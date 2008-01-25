Під девізом «дихання замість крові» дослідники розробили дихальний тест, який надійно прогнозує системні концентрації протисудомних препаратів в організмі пацієнтів з епілепсією. Застосовуючи цей тест, можна в режимі реального часу спрогнозувати рівень лікарського засобу, що позбавляє хворого від необхідності робити аналіз крові.

Епілепсія діагностована у близько 50 млн пацієнтів у всьому світі. Стандартною терапією, як і раніше, є прийом протисудомних лікарських засобів. Сьогодні особливого значення набуває персоналізована медицина, що активно розвивається. Мета — домогтися максимального терапевтичного ефекту з мінімальними побічними реакціями. Це досягається за рахунок індивідуального підбору дози препарату за допомогою терапевтичного моніторингу лікарських засобів (ТМЛ). При призначенні протисудомних препаратів моніторинг ефективності призначуваного препарату проводять шляхом визначення його ефективного рівня в крові пацієнта.

Зокрема, у дітей і підлітків взяття зразків крові може бути значним стресовим чинником. У той же час у цій віковій групі необхідний більш частий моніторинг ефективних рівнів препарату, оскільки у дітей і підлітків з їх зростанням змінюється метаболізм, і тому дозу препарату слід коригувати частіше. Іншим обмеженням TMЛ шляхом вимірювання концентрації ефективних рівнів препарату в сироватці або плазмі крові є відсутність кореляції між ефективними рівнями і реакцією на терапію, що іноді відзначається. Це пов’язано з унікальним для кожного пацієнта метаболізмом лікарських засобів.

Тому, з цієї точки зору, персоналізованій медицині необхідні альтернативи класичному TMЛ (вимірювання концентрації препаратів в крові/рівень препарату).

Дослідник Др. Капіл Дев Сінгх (Dr. Kapil Dev Singh) з Базельського університету (Universität Basel) в процесі пошуку альтернативи для визначення рівня активної речовини протисудомних препаратів в крові розробив дихальний тест. Також він вивчив і проаналізував достовірність його результатів у порівнянні зі звичайними аналізами крові, а також те, наскільки добре можна спрогнозувати відповідь на терапію і можливі побічні ефекти.

У ході дослідження заміри дихання проводили у 54 педіатричних та 37 дорослих пацієнтів протягом 2,5 року. Вимірювання проводилося з використанням спеціальної форми мас-спектрометрії, так званої мас-спектрометрії зі вторинною іонізацією електророзпиленням (SESI-HRMS). Такий тест дозволяє виявляти летючі органічні сполуки (ЛОС), у тому числі в повітрі, яке ми видихаємо. Летючі органічні сполуки є результатом метаболічних процесів в організмі. Профіль ЛОС повітря, що видихається, дозволяє зробити висновки про метаболізм і в деяких випадках вже досліджується у пацієнтів з муковісцидозом.

У результаті дослідження вийшло спрогнозувати системну концентрацію протисудомної вальпроєвої кислоти. Крім того, була виявлена сильна неоднорідність метаболізму вальпроєвої кислоти як у різних пацієнтів, так і індивідуально. У хворих, у яких були зафіксовані побічні ефекти, спостерігали значну зміну метаболізму різних амінокислот (p <0,01). Крім того, метаболізм амінокислоти тирозину був змінений у пацієнтів, що не відповіли на терапію (p <0,001).

Результати дослідження показують, що аналіз повітря, що видихається, в режимі реального часу у пацієнтів з епілепсією дозволяє надійно прогнозувати системну концентрацію лікарського засобу. Крім того, також можлива оцінка відповіді на терапію і потенційних побічних ефектів.

За словами авторів, ця технологія поки не може використовуватися повсюдно — але мета заявлена. Створений для цього стартап «Deep Breath Intelligence» має отримати ліцензію на метод вимірювання.

За матеріалами www.gelbe-liste.de