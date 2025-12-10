Діагноз онкологічного захворювання докорінно змінює життя пацієнта — не лише психологічно, а й фізіологічно. Організм змушений протистояти одразу кільком обтяжливим факторам: токсичному впливу хімієтерапії, опроміненню, наслідкам хірургічних втручань та системному виснаженню, яке спричинює сама хвороба. Однією з ключових проблем під час лікування стає збереження або відновлення нормальної маси тіла й м’язової тканини. Через підвищені енергетичні потреби та порушене засвоєння їжі пацієнти часто стикаються зі швидким зменшенням маси тіла, білковою недостатністю та ризиком розвитку кахексії. У таких умовах ентеральне харчування рідкими дієтичними сумішами Nutridrink Protein від Nutricia може стати важливою складовою підтримувальної терапії. Ці продукти забезпечують організм концентрованою кількістю білка, енергією, макро- та мікронутрієнтами у зручній для засвоєння формі — особливо тоді, коли звичайна їжа переноситься погано або її споживання обмежене.

Як впливає онкологічне захворювання на організм?

Онкологічний процес супроводжується глибокими системними змінами. Пухлина впливає не лише на окремі органи, але й на загальний обмін речовин:

активуються запальні процеси;

порушується енергетичний баланс;

суттєво зростає потреба в білку та калоріях.

На цьому тлі поступово розвивається онкологічна кахексія — тяжке виснаження організму з втратою жирової та м’язової маси, слабкістю, погіршенням ефективності лікування. Розуміння цих процесів критично важливе для вибору правильної стратегії харчування.

У разі прогресування пухлинного процесу організм стикається з кількома серйозними змінами:

пухлина виділяє специфічні речовини, які впливають на метаболізм. У результаті відбуваються прискорений розпад м’язових білків і розвиток кахексії. Тому харчування при кахексії має бути спрямоване на максимальне збереження м’язової маси;

хімічна та променева терапія впливає на травну систему. Виникають нудота, втрата апетиту, зміни смаку та сухість у роті, через що багато хворих не можуть вживати звичайну їжу в достатньому обсязі. Саме тут на допомогу приходить готове до вживання харчування — рідкі суміші, які легко ковтаються та засвоюються організмом;

у пацієнтів онкологічного профілю часто діагностують порушення роботи кишечнику, що негативно впливає на здатність засвоювати поживні речовини. Харчування Нутрідрінк Протеїн розроблено так, щоб мінімізувати навантаження на травну систему при максимальному надходженні необхідних нутрієнтів;

під час хімієтерапії потреба в білку зростає на 30–50% порівняно з нормою. Це пов’язано з необхідністю постійного відновлення пошкоджених клітин та підтримки імунної системи. Нестача білка безпосередньо пов’язана з повільнішим одужанням, гіршим загоєнням ран, більшою кількістю ускладнень та зниженням ефективності лікування, тому харчування при недостатності білка стає критичною необхідністю.

Спеціалізоване медичне харчування при виснаженні є не просто додатковою підтримкою, а життєво необхідним елементом терапії. Якщо організм не отримує достатньо енергії та білка, виникає ефект доміно: м’язи слабшають, імунна система пригнічується, рани гояться повільніше, організм не має ресурсу для боротьби з хворобою.

Яку роль відіграє м’язова тканина при онкопроцесах?

Ось кілька ключових фактів, чому м’язова маса має таке велике значення:

забезпечує можливість рухатися, вставати з ліжка, ходити, тримати рівновагу. Без достатньої м’язової маси навіть прості дії стають складними, а загальна слабкість зростає;

є резервом важливих амінокислот, які організм використовує для відновлення клітин і роботи імунітету. Чим більше м’язової маси — тим більше «запасу» для боротьби з інфекціями та побічними ефектами лікування;

доведено, що пацієнти зі збереженою м’язовою масою краще переносять хімієтерапію, менше втомлюються і рідше стикаються з ускладненнями;

м’язи активують метаболізм. Коли їх стає менше, знижується швидкість обміну речовин, з’являється слабкість, організм повільніше відновлюється.

Після лікування тілу потрібно поповнити втрачені м’язові тканини, які відновлюються найважче, тому організму необхідне високобілкове калорійне харчування.

Високобілкове харчування як ключовий компонент підтримки під час хвороби

Значення високобілкового харчування при онкопатології підтверджується численними клінічними спостереженнями та дослідженнями, які демонструють, що адекватне надходження білка безпосередньо впливає на перебіг лікування, відновлення та загальний прогноз:

менше ускладнень — пацієнти з достатнім рівнем білка переносять хімієтерапію легше;

швидше одужання після операцій — білок є основним будівельним матеріалом для тканин, тому достатнє його споживання прискорює загоєння ран, знижує ризик інфекцій та скорочує тривалість госпіталізації;

кращі результати лікування — організм, забезпечений енергією та необхідними нутрієнтами, краще реагує на терапію;

поліпшення якості життя — оптимальне харчування допомагає зберегти сили та мотивацію до лікування.

Білки виконують в організмі функції, без яких неможливе одужання. За їхньою допомогою відбуваються:

відновлення тканин та м’язів — під час хімієтерапії клітини організму постійно ушкоджуються. Білки — це будівельний матеріал для створення нових, здорових клітин. Без достатньої кількості білка організм не може відновитися;

забезпечення імунної функції — антитіла, що захищають організм від інфекцій, складаються з білків. Під час онкологічної хвороби імунна система зазнає суттєвого виснаження. Спеціалізоване медичне харчування з високим вмістом білка допомагає підтримати імунітет у такий критичний момент;

синтез гормонів та ферментів — гормони регулюють метаболізм, ферменти забезпечують всі біохімічні процеси. Без білків ці процеси просто не відбуватимуться;

детоксикація — під час хімієтерапії в організмі накопичуються токсичні речовини. Білок є джерелом амінокислот, які печінка використовує для зв’язування та знешкодження токсинів, перетворюючи їх на безпечні сполуки для подальшого виділення нирками;

збереження м’язової маси — харчування з високим вмістом білка дозволяє зберегти м’язи, навіть якщо людина не може займатися фізичними вправами.

