм та кандидозними інфекціями шкіри, коли системна терапія є недоречною;

дерматофітний оніхомікоз, коли застосування інших лікарських засобів є недоречним.

Флуконазол застосовують для профілактики:

рецидивів криптококового менінгіту у пацієнтів з високим ризиком його розвитку;

рецидивів кандидозу ротоглотки або стравоходу у ВІЛ-інфікованих хворих із високим ризиком його розвитку;

рецидивів вагінального кандидозу (≥4 випадки на рік);

кандидозних інфекцій у пацієнтів з тривалою нейтропенією (наприклад хворі на злоякісні захворювання крові, які отримують хіміотерапію, або при трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин).

У яких формах випускається флуконазол?

Флуконазол випускається у формі твердих капсул або таблеток, вкритих оболонкою, для прийому всередину з дозою діючої речовини 50, 100, 150 або 200 мг. Існує розчин для інфузій флуконазолу з концентрацією 2 мг/мл. Розчин для інфузій випускається об’ємом 50, 100 або 200 мл. Також існує гель для зовнішнього застосування, який містить флуконазол у концентрації 5 мг/г (Фуцис гель).

Як приймати флуконазол при кандидозі горла?

При орофарингеальному кандидозі дорослим зазвичай призначають по 50–100 мг флуконазолу 1 раз на добу протягом 7–14 днів. У хворих із вираженим пригніченням імунітету лікування, за потреби, продовжують протягом більш тривалого часу. При атрофічному кандидозі слизової оболонки ротової порожнини, зумовленому носінням зубних протезів, препарат зазвичай призначають у дозі 50 мг 1 раз на добу протягом 14 днів у поєднанні з місцевими антисептичними засобами для обробки протезу.

Як приймати флуконазол?

Найбільш поширений спосіб застосування флуконазолу — препарат у дозі 150 мг приймають внутрішньо одноразово. Таблетку/капсулу ковтають повністю і запивають достатньою кількістю води, незалежно від їди. Такий спосіб підходить при гострому місцевому кандидозі. В інших випадках дозу, режим введення та тривалість курсу лікування визначає лікар.

Як приймати флуконазол дітям?

Флуконазол призначають дітям від народження при кандидозах слизових оболонок (кандидоз ротоглотки, кандидоз стравоходу), інвазивних кандидозах, криптококовому менінгіті та для профілактики кандидозних інфекцій у пацієнтів зі зниженим імунітетом. Препарат можна застосовувати як підтримувальну терапію для попередження рецидиву криптококового менінгіту у дітей з високим ризиком його розвитку.

Діти віком старше 12 років. Залежно від маси тіла та пубертатного розвитку лікарю слід оцінити, яка доза (для дорослих або для дітей) є оптимальною для пацієнта. Клінічні дані свідчать, що в дітей кліренс флуконазолу вищий у порівнянні з дорослими. Застосування доз 100; 200 та 400 мг у дорослих та доз 3; 6 та 12 мг/кг у дітей призводить до досягнення порівнянної системної експозиції.

Діти у віці 28 днів — 11 років. Кандидоз слизових оболонок: початкова доза становить 6 мг/кг/добу, підтримувальна — 3 мг/кг/добу. Початкову дозу можна застосовувати в 1-й день з метою швидшого досягнення рівноважної концентрації.

Для точного дозування дітям молодшого віку рекомендується вводити препарат внутрішньовенно, а для дітей старшого віку — розчиняти таблетку, що диспергується, у воді.

Коли виявляється ефект флуконазолу?

Якщо йдеться про одноразове застосування при гострому кандидозі, то препарат діє досить швидко — вже через 0,5–1,5 год після прийому в плазмі крові досягаються максимальні концентрації препарату. Період напіввиведення флуконазолу становить близько 30 год. Тому після одноразового прийому концентрація в організмі є достатньою, щоб досягти повноцінної елімінації збудника.

Як приймати флуконазол при молочниці?

При вагінальному кандидозі (молочниця) флуконазол приймають одноразово внутрішньо в дозі 150 мг. Для зниження частоти рецидивів захворювання препарат приймають у дозі 150 мг один раз на місяць. Тривалість терапії визначають індивідуально; вона варіює в діапазоні 4–12 міс. При кандидозному баланіті призначають флуконазол одноразово в дозі 150 мг внутрішньо. Однак рішення про застосування такої дози або вибір іншого режиму лікування приймає лікар.

