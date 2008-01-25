Довголіття: 5 порад експертів

На думку експертів, тривалість життя людини лише на 25% залежить від генетичної схильності, а на 75% визначається тим, що ми робимо день у день.

Експерти дали низку науково обґрунтованих рекомендацій, як збільшити тривалість життя та покращити своє здоров’я.

Їжте переважно рослинну їжу.

Те, що ви їсте, дуже впливає на ваше здоров’я. За даними досліджень, вживання великої кількості рослинних продуктів пов’язане зі здоров’ям і довголіттям. Раціон харчування, що включає більше рослинної їжі та менше м’яса, оброблених харчових продуктів, цукру та солі, сприяє зниженню ризику розвитку низки захворювань, які скорочують наше життя, включаючи серцево-судинні захворювання та рак.

У рослинних продуктах міститься велика кількість поживних речовин, антиоксидантів та клітковини, вони мають протизапальні властивості.

Експерти пояснили, що не існує універсальної дієти, яка підходить кожному. Водночас однією з найбільш досліджених та корисних для здоров’я є середземноморська дієта. Вона базується на звичках харчування мешканців країн Середземномор’я та містить значну кількість овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, бобових, горіхів та насіння, риби та морепродуктів, а також оливкової олії.

Прагніть здорової маси тіла.

Ожиріння підвищує ризик розвитку низки проблем зі здоров’ям, які скорочують наше життя. Воно має безліч фізіологічних наслідків, включаючи підвищений рівень запалення та гормональні порушення. Ожиріння призводить до підвищення ризику розвитку серцево-судинних захворювань, інсульту, артеріальної гіпертензії, цукрового діабету та деяких видів онкопатології. Ожиріння також пов’язане з погіршенням психологічного здоров’я, підвищеним ризиком розвитку депресії, низькою самооцінкою та стресом.

Регулярно займайтеся спортом.

Ми всі знаємо, що фізичні вправи необхідні для підтримки здоров’я. Регулярні заняття сприяють зниженню ризику розвитку низки хронічних захворювань, зменшенню вираженості стресу та покращують психічне здоров’я. Фізичні вправи сприяють підтримці здорової маси тіла. Регулярні фізичні навантаження покращують утилізацію глюкози, знижують артеріальний тиск, зменшують запалення, покращують кровотік та функції серця. У дослідженнях зафіксовано, що будь-яка фізична активність приносить користь. Вам не обов’язково бігати марафони або ходити в спортзал по кілька годин щодня — займайтеся фізичною активністю, яка вам подобається.

Не паліть.

Дослідники рекомендують не курити тютюн у будь-якому вигляді, включаючи вейпінг. Безпечного рівня куріння немає — кожна сигарета підвищує ризик розвитку низки видів раку, серцево-судинних захворювань та цукрового діабету. Експерти рекомендують кидати палити у будь-якому віці. Це майже відразу сприятиме покращенню самопочуття та зменшенню багатьох шкідливих наслідків куріння.

Експерти наголошують, що довгострокові наслідки вейпінгу для здоров’я до кінця не вивчені та пов’язані зі значним ризиком для здоров’я.

Надавайте пріоритет соціальним зв’язкам.

Коли ми говоримо про більш здорове та тривале життя, ми схильні зосереджуватися на фізичному здоров’ї. Водночас у дослідженнях встановлено, що психологічне та духовне здоров’я не менш важливе. Так, у самотніх та соціально ізольованих людей підвищений ризик раннього летального наслідку, серцево-судинних захворювань, інсульту, недоумства, а також тривоги та депресії. На сьогодні не до кінця вивчено механізми зв’язку між психічним та фізичним здоров’ям, ймовірно, це пов’язано як з поведінковими, так і з біологічними факторами. Можливо, самотність чинить і прямий фізіологічний вплив на організм. Тому експерти рекомендують налагоджувати та підтримувати соціальні зв’язки.

За матеріалами www.medicalxpress.com