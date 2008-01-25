Дупілумаб: нові можливості терапії атопічного дерматиту у дітей

Атопічний дерматит — хронічне запальне захворювання шкіри. Найбільш поширені симптоми включають свербіж, сухість, лущення, ліхеніфікацію, ерозії та тріщини шкіри. Сьогодні точна етіологія атопічного дерматиту невідома.

Найчастіше атопічний дерматит вперше діагностується в ранньому дитинстві, зазвичай у дітей віком до 5 років.

Сьогодні терапія атопічного дерматиту симптоматична та включає:

світлотерапію;

антигістамінні препарати (для полегшення свербежу);

антибіотики (переважно місцево, при інфікуванні вогнищ ураження);

креми та мазі, що містять глюкокортикостероїди;

біологічні препарати.

Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) схвалило препарат дупілумаб для лікування атопічного дерматиту у дітей віком 6 міс — 5 років.

Раніше препарат був схвалений для лікування атопічного дерматиту у дорослих та дітей віком 6–17 років.

Це перший біологічний препарат, схвалений FDA для лікування атопічного дерматиту у дітей молодшого віку.

Дупілумаб ін’єкційно вводять 1 раз на місяць. Препарат знижує рівень прозапальних медіаторів, що призводить до зменшення вираженості симптомів даного захворювання.

У клінічних дослідженнях 3-ї фази показано, що при застосуванні дупілумабу в поєднанні з місцевим застосуванням глюкокортикоїдів протягом 4 міс у 28% учасників дослідження відзначено ремісію захворювання. У той же час у групі, яка отримувала плацебо та місцеві глюкокортикоїди, ремісія зафіксована у 4% пацієнтів. Зменшення вираженості симптомів виявлено у 53% учасників, які отримували дупілумаб, та у 11% учасників контрольної групи.

Доктор Даніель Ганджян (Daniel Ganjian), педіатр Медичного центру Провіденс Сент-Джонс у Санта-Моніці (Providence Saint John’s Health Center in Santa Monica), Каліфорнія, підкреслив, що жоден з учасників дослідження не припинив застосування дупілумабу через розвиток побічних ефектів. Він пояснив, що сьогодні основним методом лікування атопічного дерматиту є місцеве застосування глюкокортикоїдів, у тяжких випадках — системних глюкокортикоїдів. Однак їх не рекомендується застосовувати у дітей протягом тривалого часу через вплив на ріст та можливі побічні ефекти. Ймовірно, застосування дупілумабу в комбінації з низькими дозами місцевих глюкокортикостероїдів є безпечнішою альтернативою монотерапії глюкокортикостероїдним препаратам.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com