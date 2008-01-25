На «віртуальному» Міжнародному конгресі Європейського респіраторного товариства (European Respiratory Society — ERS) були представлені результати недавнього дослідження. Згідно з ними у дітей з бронхіальною астмою (БА) і надмірною масою тіла або ожирінням спостерігається знижена чутливість до дії інгаляційних стероїдних препаратів, і це призводить до більш частих нападів БА.

Це міжнародне дослідження є першим, у якому оцінювали інформацію про генетичні мутації, пов’язані з індексом маси тіла (ІМТ), і зв’язок зниженої реакції на інгаляційні кортикостероїди (ІКС) з надлишковою масою тіла або іншими факторами, такими як проживання в місцевості з поганою якістю повітря або впливом сигаретного диму.

Доктор Крістіна Лонго (Cristina Longo), яка була науковим співробітником Медичного центру Амстердамського університету (Нідерланди) (Amsterdam University Medical Center (The Netherlands)), коли проводила дослідження, а зараз є доцентом університету Монреаля, Квебек, Канада (University of Montreal, Quebec , Canada), розповіла, що у дітей з погано контрольованою БА спостерігається тенденція до збільшення маси тіла (можливо, через погану переносимість фізичних навантажень). У дітей з БА та надлишковою масою тіла або ожирінням з більшою ймовірністю спостерігаються більш виражені симптоми БА, незважаючи на те, що вони проходять рекомендоване лікування ІКС. Внаслідок цього таким дітям складно як досягти оптимальної маси тіла, так і поліпшити якість життя.

К. Лонго пояснює, що настанови з лікування рекомендують ІКС для дітей з БА, у яких ІМТ вище норми. Її дослідницька група вважає, що такий універсальний підхід вимагає перегляду. Крім того, вона підкреслює важливість досліджень, що визначають потенційні альтернативні методи лікування. У близько 30% дітей з БА відзначають ожиріння і, згідно з прогнозами дослідників, кількість дітей з ожирінням буде збільшуватися. Це означає, що проблему поганого контролю за симптомами астми будуть частіше відзначати в рутинній клінічній практиці.

Доктор К. Лонго і її колеги використовували дані про 1511 дітей з БА у віці 2–16 років, отримані в 5 дослідженнях. Усім дітям призначали ІКС, і погану відповідь було визначено як один або кілька нападів БА, що вимагає невідкладної медичної допомоги та/або курсу пероральних кортикостероїдів.

Дослідники оцінювали інформацію, що включала дані про вік і стать дитини, діагноз БА, характеристики БА (наприклад прийом препаратів і нещодавні загострення), ІМТ, алергії, вплив шкідливих факторів навколишнього середовища, таких як куріння, і генетичні мутації, пов’язані з ІМТ (ідентифікувалися за ДНК, отриманою із зразків слини, крові або мазків з носа). Вони розробили оцінку ризику, згідно з якою чим більше у дитини генетичних мутацій, що потенційно призводять до підвищення ІМТ, тим вищим є ризик поганої відповіді на лікування БА інгаляційними стероїдами.

Z-індекс ІМТ відображає, наскільки і в якому напрямку (збільшення/зменшення) ІМТ кожної дитини відхиляється від середнього «нормального» значення для дитини того ж віку і статі. Z-індекс ІМТ >1 означає ризик розвитку ожиріння, z-індекс ІМТ >2 — у дитини надлишкова маса тіла, z-індекс ІМТ >3 — у дитини ожиріння.

Доктор К. Лонго використовувала z-індекси ІМТ для оцінки відмінностей між дітьми в їх реакції на ІКС — підхід, відомий як «Менделівська рандомізація». Якби у дітей з високим z-індексом ІМТ було більше нападів БА, ніж у дітей з низьким z-індексом ІМТ, це означало б, що кількість нападів БА пов’язана з ІМТ, а не з іншими зовнішніми факторами або факторами навколишнього середовища.

К. Лонго повідомила, що у 1511 обстежених дітей з БА, які отримували ІКС, середній z-індекс ІМТ становив 0,69, а у 318 (21%) було виявлено ожиріння. 20–80% дітей з підвищеним ІМТ недостатньо реагували на лікування ІКС. При цьому кількість дітей з поганою відповіддю на ІКС збільшувалася більш ніж у 2 рази на кожну одиницю збільшення z-індексу ІМТ.

Педіатри і пульмонологи повинні знати, що ІКС можуть виявитися неефективними у дітей з БА і надмірною масою тіла і необхідно застосовувати індивідуальний підхід до лікування цієї категорії хворих. Однак існують альтернативні методи терапії, такі як біологічні препарати, і чи є вони більш ефективними в цій підгрупі дітей, ще належить вивчити.

Для дітей і їх батьків результати даного дослідження пояснюють, чому ж лікування може бути недостатньо ефективним. Отримані в дослідженні дані також свідчать про те, що, ймовірно, батькам та їхнім дітям для підвищення ефективності лікування необхідно переглянути раціон харчування і підвищити інтенсивність фізичних навантажень. Дослідження мало певні обмеження: можливо, частина дітей, до моменту включення їх у дослідження продовжувала приймати препарати (терапія попереднього загострення захворювання). Окрім того, частина дітей до моменту визначення, чи відповідають вони критеріям поганої відповіді на лікування ІКС, деякий час вже проходила терапію.

Доктор К. Лонго підкреслила, що генетичні мутації, пов’язані з поганою реакцією на ІКС, більш поширені у дітей з ожирінням в порівнянні з дітьми з БА без ожиріння.

Дослідники відзначили, що конкретний варіант гена NEGR1 був значно більш поширений у дітей з ожирінням у порівнянні з дітьми без ожиріння. Цей ген був також пов’язаний з дисфункцією гормону лептину, що регулює відчуття голоду. Таким чином, дисфункція лептину може бути пов’язана з поганою відповіддю на лікування ІКС у дітей з БА і ожирінням.

Кріс Брайтлінг (Chris Brightling), який не брав участі в дослідженні, однак є головою наукової ради Європейського респіраторного товариства і професором респіраторної медицини в Університеті Лестера, Великобританія (University of Leicester, UK), прокоментував, що це дуже актуальне дослідження. Воно пояснює взаємозв’язок між генетичними мутаціями, масою тіла і реакцією на вдихувані кортикостероїди, наголошуючи на необхідності поєднувати медикаментозне лікування зі зміною способу життя і дієти. Він наголосив на важливості спільних зусиль політиків, медичних працівників і батьків, спрямованих на попередження ожиріння у дітей і молоді.

За матеріалами www.medicalxpress.com/news