Діарея у немовляти: що робити мамі? Поради педіатра
Діарея (простонародні назви — пронос, рідкі випорожнення) — один з найбільш поширених синдромів, що спостерігаються у немовляти (грудної дитини).
Вигляд нормальних випорожнень у немовляти (віком від 4 тиж до 1 року)
У малюка в нормі забарвлення калу (випорожнень) варіює у досить широких межах: від жовтих та зелених до світло-коричневих та коричневих відтінків, а консистенція — від м’якого, майже рідкого, до густого пастоподібного або твердого оформленого.
Слід зазначити, що щільність калових мас, які виявляють у підгузку, залежить від харчування малюка.
У разі грудного вигодовування у підгузку часто містяться майже рідкі або м’які калові маси жовтуватого кольору, у структурі яких визначаються дрібнозернисті частинки, що нагадують сир.
Прояви та симптоми діареї у немовляти
При діареї у дитини віком до 1 року можна спостерігати:
- збільшення вмісту води у калі, при цьому випорожнення стають рідшими та ряснішими, ніж зазвичай;
- якщо нормальний кал зелених відтінків, при діареї вони стають інтенсивнішими та насиченішими;
- якщо у нормі кал коричневих відтінків, при діареї вони стають темнішими;
- у калу з’являється смердючий запах;
- у калі можна виявити кров, слиз або їх поєднання.
Що може викликати діарею у немовляти?
Незважаючи на тип харчування немовляти, діарея може з’явитися як результат цілого ряду причин:
- наявності у малюка різних інфекційних захворювань бактеріальної, вірусної, грибкової чи паразитарної природи.
У наведеній нижче таблиці вказано ряд ентеропатогенів, які є основними причинами діареї у дітей різного віку, включаючи немовлят.
|Тип
|Ентеропатогени
|Віруси
|Ротавіруси, норовіруси, астровіруси, кишкові аденовіруси
|Бактерії
|Шигели, сальмонели, кампілобактерії, кишкова паличка E. coli, збудник холери Vibrio cholerae, збудник кишкового ієрсиніозу Yersinia enterocolitica, клостридії Clostridium difficile, Clostridium perfringens, золотистий стафілокок Staphylococcus aureus, збудник лістеріозу Listeria monocytogenes
- вживання малюком твердої їжі;
- зміни раціону харчування, внаслідок чого з високою ймовірністю може змінюватися перистальтика (хвилеподібні скорочення стінок) кишечнику у немовляти;
- наявності харчових алергічних реакцій до компонентів продуктів (лактози, фруктози, глютену).
Харчова алергія — це реакція імунної системи дитини, природної системи захисту організму, на один або декілька білків. Імунна система зазвичай захищає організм від інфекцій, виявляючи та знищуючи бактерії, віруси та інші потенційно небезпечні сторонні речовини, що можуть викликати захворювання. Проте при харчовій алергії імунна система аномально реагує на певні продукти.
Алергічні реакції на коров’яче молоко та сою — це найпоширеніші харчові алергії, що впливають на шлунково-кишковий тракт у дітей. Харчова алергія проявляється на першому році життя. Багато дітей переростають алергічні реакції на коров’яче молоко та сою до 3 років. Алергія на інші продукти харчування, такі як злаки та яйця, також може впливати на шлунково-кишковий тракт. Симптоми харчової алергії можуть включати діарею, блювання, зменшення маси тіла або незадовільне її збільшення;
- прийому або введення дитині деяких груп лікарських засобів, наприклад, антибіотиків;
- розвитку діареї мандрівника. Враховуючи незрілість кишечнику, ризик виникнення цього виду діареї у немовляти є вищим, ніж у дітей старшого віку та дорослих;
- прорізування зубів, хоча це не є безпосередньою причиною діареї. Разом з тим слід зазначити, що під час прорізування зубів діти грудного віку тягнуть до рота та намагаються вкусити різні предмети, наприклад іграшки. Потрапляння до організму дитини мікробів, що знаходяться на цих предметах, може спровокувати появу діареї.
Досить часто встановлення причини діареї у малюка є неможливим (Mokomane M. et al., 2018).
Поряд з вищепереліченими причинами у дітей, що знаходяться на грудному вигодовуванні, причинами діареї також можуть бути:
- деякі складові раціону матері, наприклад, коров’яче молоко, шоколад, гострі продукти, напої, що містять кофеїн. Тому жінці у період годування грудьми слід проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем щодо раціону харчування на весь цей період;
- приймання жінкою у період годування грудьми проносних засобів стимулювального типу, наприклад алое, жостеру, сенни, бісакодилу та касторової олії;
- перехід дитини з грудного молока на поживні суміші.
