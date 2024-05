У багатьох онкологічних хворих розвивається анемія. Анемія — причина швидкої втомлюваності, слабкості і зниження фізичної активності. Медикаментозна терапія зрідка виявляється ефективною при такій патології. Дослідники з Базельського університету (University of Basel) встановили причини розвитку анемії в онкохворих. Крім того, вони з’ясували, що фізичні вправи можуть сприяти поліпшенню загального стану хворого з анемією, яка розвивається на тлі раку.

Двома основними симптомами раку є зменшення м’язової маси та зниження рівня гемоглобіну. Це призводить до зменшення маси тіла, втоми, сонливості та зниження фізичної працездатності. Більше того, обидва симптоми — атрофія і анемія — стають причиною звернення до лікаря, завдяки чому пухлину й діагностують. На сьогодні детально не встановлено, які саме механізми зумовлюють атрофію м’язів та розвиток анемії при онкопатології, тому ефективні методи лікування та профілактики на даний час відсутні.

Той факт, що анемія обтяжує загальний стан і може стати перешкодою для проведення повного курсу лікування при онкологічному захворюванні, підкреслює необхідність невідкладного вивчення причин і потенційних засобів лікування. У співпраці з кафедрою біомедицини Базельського університету (Department of Biomedicine at the University of Basel) дослідницька група професора Крістофа Хандшіна (Christoph Handschin) з Біоцентру (Biozentrum) продемонструвала на мишачій моделі, що рак не тільки викликає системну запальну реакцію, а й істотно змінює шляхи метаболізму ліпідів та інших нутрієнтів в організмі.

Коли організм не справляється

Біологічні процеси, що відбуваються в пухлинній масі, призводять до посиленого руйнування еритроцитів. У публікації в журналі «Science Advances» описано, що фізичні вправи нормалізують ці метаболічні порушення і тим самим зменшують вираженість анемії, асоційованої з раком.

Організм намагається компенсувати втрату еритроцитів, збільшуючи їх утворення в кістковому мозку та селезінці, але безуспішно. Підвищеного виробництва клітин крові недостатньо для попередження анемії, пов’язаної з пухлиною. К. Хандшін зазначає, що завдяки дослідженню з’явилася можливість з’ясувати, як саме розвивається анемія на тлі раку. Пухлинна маса значно змінює метаболізм ліпідів і інших нутрієнтів. Внаслідок цього різко підвищується інтенсивність процесів руйнування еритроцитів макрофагами.

Фізичні вправи нормалізують обмін речовин та усувають анемію

Дослідницька група спробувала нормалізувати обмін речовин лікарськими засобами. Однак жоден з препаратів не зміг значно зменшити вираженість анемії. Втім метаболізм можна регулювати за допомогою фізичних вправ, у тому числі й підвищувати вміст еритроцитів в крові. Встановлено, що за допомогою фізичних вправ швидкість утворення еритроцитів може бути знижена з аномально високої до майже норми.

Фізичні вправи дозволяють модулювати процеси викликаного пухлиною патологічного метаболічного ремоделювання та запалення достатньою мірою, щоб інгібувати надмірне утворення і руйнування клітин крові.

Результати цього дослідження дозволяють по-новому підходити до питань лікування пухлинної анемії. Отримані дані свідчать про те, що фізичні вправи є перспективним допоміжним методом для хворих на рак, оскільки вони запобігають розвитку анемії та пов’язаної з нею втоми та сонливості, у результаті чого поліпшується загальне самопочуття та якість життя. Це також сприяє поліпшенню переносимості променевої та хіміотерапії.

За матеріалами www.news-medical.net/news