Рак грудей — найпоширеніший тип онкопатології у жінок. Один з варіантів терапії цього захворювання — введення протиракових препаратів у високих дозах, тому що згодом у ракових клітин розвивається стійкість до хіміотерапії, що призводить до виражених побічних ефектів у пацієнтів. Нещодавно дослідники визначили, що зниження рівня білка, званого DSS1, може підвищити чутливість хворих до хіміотерапії, що призведе до зниження доз препаратів і таким чином — до зниження ймовірності розвитку побічних ефектів.

Щорічно у всьому світі більше 600 000 жінок помирають від раку грудей. Незважаючи на те що індивідуальні або комбіновані чинники способу життя і навколишнього середовища зумовлюють розвиток цієї онкопатології у значного відсотка жіночого населення, виникнення злоякісних новоутворень зазвичай пов’язане з генетичними факторами. Наприклад, BRCA1 і BRCA2 — це два гени, які впливають на ймовірність розвитку у людини раку грудей. У нормальних умовах білки, які кодуються цими генами, допомагають відновлювати пошкодження ДНК, тим самим знижуючи ймовірність неконтрольованого росту клітин і розвитку пухлин. Будь-які ж мутації або аномалії на клітинному рівні, які перешкоджають функціонуванню генів BRCA підвищують ймовірність розвитку раку грудей.

Таким чином, протягом десятиліть дослідники фокусували свої зусилля на вивченні ролі генів BRCA і клітинних компонентів, пов’язаних з білками BRCA1 і BRCA2, для розуміння процесу прогресування раку грудей і розробки відповідних цільових терапевтичних засобів для запобігання та лікування захворювання. Тепер група дослідників з Японії і США успішно ідентифікувала білок з пов’язаного з BRCA клітинного апарату, який відіграє вирішальну роль у прогресуванні раку грудей. Результати дослідження недавно були опубліковані в журналі «Laboratory Investigation», також запропоновані важливі рекомендації для розробки таргетної терапії цього смертельного захворювання.

Своє дослідження вчені почали з ретельного вивчення білкового комплексу TRanscription-EXport-2 (TREX-2), який бере участь у транскрипції та експорті мРНК з ядра. Комплекс складається з декількох білків, таких як GANP, PCID2, DSS1 і центрин 3/4 і, згідно з більш раннім повідомленням, аберрантна експресія деяких із цих білків призводить до пошкодження ДНК, що зумовлює утворення пухлини. Доктор Кувахара (Dr. Kuwahara), автор дослідження, пояснив причини, які змусили вивчити складні білки TREX-2: «Раніше ми спостерігали, що дефіцит GANP був тісно пов’язаний з канцерогенезом. Тому нам було цікаво вивчити інші білкові компоненти комплексу TREX-2 на предмет їх можливого зв’язку з раком грудей». Ґрунтуючись на доступній опублікованій інформації, вчені зосередилися на DSS1, білку, який, як відомо, пов’язаний зі стабілізацією білка BRCA2 в лініях клітин людини.

Щоб перевірити свої припущення, дослідники провели серію досліджень, які почалися з визначення рівнів експресії різних білків комплексу TREX-2, включаючи DSS1, в тканинах раку грудей, а потім почали експерименти на клітинному рівні. Вони встановили, що експресія білка DSS1 була вищою в тканинах карциноми грудей людини, ніж у нормальних тканинах. Навпаки, експресія білка PCID2 була нормальною в злоякісних тканинах. Вони також виявили, що низька експресія DSS1 пов’язана з більш тривалим терміном життя пацієнтів. Цікаво, що клітини раку грудей зі зниженим рівнем DSS1 були більш чутливими до стандартних протиракових препаратів доксорубіцину і паклітакселу, у той час як високий рівень DSS1 робив клітини раку грудей стійкими до цих терапевтичних агентів.

Отримані дані стали проривом у дослідженнях лікування раку грудей. Доктор Кувахара резюмував: «Виражені побічні ефекти протиракових препаратів погіршують фізичний стан пацієнтів і ускладнюють вибір методів терапії. Результати наших досліджень показують, що виснаження білка DSS1 з клітин раку молочної залози може зробити клітини хіміочутливими, тобто більш сприйнятливими до нижчих доз протиракових препаратів, а це означає, що за допомогою цієї техніки ймовірність побічних ефектів, викликаних препаратами, у пацієнтів з раком молочної залози, буде знижена».

Багатообіцяючий результат цього дослідження вселяє надію на те, що в найближчому майбутньому настане ера безпечнішої хіміотерапії для пацієнтів з діагностованим раком грудей.

За матеріалами www.news-medical.net