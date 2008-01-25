Діарея у немовляти: що робити мамі? Поради педіатра

Діарея (простонародні назви — пронос, рідкі випорожнення) — один з найбільш поширених синдромів, що спостерігаються у немовляти (грудної дитини).

Вигляд нормальних випорожнень у немовляти (віком від 4 тиж до 1 року)

У малюка в нормі забарвлення калу (випорожнень) варіює у досить широких межах: від жовтих та зелених до світло-коричневих та коричневих відтінків, а консистенція — від м’якого, майже рідкого, до густого пастоподібного або твердого оформленого.

Слід зазначити, що щільність калових мас, які виявляють у підгузку, залежить від харчування малюка.

У разі грудного вигодовування у підгузку часто містяться майже рідкі або м’які калові маси жовтуватого кольору, у структурі яких визначаються дрібнозернисті частинки, що нагадують сир.

Прояви та симптоми діареї у немовляти

При діареї у дитини віком до 1 року можна спостерігати:

збільшення вмісту води у калі, при цьому випорожнення стають рідшими та ряснішими, ніж зазвичай;

якщо нормальний кал зелених відтінків, при діареї вони стають інтенсивнішими та насиченішими;

якщо у нормі кал коричневих відтінків, при діареї вони стають темнішими;

у калу з’являється смердючий запах;

у калі можна виявити кров, слиз або їх поєднання.

Що може викликати діарею у немовляти?

Незважаючи на тип харчування немовляти, діарея може з’явитися як результат цілого ряду причин:

наявності у малюка різних інфекційних захворювань бактеріальної, вірусної, грибкової чи паразитарної природи.

У наведеній нижче таблиці вказано ряд ентеропатогенів, які є основними причинами діареї у дітей різного віку, включаючи немовлят.

Таблиця. Основні ентеропатогени, що викликають діарею