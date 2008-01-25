Депресія: вираженість симптомів зменшить вітамін D?

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ, World Health Organization — WHO), депресію діагностують у близько 5% дорослих у всьому світі.

Раніше в дослідженнях вивчали причинно-наслідкові зв’язки між рівнем вітаміну D, інтенсивністю запалення (рівнем прозапальних цитокінів) та розвитком депресії. Наприклад, у дослідженні, проведеному в 2013 р., показано, що в осіб з низьким рівнем вітаміну D виявляли підвищений ризик розвитку депресії.

У нещодавньому дослідженні вивчено дані 41 рандомізованого клінічного дослідження, які охопили 53 235 учасників. Оцінено інформацію, що включала вік учасників, рівень вітаміну D до та після лікування, тривалість прийому, величину дози вітаміну D, яку приймали пацієнти, чи вживали вони інші дієтичні добавки в період дослідження, а також вираженість симптомів депресії.

У дослідженні встановлено, що застосування вітаміну D у дозі 2000 МО і вище сприяє зменшенню вираженості симптомів депресії.

Було показано, що антидепресивний ефект вітаміну D був більш вираженим у учасників з вихідним рівнем вітаміну D нижче 50 нмоль/л порівняно з учасниками з вихідним рівнем вітаміну D вище цього порога.

Також у дослідженні було продемонстровано, що дози вітаміну D до 2000 МО включно на добу викликали невеликий або помірний антидепресивний ефект. Дози вище 4000 МО/добу обумовлювали більш виражену дію. Крім того, встановлено, що при прийомі тривалістю менше 12 тиж вітамін D чинив більш виражений антидепресивний ефект, ніж при тривалому застосуванні.

У дослідженні виявлено, що вітамін D сприяв зменшенню вираженості симптомів депресії у пацієнтів з великим депресивним розладом, перинатальною депресією, крім того, показано, що вітамін D чинив антидепресивну дію у пацієнтів, які проходили на момент дослідження терапію антидепресантами.

У той же час вітамін D не вплинув на вираженість симптомів сезонного афективного розладу і ознак депресії в осіб похилого віку.

Доктор Монік Окойн (Monique Aucoin), лікар-натуропат та старший науковий співробітник Канадського коледжу натуропатичної медицини (Canadian College of Naturopathic Medicine), не брала участі в дослідженні. Вона пояснила, що на сьогодні до кінця не вивчено механізм антидепресивної дії вітаміну D. Ймовірно, він пояснюється тим, що цей вітамін має імуномодулювальну дію і сприяє зниженню рівня запалення.

Туомас Микола (Tuomas Mikola), докторант Інституту клінічної медицини Університету Східної Фінляндії, є провідним автором дослідження. Т. Микола пояснив, що при депресії виявляється підвищений рівень прозапальних цитокінів. Крім того, у таких пацієнтів відзначають гіперактивність гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової осі та гіперсекрецію гормону стресу кортизолу. Вітамін D бере участь у регуляції секреції цитокінів в імунній системі та сприяє нормалізації секреції кортизолу.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «Critical Reviews in Food Science and Nutrition».

За матеріалами www.medicalnewstoday.com