Дослідження: COVID-19 не вбудовується в ДНК людини

Дослідники з Університету Квінсленда (University of Queensland), Австралія, спростовують твердження про те, що COVID-19 може вбудовуватися в ДНК людини.

Дослідники з Квінслендського інституту мозку (Queensland Brain Institute) повідомляють, що ці твердження призвели до розпалювання паніки, а люди повинні без вагань пройти вакцинацію.

Професор Джефф Фолкнер (Geoff Faulkner) зазначив, що в дослідженні його команди, оприлюдненому в «Cell Reports», не виявлено доказів того, що вірус COVID-19 — з вакцини Pfizer або AstraZeneca — вбудовується в ДНК людини.

За його словами, об’єктивні дані спростовують цю концепцію, яка використовується для розпалювання негативних емоцій щодо вакцини.

Професор Дж. Фолкнер провів дослідження, щоб оцінити значно поширені в даний час результати, опубліковані в журналі «Proceedings of the National Academy of Sciences» (PNAS), які передбачають, що позитивні тести на COVID-19 через довгий час після одужання пов’язані з інтеграцією вірусного геному в ДНК людини.

При проведенні дослідження вивчали твердження про те, що РНК COVID-19 може інтегруватися в ДНК клітин людського організму, викликаючи незворотні мутації. Дослідження проводилися на клітинних культурах, вирощених в лабораторії. При проведенні секвенування ДНК не виявлено доказів наявності генів COVID-19 в ДНК клітинних культур.

На думку автора, немає підстав побоюватися, що вірус або його фрагменти з вакцини можуть вбудовуватися в ДНК людини.

Професор Дж. Фолкнер — обчислювальний і молекулярний біолог зі спеціалізацією в сфері геноміки та мобільних елементів. Його команда вивчає зміни ДНК з метою подальшої оцінки впливу цих змін на біологічні процеси в людському організмі.

Публікація в «Cell Reports» написана у співпраці з вірусологами, в тому числі з доцентом Деніелом Уоттерсон (Daniel Watterson) зі Школи хімії і молекулярної біології UQ (UQ’s School of Chemistry and Molecular Biosciences), Австралія.

Д. Уоттерсон підтвердив дані про те, що в дослідженні не зафіксовано незвичайної вірусної активності, а поведінка вірусу COVID-19 відповідала тому, що очікувалося від коронавірусу.

За матеріалами www.medicalxpress.com