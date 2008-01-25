Додаток для смартфона допоможе зменшити шум у вухах?

Тинітус, або шум у вухах, тією чи іншою мірою відчувають 5–43% дорослого населення в усьому світі. Це хибне сприйняття звуку може призвести до порушення сну, концентрації уваги, занепокоєння/депресії та погіршення слуху.

Імовірно, шум у вухах може бути результатом порушення міжнейронних зв’язків або периферичної слухової деаферентації. Також він може розвиватися після травми голови.

У нещодавньому дослідженні було оцінено ефективність та зручність використання прототипу цифрового політерапевтичного додатка на базі смартфона для лікування пацієнтів з тинітусом порівняно з додатком для смартфона, що генерує білий шум. Дослідження було проведено на базі Оклендського університету (University of Auckland) та включило 61 пацієнта з тинітусом. Учасників було рандомізовано на 2 групи: 1-ша група проходила терапію з використанням розробленого для смартфонів цифрового політерапевтичного додатка, 2-га — за допомогою програми для смартфона, що генерує білий шум.

Результати дослідження опубліковано в журналі «Frontiers in Neurology».

У випробуванні було показано, що у пацієнтів, які отримували цифрову політерапію, зменшення шуму у вухах спостерігалося вже через 12 тиж лікування. У другій групі такого ефекту за цей період не відзначали.

Інтенсивність шуму у вухах визначали за допомогою Функціонального індексу тинітусу (Tinnitus Functional Index — TFI).

Доцент аудіології Грант Серчфілд (Grant Searchfield) пояснив, що основою нового методу є початкова оцінка аудіолога, який розробляє індивідуальний план лікування з використанням цифрових технологій. Він розповів, що за допомогою розробленого політерапевтичного методу відбувається по суті «перепрограмування головного мозку», тобто пацієнт починає сприймати шум у вухах як фоновий шум, який не порушує повсякденну життєдіяльність.

Науковий співробітник-аудіолог, доктор Філ Сандерс (Phil Sanders), розповів, що 65% пацієнтів першої групи відзначили зменшення вираженості шуму у вухах та покращення якості життя.

Дослідники наголошують на необхідності подальших більш великих клінічних досліджень та отримання схвалення Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA).

Учені сподіваються, що політерапевтичний додаток для лікування пацієнтів з тинітусом стане доступним у клінічній практиці приблизно через 6 міс.

За матеріалами www.medicalxpress.com;

www.frontiersin.org