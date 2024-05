На базі клініки «Kaiser Permanente», Південна Каліфорнія, проведено дослідження, яке охопило дані понад 31 тис. пацієнтів. Встановлено, що протягом 5 років після серцевого нападу ймовірність летального наслідку значно вища серед пацієнтів негроїдної раси, які проживають у неблагополучних районах, ніж серед пацієнтів європеоїдної раси, які проживають у таких самих умовах. У той же час встановлено, що між пацієнтами цих двох рас, які проживають у благополучних районах, різниця в рівні ризику летального наслідку відсутня.

Докладні результати дослідження доступні на сайті «Журналу Американського коледжу кардіології» (Journal of the American College of Cardiology).

За словами старшого автора дослідження, кардіолога з Медичного центру Kaiser Permanente в Лос-Анджелесі (Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center), доктора медицини Мінгсама Лі (Mingsum Lee, MD), всі пацієнти проходили лікування в одних і тих самих лікувальних закладах, і доступність медичної допомоги була для всіх однаковою. Однак незважаючи на зіставність даних, відзначається більш низька 5-річна виживаність серед пацієнтів негроїдної раси з неблагополучних районів. Дані, отримані в цьому дослідженні, дозволяють зробити припущення про вплив соціальних і екологічних факторів (особливо місцепроживання пацієнта) на наслідок серцевого нападу і стан здоров’я в цілому.

На базі клініки «Kaiser Permanente» у Південній Каліфорнії в період 2006–2016 рр. проаналізовані дані 31 275 пацієнтів, які отримували лікування при серцевому нападі. У середньому для кожного пацієнта вивчали дані за 5 років. Кожному пацієнту була привласнена оцінка несприятливого положення в районі, що ґрунтувалася на таких критеріях: домашня адреса (з урахуванням індексу територіальної депривації), валідований індекс для оцінки несприятливого оточення на основі 17 змінних (в тому числі освіта, дохід, зайнятість і характеристики домогосподарства).

Встановлено, що на довгостроковий результат захворювання значною мірою впливає расова ознака, диференційована з точки зору рівня добробуту сусідів.

Наслідки захворювання для пацієнтів негроїдної раси, які проживають у добре забезпечених районах, були аналогічні результатам для пацієнтів європеоїдної раси з тих самих районів.

У пацієнтів негроїдної раси з неблагополучних районів ймовірність летального наслідку після серцевого нападу на 19% вища, ніж у пацієнтів європеоїдної раси з тих самих районів.

М. Лі акцентує увагу на особливій цінності цих даних для систем охорони здоров’я, оскільки більшість систем охорони здоров’я вкладають значні кошти в поліпшення якості допомоги, яка надається пацієнтам з серцевим нападом в рамках медичної системи. Однак у дослідженні встановлено, що навколишнє середовище пацієнта після виписки також має значення, коли мова йде про довгострокові результати для здоров’я.

Одним із напрямків, в яких працює «Kaiser Permanente», є «Фонд процвітаючих громад», який допомагає вирішувати проблеми житлової нестабільності і бездомності. Крім того, «Kaiser Permanente» при постійному партнерстві з громадськими організаціями, державними лідерами і захисниками суспільної охорони здоров’я впливає на стратегію міської забудови з урахуванням таких інтересів населення, як здоров’я, справедливість і стабільність.

Дослідження проведено за участю таких фахівців: доктора медицини Дерека К. Фан (Derek Q. Phan MD), доктора медицини Маерега Вассі (Maereg Wassie, MD), доктора медицини Джессі Дж. Гойти молодшого (Jesse J. Goitia Jr., MD), доктора медицини Франца Швейса (Franz Schweis, MD), доктора медицини Юх-Джер Альберта Шена (Yuh-Jer Albert Shen, MD), співробітника Медичного центру «Kaiser Permanente» в Лос-Анджелесі, і Брайана Ліна (Bryan Lin), колишнього співробітника департаменту досліджень і оцінки «Kaiser Permanente» в Південній Каліфорнії.

За матеріалами www.medicalxpress.com/news