Переваги ентерального харчування

Звичайне харчування супроводжується втратами енергії на жування та розщеплення великих молекул у травному тракті. Ентеральне харчування мінімізує навантаження на травну систему:

всі нутрієнти знаходяться у формі, оптимальній для абсорбції;

немає потреби в активній роботі жувальних м’язів.

Лінійка продуктів Nutridrink Protein розроблена на основі сучасних наукових досягнень у галузі нутриціології. Це приклад того, як ентеральне харчування може бути одночасно ефективним і смачним:

вміст білка — Nutridrink Protein містить 18 г білка на порцію. Це оптимальна кількість для одного прийому їжі. Білок тваринного походження забезпечує повний набір необхідних амінокислот;

калорійність — протеїновий напій розрахований так, щоб дати організму близько 306 калорій на порцію, що достатньо для подолання енергетичного дефіциту без надмірного навантаження;

протеїновий напій розрахований так, щоб дати організму близько 306 калорій на порцію, що достатньо для подолання енергетичного дефіциту без надмірного навантаження; вміст вітамінів та мінералів — 1 порція напою містить 13 вітамінів і 15 мінералів, необхідних для функціонування організму;

засвоюваність — на відміну від звичайної їжі, спеціалізоване медичне харчування легко засвоюється. Вживання Nutridrink Protein мінімізує побічні ефекти з боку травної системи;

на відміну від звичайної їжі, спеціалізоване медичне харчування легко засвоюється. Вживання Nutridrink Protein мінімізує побічні ефекти з боку травної системи; смак та комфорт вживання — лінійка Nutridrink Protein має кілька смаків, що робить процес харчування приємнішим: Нутрідрінк Протеїн з нейтральним смаком — ідеально для пацієнтів з чутливістю до запахів чи зміненим смаком, що часто відмічають під час хіміє- та променевої терапії; Нутрідрінк Протеїн зі смаком лісових плодів — яскравий ягідний смак; Нутрідрінк Протеїн зі смаком ванілі — ніжний ароматний варіант; Нутрідрінк Протеїн зі смаком полуниці — легкий та приємний, часто подобається пацієнтам з низьким апетитом;

лінійка Nutridrink Protein має кілька смаків, що робить процес харчування приємнішим: безпека — продукція від Nutricia відповідає найвищим стандартам якості та має доведену ефективність (Anne-Marie Dingemans et al., Nutrients, 2023).

Переваги ентерального харчування Nutridrink Protein:

не потрібно готувати — достатньо просто відкрити пляшку та випити;

високий вміст білка та інших поживних речовин допомагає підтримувати силу та відновлення організму;

легко засвоюється навіть при проблемах з травленням;

сприяє збереженню м’язової маси та зниженню ризику виснаження;

маленький об’єм (125 мл) легко випити навіть при втраті апетиту або нудоті;

різноманітні смаки роблять процес харчування приємнішим.

Яка кількість білка має бути в раціоні пацієнта онкологічного профілю та як її забезпечити?

Відповіді на ці запитання залежать від конкретної ситуації, але існують загальні рекомендації Європейського товариства клінічного харчування та метаболізму — ESPEN Guidelines on Nutrition in Cancer Patients (Arends et al., Clinical Nutrition, 2017):

під час активної хімієтерапії — 1,2–1,5 г білка/кг маси тіла на добу. Для людини з масою тіла 70 кг це становить 84–105 г білка щодня;

харчування після операції — кількість білка збільшують до 1,5–2 г/кг маси тіла, оскільки організм активно відновлює ушкоджені тканини;

при кахексії та значному ослабленні — до 2–2,5 г/кг маси тіла, обов’язково під контролем лікаря, адже високобілкові стратегії потребують медичного спостереження;

під час реабілітації — 1–1,2 г/кг маси тіла, із поступовим зниженням у міру відновлення.

Ці норми суттєво перевищують загальні рекомендації для здорових людей (близько 0,8 г/кг маси тіла), що цілком логічно, адже організм пацієнта з онкопатологією працює в умовах підвищеного метаболічного навантаження.

Підтримати харчовий статус можна за допомогою звичайних продуктів або спеціального харчування та білкових сумішей, які містять концентровані нутрієнти в невеликому об’ємі. Це особливо важливо, коли пацієнт не може вживати великі порції чи різко знижується апетит.

Основні принципи:

дробне харчування — невеликі прийоми їжі кожні 2–3 год;

перевага надається однорідній консистенції страв у рідкому або напіврідкому вигляді (пюре);

додавання в раціон білкових продуктів (яйця, риба, птиця, бобові);

використання спеціалізованого дієтичного харчування під час лікування, створеного для людей з онкологічними захворюваннями;

заміна частини прийомів їжі на готове до вживання харчування, яке легко пити й засвоювати;

забезпечення достатньої кількості рідини та мікронутрієнтів.

Значення харчування при реабілітації

Період після завершення активного лікування онкологічного захворювання часто недооцінюють, хоча саме він відіграє ключову роль у відновленні організму та формуванні довгострокового прогнозу. Важливо забезпечити якісне харчування при реабілітації, адже воно допомагає не лише повернути сили, а й підтримує функцію імунної системи, запобігає втраті м’язової маси, нормалізує обмін речовин. Готове до вживання харчування Nutridrink Protein — це засіб для забезпечення потреби у всіх необхідних нутрієнтах під час реабілітації.