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Новини медицини та фармаціїДопоміжні репродуктивні технології: що ми знаємо про ризики?

Допоміжні репродуктивні технології: що ми знаємо про ризики?

Опубліковано  29.08.2022

У нещодавно виконаній на базі Відділу медичної епідеміології та біостатистики Каролінського інституту (Karolinska Institutet Department of Medical Epidemiology and Biostatistics) дисертації досліджували ризик розвитку різних захворювань у дітей, зачатих за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ). Також було запропоновано моделі прогнозування ризику ускладнень вагітності у жінок, які завагітніли за допомогою ДРТ. У дисертації було досліджено загальнонаціональні дані шведського регістру (nationwide Swedish register).

Автор дисертації Чен Ван (Chen Wang) розповів, що за останні 45 років у всьому світі із застосуванням ДРТ народилося 10 млн дітей. Він провів проспективний аналіз наявних даних. Було досліджено ризики розвитку депресії, тривоги, необхідності прийому антидепресантів, суїцидальної поведінки, бронхіальної астми, синдрому дефіциту уваги та гіперактивності, низької успішності у школі, а також таких ускладнень вагітності, як прееклампсія, плацентарна патологія (аномалії будови та передлежання), післяпологова кровотеча.

Ч. Ван прокоментував одержані результати. Він вважає їх обнадійливими, оскільки не було відзначено зв’язку між застосуванням ДРТ та ризиком розвитку синдрому дефіциту уваги та гіперактивності, а також низької успішності у дітей у школі. У той же час у дітей, зачатих із застосуванням ДРТ, було виявлено підвищений ризик розвитку бронхіальної астми в дитинстві та обсесивно-компульсивного розладу в підлітковому віці. Однак Ч. Ван вважає, що ризик розвитку обсесивно-компульсивного розладу значною мірою пояснюється особливостями психологічного фону в сім’ї, пов’язаними з безпліддям. Ризик розвитку ускладнень вагітності при застосуванні ДРТ залежав від індексу маси тіла жінки, віку батьків, регіону проживання, протоколу стимуляції, а також того, переносилися свіжі або заморожені ембріони, та деяких інших факторів.

Ч. Ван підкреслив необхідність подальшого вивчення зв’язку між застосуванням ДРТ та ризиком розвитку бронхіальної астми у дітей. Крім того, на думку дослідника, під час розрахунку ризику виникнення різних захворювань у дітей, зачатих із застосуванням ДРТ, необхідно враховувати основні характеристики здоров’я батьків.

За матеріалами www.medicalxpress.com,

www.openarchive.ki.se

Опубліковано  29.08.2022

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