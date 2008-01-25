Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїФабіміцин: новий препарат, що потенційно ефективний проти антибіотикорезистентних бактерій?

Фабіміцин: новий препарат, що потенційно ефективний проти антибіотикорезистентних бактерій?

Опубліковано  18.08.2022

Антибіотикорезистентність бактерій є однією з найважливіших проблем сучасної охорони здоров’я. Внаслідок антибіотикорезистентності підвищується ризик тяжкого перебігу бактеріальних інфекцій, летального наслідку та поширення бактеріальної інфекції, викликаної стійкими до антибіотиків штамами.

У 2017 р. Всесвітня організація охорони здоров’я (World Health Organization — ВООЗ) опублікувала список стійких до антибіотиків найпоширеніших патогенних мікроорганізмів, які становлять «серйозну загрозу здоров’ю людини». Більшість бактерій, включених до цього списку, є грамнегативними. ВООЗ наголосила на гострій необхідності розробки нових антибіотиків.

У недавньому дослідженні вчені модифікували раніше синтезований лікарський засіб та оцінили ефективність отриманої молекули — фабіміцину — щодо антибіотикорезистентних грамнегативних бактерій.

На сьогодні препарат досліджено на тваринах: продемонстровано його ефективність у мишей з викликаними грамнегативними бактеріями інфекціями сечовивідних шляхів та пневмонією.

У дослідженні було показано, що фабіміцин ефективний щодо понад 200 антибіотикорезистентних бактеріальних ізолятів Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae та Acinetobacter baumannii. Важливо, що при цьому препарат не мав значного негативного впливу на кишкову мікрофлору людини.

Доктор Пол Дж. Хергенротер (Paul J. Hergenrother), професор хімії Університету Іллінойсу (University of Illinois), та група дослідників під його керівництвом взяли за основу для розробки нового антибіотика молекулу Debio-1452. Він є інгібітором ферменту FabI, що бере участь у біосинтезі бактеріальних жирних кислот.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «ACS Central Science».

У дослідженні фабіміцин вводили внутрішньовенно тричі на добу. Було зазначено, що препарат в ефективних концентраціях проникає у тканини селезінки, сечового міхура, печінки та нирок. Також показано, що фабіміцин має вузький діапазон мінімальних інгібуючих концентрацій (найнижча концентрація антибіотика, що пригнічує зростання бактерій).

Доктор Вільям М. Вуест (William M. Wuest), член Дослідницького альянсу Джорджії (Georgia Research Alliance) і професор хімії в Університеті Еморі (Emory University), підкреслив, що відкриття нового ефективного щодо антибіотикорезистентних штамів бактерій антибіотика є дуже важливим. Однак перш ніж новий антибіотик буде схвалений для клінічного застосування, необхідні великі дослідження та значні фінансові вкладення для їх проведення та впровадження нового препарату.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com

Опубліковано  18.08.2022

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини