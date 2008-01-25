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Діагностика гестаційного цукрового діабету: у чому переваги нижчого порогового рівня глюкози в крові?

Опубліковано  26.08.2022

Ще у 2010 р. дві некомерційні організації, що займаються дослідженнями цукрового діабету — Міжнародна асоціація груп вивчення діабету та вагітності (International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups) у співпраці з Американською діабетичною асоціацією цукрового діабету (American Diabetes Association) — опублікували змінені критерії діагностики цукрового діабету у вагітних. Так, були знижені рекомендовані граничні значення глікемії:

    • натщесерце рівень глюкози в крові — 5,1 ммоль/л і вище;
    • при проведенні глюкозотолерантного тесту: через 1 год після прийому стандартної дози глюкози було рекомендовано вважати критерієм виявлення цукрового діабету у вагітних рівень ≥10 ммоль/л; через 2 год, відповідно, ≥8,5 ммоль/л.

Водночас низка країн та ендокринологічних асоціацій не прийняли ці діагностичні критерії. Гестаційний цукровий діабет (діабет вагітних) діагностують у вагітних з аномально високим вмістом глюкози в плазмі крові.

Гестаційний цукровий діабет підвищує ризик:

  • народження великого плоду;
  • патології пологової діяльності, пов’язаної з надмірною масою тіла дитини при народженні;
  • пологових травм новонародженого;
  • травм пологових шляхів матері;
  • необхідності кесаревого розтину;
  • прееклампсії;
  • еклампсії;
  • гіпоглікемії новонародженого;
  • порушень дихання новонародженого.

Доктор Майкл Грін, почесний професор акушерства та гінекології Гарвардської медичної школи в Бостоні (Harvard Medical School, Boston), пояснив, що на сьогодні немає єдиної думки серед експертів у галузі діабетології щодо найнижчого рівня глюкози в плазмі крові, що є критерієм виявлення цукрового діабету у вагітних.

У нещодавньому клінічному дослідженні, що включило понад 4000 вагітних, було показано, що ризик розвитку ускладнень вагітності, пологів та патології плода у жінок з цукровим діабетом, діагностованим за новими критеріями, так само підвищений, як і у жінок з діагностованим за старими, м’якшими критеріями гестаційним цукровим діабетом.

При цьому у разі лікування жінок з гестаційним цукровим діабетом, діагностованим на основі вищевказаних критеріїв зі зниженим граничним рівнем глікемії, відзначали зниження ризику народження великого плода та розвитку прееклампсії.

Провідний дослідник доктор Керолайн Кроутер (Caroline Crowther) з Університету Окленда (University of Auckland) пояснила, що при діагностуванні гестаційного цукрового діабету на основі рекомендованих нижчих порогових значень глікемії захворювання буде виявлено у більшої кількості вагітних і більша кількість жінок буде проходити терапію. Лікування при гестаційному цукровому діабеті насамперед полягає у зміні раціону харчування, підвищенні фізичної активності, а також ретельному моніторингу рівня глюкози в плазмі крові. За необхідності можуть застосовуватися ін’єкції інсуліну та метформіну.

М. Грін підкреслив, що країнам, у яких ще не прийнято нижчі порогові рівні глікемії для діагностики гестаційного цукрового діабету, слід розглянути можливості їх прийняття. На його думку, це дозволить знизити ризик розвитку ускладнень вагітності, пологів та патології плода у жінок з гестаційним цукровим діабетом.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «New England Journal of Medicine».

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  26.08.2022

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