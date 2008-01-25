Антибіотикорезистентність бактерій є однією з найважливіших проблем сучасної охорони здоров’я. Внаслідок антибіотикорезистентності підвищується ризик тяжкого перебігу бактеріальних інфекцій, летального наслідку та поширення бактеріальної інфекції, викликаної стійкими до антибіотиків штамами.

У 2017 р. Всесвітня організація охорони здоров’я (World Health Organization — ВООЗ) опублікувала список стійких до антибіотиків найпоширеніших патогенних мікроорганізмів, які становлять «серйозну загрозу здоров’ю людини». Більшість бактерій, включених до цього списку, є грамнегативними. ВООЗ наголосила на гострій необхідності розробки нових антибіотиків.

У недавньому дослідженні вчені модифікували раніше синтезований лікарський засіб та оцінили ефективність отриманої молекули — фабіміцину — щодо антибіотикорезистентних грамнегативних бактерій.

На сьогодні препарат досліджено на тваринах: продемонстровано його ефективність у мишей з викликаними грамнегативними бактеріями інфекціями сечовивідних шляхів та пневмонією.

У дослідженні було показано, що фабіміцин ефективний щодо понад 200 антибіотикорезистентних бактеріальних ізолятів Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae та Acinetobacter baumannii. Важливо, що при цьому препарат не мав значного негативного впливу на кишкову мікрофлору людини.

Доктор Пол Дж. Хергенротер (Paul J. Hergenrother), професор хімії Університету Іллінойсу (University of Illinois), та група дослідників під його керівництвом взяли за основу для розробки нового антибіотика молекулу Debio-1452. Він є інгібітором ферменту FabI, що бере участь у біосинтезі бактеріальних жирних кислот.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «ACS Central Science».

У дослідженні фабіміцин вводили внутрішньовенно тричі на добу. Було зазначено, що препарат в ефективних концентраціях проникає у тканини селезінки, сечового міхура, печінки та нирок. Також показано, що фабіміцин має вузький діапазон мінімальних інгібуючих концентрацій (найнижча концентрація антибіотика, що пригнічує зростання бактерій).

Доктор Вільям М. Вуест (William M. Wuest), член Дослідницького альянсу Джорджії (Georgia Research Alliance) і професор хімії в Університеті Еморі (Emory University), підкреслив, що відкриття нового ефективного щодо антибіотикорезистентних штамів бактерій антибіотика є дуже важливим. Однак перш ніж новий антибіотик буде схвалений для клінічного застосування, необхідні великі дослідження та значні фінансові вкладення для їх проведення та впровадження нового препарату.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com