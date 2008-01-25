У нещодавньому міжнародному дослідженні оцінювали наслідки тривалого впливу раціону харчування з високим вмістом жирів на перебіг хвороби Альцгеймера на мишачій моделі.

Згідно з висновками експертів, метаболічні фактори відіграють значну роль у розвитку хвороби Альцгеймера. Так, раніше було відзначено зв’язок між інсулінорезистентністю та відкладенням патологічного тау-білка у лабораторних мишей із цукровим діабетом.

У дослідженні трансгенних білих мишей, починаючи з 8-тижневого віку, рандомізували на 2 групи: 1-ша група отримувала стандартне харчування, 2-га група — раціон з високим вмістом жиру.

У дослідженні було продемонстровано, що:

індуковане раціоном з високим вмістом жиру ожиріння у трансгенних мишей призводить до підвищеного ризику розвитку цукрового діабету ІІ типу;

вживання в їжу протягом 30 тиж продуктів з високим вмістом жиру призводило до розвитку інсулінорезистентності у лабораторних мишей;

при проведенні оцінки когнітивних функцій і тривожності у досліджуваних мишей було відзначено, що тривале вживання продуктів з високим вмістом жиру спричиняє розвиток депресивної поведінки і когнітивного дефіциту в лабораторних тварин;

довгострокове вживання продуктів з підвищеним вмістом жиру зумовлює гіперфосфорилювання тау-білка у трансгенних мишей, що експресують людський тау-білок.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «Metabolic Brain Disease».

Нейробіолог та біохімік Університету Південної Австралії (University of South Australia), доцент Лариса Бобровська (Larisa Bobrovskaya) наголосила, що це дослідження доповнює отримані раніше дані про зв’язок між розвитком ожиріння, цукрового діабету ІІ типу та хвороби Альцгеймера. Вона пояснила, що в дослідженні показано, що розвиток ожиріння та цукрового діабету призводить до метаболічних порушень у нервовій системі, виникнення порушень функцій нервової системи та навіть когнітивного дефіциту й психічних розладів.

Л. Бобровська розповіла, що, за оцінками експертів, у осіб з ожирінням ризик розвитку депресії є вищим на 55% порівняно з людьми з нормальною масою тіла. У пацієнтів з поєднанням ожиріння та цукрового діабету ризик розвитку депресії є вищим на 110% порівняно з особами з нормальною масою тіла без цукрового діабету. Таким чином, Л. Бобровська наголосила на важливості проведення досліджень у галузі впливу ожиріння на стан нервової системи та когнітивні функції.

За матеріалами www.medicalxpress.com, www.link.springer.com