Як лікувати немовля з діареєю?
Терапія при діареї у дитини полягає у підтриманні необхідного рівня гідратації (нормального водно-електролітного балансу) організму.
Що робити мамі, якщо у дитини діарея? У разі легкого перебігу діареї (частота випорожнень 6–10 разів на добу і спостерігаються одна або кілька ознак діареї, що описані вище) з нею можна впоратися самостійно в домашніх умовах. Для цього слід збільшити частоту (кількість епізодів) годування дитини грудьми або поживною сумішшю до того часу, доки є одна або кілька з вищеперерахованих ознак або симптомів діареї. Якщо у дитини спостерігається поганий апетит, у такому разі слід негайно звертатися до лікаря.
Не слід припиняти годування малюка у разі легкого перебігу діареї, оскільки своєчасне вживання їжі попереджає дегідратацію (втрату рідини організмом, зневоднення) та компенсує об’єм рідини, що була втрачена організмом (Murray D., 2022).
Коли потрібно звернутися до лікаря?
Середньотяжка та тяжка діарея можуть бути загрозливими для новонароджених та немовлят, оскільки вони здатні викликати важку дегідратацію та втрату маси тіла.
Один епізод рідких та рясних випорожнень не викликає побоювань. Разом з тим за наявності у малюка двох та більше епізодів рідших та рясніших, ніж спостерігаються зазвичай, випорожнень слід подумати про розвиток у немовляти діареї.
Слід невідкладно звертатися до лікаря у таких ситуаціях:
- діарея у новонародженого;
- одночасне з діареєю підвищення температури тіла або наявність інших симптомів;
- наявність крові в калі;
- наявність, на думку матері, болю у животі у дитини;
- поганий апетит у немовляти;
- надмірна сонливість у малюка;
- діарея не зникає протягом 24 год від моменту її появи;
- у дитини спостерігаються симптоми зневоднення (дегідратації): зниження частоти актів сечовипускання (менше ніж чотири вологі підгузки протягом 24 год);
- відсутність сліз у дитини;
- сухість шкірних покривів, слизових оболонок та язика у немовляти;
- западіння очних яблук;
- сіруватий колір шкіри;
- в’яле тім’ячко, що западає (Канадське товариство педіатрів — Canadian Paediatric Society, 2003).
Як довго може тривати діарея у немовляти?
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) діарея, у тому числі й у дітей грудного віку, поділяється на такі типи:
- гостра водяниста діарея. Тривалість епізоду діареї — декілька годин або діб;
- постійна діарея. Тривалість епізоду діареї — від 14 діб та довше (World Health Organization. Diarrhoeal Disease).
Які продукти можуть викликати діарею у немовляти?
- Молочні продукти.
- Яйця.
Як уникнути дегідратації (зневоднення) при діареї у немовляти?
Багатьом немовлятам допомагають впоратися з діареєю рідини, які приймають усередину (перорально). Інфузійні розчини вводять внутрішньовенно у випадках, коли малюк не п’є або у нього спостерігаються ознаки тяжкого зневоднення.
Для пероральної регідратації (забезпечення оптимального водно-елетролітного балансу) використовують розчини для перорального застосування, до складу яких входить глюкоза, солі натрію та калію.
За наявності у дитини блювання їй дають випити невелику кількість рідини (чайну ложечку — 5 мл) через короткі (зазвичай тривалістю 5 хв) часові інтервали. Якщо блювання у немовляти відсутнє, обсяг рідини поступово збільшують.
Пероральне застосування розчинів для пероральної регідратації дозволяє ефективно впоратися зі зневодненням у багатьох малюків.
Немовлятам не рекомендується давати препарати для припинення діареї, наприклад лоперамід.
Харчування. Після отримання дитиною достатньої кількості рідини та припинення блювання її необхідно перевести на раціон, що відповідає віку.
Немовлятам можна знову давати грудне молоко чи молочну суміш.
У дітей із хронічною діареєю терапія залежить від причини, але найважливіша частина терапії полягає у забезпеченні адекватного харчування та моніторингу можливого дефіциту вітамінів та мінеральних речовин.
Питання виникнення, клінічного перебігу та усунення діареї у немовлят — актуальна проблема
Проблема виникнення діареї у грудних дітей, її перебігу та терапії, включаючи питання пероральної регідратації, залишатиметься актуальною ще багато десятиліть.
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