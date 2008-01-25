Група дослідників з Університету Пенсільванії (University of Pennsylvania) встановила, що застосування препарату для зниження рівня холестерину в крові може знизити ризик розвитку непроліферативної діабетичної ретинопатії (НПДР) до проліферативної діабетичної ретинопатії (ПДР). У статті, опублікованій у журналі «JAMA Ophthalmology», описано когортне дослідження за участю 5835 пацієнтів, які приймали фенофібрат, та 144 417 хворих, які не застосовували препарат. У результаті дослідження отримано нову інформацію про ефективність фенофібрату в профілактиці діабетичного макулярного набряку (ДМН), ПДР та діабетичної ретинопатії, яка може призвести до втрати зору.

За результатами попередніх досліджень було встановлено, що пацієнти з цукровим діабетом, які приймають фенофібрат, менш схильні до розвитку ПДР або діабетичної ретинопатії, яка може призвести до втрати зору, але дані були неспецифічними. На сьогодні було проведено два клінічні випробування для оцінки ефективності фенофібрату у пацієнтів із цукровим діабетом. В одному з них, дослідженні ACCORD-Eye, було відмічено нижчу швидкість прогресування діабетичної ретинопатії, яка може призвести до втрати зору, але частоту розвитку ПДР чи ДМН не визначали. А в дослідженні FIELD було встановлено, що пацієнтам, які застосовують фенофібрат, з нижчою ймовірністю була потрібна лазерна корекція зору у зв’язку з розвитком ПДР чи ДМН, але в цьому дослідженні не оцінювали темпи прогресування ретинопатії.

У зазначеному дослідженні було проаналізовано дані бази Medicare Advantage за період 2002–2019 рр. У базу даних включена інформація про пацієнтів з цукровим діабетом і стан їхнього очного дна, а також про те, чи отримували вони фенофібрат. Загалом дослідники включили до свого аналізу 150 252 хворих з НПДР віком старше 18 років, з яких 5835 приймали фенофібрат, а 144 417 — не приймали. Встановлено, що у 27 325 пацієнтів прогресивно розвивалася діабетична ретинопатія, яка може призвести до погіршення зору, у тому числі ПДР (4086 пацієнтів) та ДМН (22750 пацієнтів). Застосування фенофібрату сприяє зниженню ризику прогресування пошкодження сітківки до діабетичної ретинопатії, яка може призвести до втрати зору, на 8% та уповільнення прогресування до ПДР на 24%, однак не впливає на швидкість прогресування ДМН. Дослідники припускають, що застосування фенофібрату може забезпечити помірне зниження темпів прогресування НПДР до ПДР та діабетичної ретинопатії, яка може призвести до зниження зору.

За матеріалами www.medicalxpress.com