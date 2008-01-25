Екстракт какао сприяє покращенню когнітивних функцій?

У нещодавньому дослідженні виявлено, що дієтичні добавки, що містять екстракт какао, сприяють поліпшенню когнітивних функцій у осіб похилого віку, що нераціонально харчуються.

Водночас у дослідженні зазначено, що екстракт какао не сприяв поліпшенню когнітивних функцій у осіб похилого віку, які дотримувалися збалансованого харчування та вживали високоякісні продукти.

У дослідженні проаналізовано дані клінічної когорти вивчення дієтичних добавок какао та полівітамінів (Cocoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study — COSMOS), рандомізованого клінічного дослідження, проведеного у Жіночій лікарні Бригама (Brigham and Women’s Hospital) у Бостоні, Массачусетс.

У дослідженні COSMOS взяли участь 21442 американця похилого віку.

Результати були опубліковані в «Американському журналі клінічного харчування» (The American Journal of Clinical Nutrition).

Результати дослідження впливу какао на когнітивне здоров’я, за словами авторів, виявилися суперечливими.

Необхідні подальші дослідження для підтвердження ефекту та визначення можливостей клінічного використання дієтичних добавок какао у осіб, які не дотримуються раціонального харчування та вживають низькоякісні продукти.

У дослідження залучено 573 особи похилого віку, середній вік яких становив 69,6 року. Із цієї групи 49,2% — жінки.

На початку дослідження кожному учаснику проведено комплексну когнітивну оцінку з подальшим тестуванням когнітивних функцій протягом подальших 2 років.

Частина учасників дослідження щодня отримувала 500 мг екстракту какао, зокрема 80 мг антиоксиданту епікатехіну, тоді як контрольна група отримувала плацебо.

Загалом у групі, яка отримувала екстракт какао, через 2 роки не зафіксовано покращення когнітивних функцій порівняно з групою плацебо. Водночас поліпшення когнітивних функцій зазначено у осіб із недостатнім харчуванням. На думку дослідників, екстракт какао сприяє поліпшенню когнітивних функцій завдяки зниженню рівня окисного стресу та запалення.

Какао багате на флавоноли, різновид флавоноїдів — природні сполуки, що містяться в рослинах, а також у фруктах і овочах.

Доктор Чираг М. Вьяс (Dr. Chirag M. Vyas), перший автор дослідження, припустив, що споживання дієтичних флавонолів какао може знизити стресові фактори, що впливають на когнітивні функції, а також модулювати інші нейропротекторні механізми.

Чи сприяє шоколад покращенню когнітивних функцій так само, як екстракт какао? На це питання немає однозначної відповіді через відмінності у складі біофлавоноїдів та відмінності у складі та приготуванні різних сортів шоколаду.

На сьогодні потрібні додаткові дослідження впливу какао на здоров’я головного мозку.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com