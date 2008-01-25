Дослідження: COVID-19 не вбудовується в ДНК людини
Дослідники з Університету Квінсленда (University of Queensland), Австралія, спростовують твердження про те, що COVID-19 може вбудовуватися в ДНК людини.
Дослідники з Квінслендського інституту мозку (Queensland Brain Institute) повідомляють, що ці твердження призвели до розпалювання паніки, а люди повинні без вагань пройти вакцинацію.
Професор Джефф Фолкнер (Geoff Faulkner) зазначив, що в дослідженні його команди, оприлюдненому в «Cell Reports», не виявлено доказів того, що вірус COVID-19 — з вакцини Pfizer або AstraZeneca — вбудовується в ДНК людини.
За його словами, об’єктивні дані спростовують цю концепцію, яка використовується для розпалювання негативних емоцій щодо вакцини.
Професор Дж. Фолкнер провів дослідження, щоб оцінити значно поширені в даний час результати, опубліковані в журналі «Proceedings of the National Academy of Sciences» (PNAS), які передбачають, що позитивні тести на COVID-19 через довгий час після одужання пов’язані з інтеграцією вірусного геному в ДНК людини.
При проведенні дослідження вивчали твердження про те, що РНК COVID-19 може інтегруватися в ДНК клітин людського організму, викликаючи незворотні мутації. Дослідження проводилися на клітинних культурах, вирощених в лабораторії. При проведенні секвенування ДНК не виявлено доказів наявності генів COVID-19 в ДНК клітинних культур.
На думку автора, немає підстав побоюватися, що вірус або його фрагменти з вакцини можуть вбудовуватися в ДНК людини.
Професор Дж. Фолкнер — обчислювальний і молекулярний біолог зі спеціалізацією в сфері геноміки та мобільних елементів. Його команда вивчає зміни ДНК з метою подальшої оцінки впливу цих змін на біологічні процеси в людському організмі.
Публікація в «Cell Reports» написана у співпраці з вірусологами, в тому числі з доцентом Деніелом Уоттерсон (Daniel Watterson) зі Школи хімії і молекулярної біології UQ (UQ’s School of Chemistry and Molecular Biosciences), Австралія.
Д. Уоттерсон підтвердив дані про те, що в дослідженні не зафіксовано незвичайної вірусної активності, а поведінка вірусу COVID-19 відповідала тому, що очікувалося від коронавірусу.
За матеріалами www.medicalxpress.com
Новини медициниВсі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?
01.05.2024
Що слід знати про розсіяний склероз?
29.04.2024
Чим небезпечний інфаркт міокарда?
24.04.2024
Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?
24.04.2024
Судоми в ногах — невже назавжди?
23.04.2024