Ендометріоз: таємниці нашого геному
За оцінками експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я (World Health Organization), ендометріоз виявляють у близько 10% жінок, що менструюють.
Симптоми ендометріозу включають:
- біль у попереку та тазу;
- біль під час статевого акту;
- безпліддя;
- болісні менструації;
- порушення травлення.
Ендометріоз може вражати матку, шийку матки, фалопієві труби, яєчники та інші органи малого таза (кишечник, сечовий міхур).
Учені з Оксфордського університету (University of Oxford) досліджували зразки ДНК сотень тисяч жінок для виявлення генетичної схильності до розвитку ендометріозу.
У цьому міжнародному дослідженні було показано не лише наявність генетичної схильності до виникнення цього захворювання, а й відзначено кореляцію між розвитком ендометріозу та інших захворювань запальної етіології.
Результати дослідження було опубліковано у виданні «Nature Genetics».
До дослідження було включено 60 000 пацієнток з ендометріозом та 700 000 учасниць без цієї патології. Усім було проведено повногеномне асоціативне дослідження (genome-wide association studies — GWAS). У результаті виявлено 42 генетичні локуси, потенційно асоційовані з розвитком ендометріозу.
Після подальшого аналізу зв’язку ендометріозу та певних генетичних варіантів цих локусів учені змогли ідентифікувати ряд генів, пов’язаних з розвитком як ендометріозу, так і інших захворювань запальної етіології. Таким чином, було виявлено генетичний зв’язок між виникненням ендометріозу та мігрені, хронічного болю в спині, остеоартриту та бронхіальної астми.
Перший автор дослідження — доктор Нілуфер Рахміоглу (Nilufer Rahmioglu), старший науковий співробітник Центру генетики людини Wellcome Оксфордського університету (Wellcome Centre for Human Genetics at the University of Oxford). Він пояснив, що в дослідженні було отримано дуже важливі дані про генетичну схильність до розвитку ендометріозу та інших захворювань запального генезу.
На сьогодні не існує ефективних методів лікування пацієнток з ендометріозом. Застосовують гормональну терапію та хірургічне видалення вогнищ ураження. Для діагностики цього захворювання використовують ультразвукове дослідження, магнітно-резонансну томографію, лапароскопічну візуалізацію та біопсію вогнищ ураження. Потенційно результати вказаного дослідження сприятимуть розробці нових методів ранньої діагностики, профілактики та лікування при ендометріозі.
За матеріалами www.medicalnewstoday.com
Новини медициниВсі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?
01.05.2024
Що слід знати про розсіяний склероз?
29.04.2024
Чим небезпечний інфаркт міокарда?
24.04.2024
Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?
24.04.2024
Судоми в ногах — невже назавжди?
23.04.2024