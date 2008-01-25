Діагностика серцевої недостатності: фокус на МРТ

В одному з недавніх досліджень, проведеному на базі Університету Східної Англії (University of East Anglia) та Університету Шефілда (University of Sheffield), показані переваги застосування магнітно-резонансної томографії (МРТ) для виявлення серцевої недостатності.

Результати дослідження було опубліковано 5 травня у виданні «European Heart Journal».

Сьогодні золотим стандартом діагностики серцевої недостатності вважається інвазивна оцінка за допомогою катетеризації серця. Проте будь-які інвазивні діагностичні процедури можуть призвести до розвитку ускладнень. Враховуючи ризик розвитку ускладнень внаслідок катетеризації серця, найбільшого поширення набула діагностика серцевої недостатності за допомогою ультразвукового дослідження — ехокардіоскопії. Проте ймовірність помилкового діагнозу під час проведення ехокардіоскопії становить до 50%.

У недавньому дослідженні було показано, що МРТ не тільки перевершує ехокардіографію в точності діагностування серцевої недостатності, але й може застосовуватися як метод прогнозування перебігу захворювання та ризику летального наслідку.

Було досліджено дані 835 осіб, які пройшли МРТ серця та інвазивне дослідження в той самий день, з регістру ASPIRE — бази даних пацієнтів, обстежених у відділенні легеневих судинних захворювань Шеффілда (Sheffield Pulmonary Vascular Disease Unit).

Провідний дослідник доктор Панкадж Гарг (Pankaj Garg) із Норвічської медичної школи університету східної Англії (UEA’s Norwich Medical School) пояснив, що за допомогою МРТ можна розрахувати тиск наповнення у лівому шлуночку серця. Для цього було застосовано математичну формулу, яка враховує такі параметри, як обсяг лівого передсердя та маса лівого шлуночка.

П. Гард підкреслив, що переваги цього методу полягають у простоті застосування та достовірності одержуваних результатів. У результаті дослідження було показано, що МРТ серця значно перевищує ехокардіографію у визначенні тиску в камерах серця. Так, у близько 71% пацієнтів з неправильно визначеним методом ехокардіографії тиском наповнення лівого шлуночка його було правильно встановлено за допомогою МРТ.

Крім того, П. Гарг додав, що завдяки використанню МРТ можна прогнозувати перебіг захворювання та ризик летального наслідку, пов’язаного із серцевою недостатністю. Таким чином, застосування МРТ серця дозволяє значно знизити потребу у проведенні інвазивної діагностики в кардіології.

Дослідження фінансувалося за рахунок дослідницьких грантів незалежного міжнародного благодійного фонду Wellcome Trust та Національного інституту досліджень у галузі охорони здоров’я та догляду (National Institute for Health and Care Research — NIHR), дослідницького партнера національної служби охорони здоров’я Англії (National Health Servise — NHS). Старший автор дослідження доктор Енді Свіфт (Andy Swift), консультант-радіолог з Університету Шеффілда, вважає, що в подальшому необхідно провести більш масштабні дослідження.

За матеріалами www.medicalxpress.com