Як приймати флуконазол при інфекціях, пов’язаних з імунодефіцитом?

При криптококовому менінгіті та криптококових інфекціях іншої локалізації в 1-й день зазвичай призначають 400 мг, а потім продовжують лікування у дозі 200–400 мг 1 раз на добу. Тривалість терапії при криптококових інфекціях залежить від досягнутого клінічного та мікологічного ефекту; при криптококовому менінгіті його зазвичай продовжують не менше 6–8 тиж. Для профілактики рецидиву криптококового менінігіту у хворих на СНІД (після завершення курсу первинного лікування) терапію флуконазолом у дозі 200 мг/добу можна продовжувати протягом досить тривалого періоду. При лікуванні дітей з криптококовою інфекцією рекомендована доза флуконазолу становить 6–12 мг/кг/добу залежно від тяжкості захворювання.

Як приймати флуконазол при грибкових ураженнях шкіри?

При інфекціях шкіри, включаючи мікози стоп, гладкої шкіри, пахової області, та кандидозних інфекціях рекомендована доза становить 150 мг 1 раз на тиждень або 50 мг 1 раз на добу. Препарат призначають у формі таблеток або капсул для прийому всередину. Тривалість терапії зазвичай становить 2–4 тиж, проте при мікозі стоп може знадобитися більш тривале лікування (до 6 тиж). При висівковому лишаї рекомендована доза становить 300 мг 1 раз на тиждень протягом 2 тиж; деякі хворі потребують прийому третьої дози флуконазолу — 300 мг, тоді як у ряді випадків виявляється достатнім одноразовий прийом 300–400 мг препарату. Альтернативною схемою лікування є застосування препарату по 50 мг 1 раз на добу протягом 2–4 тиж.

При оніхомікозі (tinea unguium) рекомендована доза становить 150 мг 1 раз на тиждень. Лікування слід продовжувати до повної заміни ураженого нігтя здоровим. Для повторного відростання нігтів на пальцях рук і ніг зазвичай потрібно 3–6 і 6–12 місяців відповідно, проте швидкість росту нігтів може варіювати в широких межах у різних осіб, а також залежно від віку. Встановлено, що у нігтьовій пластині флуконазол визначається протягом 6 міс після завершення курсу лікування. Після успішної терапії хронічних інфекцій, що важко піддаються терапії, іноді спостерігається зміна форми нігтів.

Для лікування пацієнтів з інфекціями шкіри також можна використовувати гель із флуконазолом для місцевого застосування. Гель наносять 1 раз на добу і злегка втирають в уражену ділянку шкіри протягом 103 тиж.

Як приймати флуконазол при інших мікозах?

При глибокому ендемічному мікозі може знадобитися тривале (до 2 років) застосування препарату в дозі 200–400 мг/добу. Тривалість терапії визначають індивідуально; зазвичай вона становить 11–24 міс при кокцидіоідомікозі, 2–17 міс — у разі паракокцидіоідомікозу, 1–16 міс — при споротрихозі та 3–17 міс — при гістоплазмозі.

Як застосовувати флуконазол у разі прийому антибіотиків?

Якщо курс антибактеріальної терапії не перевищує 10 днів, то зазвичай не потрібно додатково застосовувати протигрибкові препарати. Однак якщо людина перенесла тяжке інфекційне захворювання та протягом курсу лікування кілька разів змінювалася схема антибактеріальної терапії, то може виникнути потреба в додатковому застосуванні флуконазолу. Флуконазол застосовують курсом паралельно з антибактеріальною терапією або після завершення курсу приймають одноразово і доповнюють схему пробіотиками. Дозу та оптимальний режим лікування підбирає лікар залежно від індивідуальної клінічної картини.

Які побічні ефекти можуть спостерігатися при прийомі флуконазолу?

Часті побічні реакції при застосуванні флуконазолу: головний біль, біль у черевній порожнині, діарея, нудота, блювання, висипання на шкірі, підвищення рівня аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази та лужної фосфатази в крові. Рідко відзначали алергічні реакції, що є проявом індивідуальної непереносимості.

У яких випадках протипоказаний флуконазол?

Флуконазол протипоказаний у період вагітності та годування грудьми. Також флуконазол не приймають одночасно з терфенадином, цизапридом, астемізолом, пімозидом, хінідином та еритроміцином через можливі лікарські взаємодії.