Згідно з результатами дослідження, опублікованими в журналі «Heart Failure» Європейського товариства кардіологів (European Society of Cardiology — ESC), існує зв’язок між рівнем заліза в організмі і ризиком розвитку ішемічної хвороби серця. Так, дослідники вважають, що близько 10% нових випадків ішемічної хвороби серця, що виникають протягом 10 років життя у пацієнтів середнього віку, можна уникнути, якщо вчасно скоригувати у них дефіцит заліза.

Автор дослідження доктор Бенедикт Шраге (Benedikt Schrage) з Університетського центру серця і судин Гамбурга, Німеччина (University Heart and Vasculature Centre Hamburg, Germany) пояснив, що оскільки дослідження було обсерваційним, не можна зробити висновок, що дефіцит заліза призводить до розвитку серцево-судинних захворювань. У той же час в дослідженні показано зв’язок між розвитком серцево-судинної патології та дефіцитом заліза в організмі. Він вважає, що необхідні подальші дослідження в цій cфері.

У результаті попередніх досліджень було встановлено, що у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, такими як серцева недостатність, дефіцит заліза призводив до підвищення ризику декомпенсації, що вимагає стаціонарного лікування, і летального наслідку. У дослідженні «FAIR-HF» було показано, що застосування препаратів заліза для внутрішньовенного введення у пацієнтів із серцевою недостатністю і дефіцитом заліза зменшувало у них вираженість симптомів серцевої недостатності і підвищувало якість життя. У дослідженні «FAIR-HF 2» вивчали ефективність внутрішньовенного введення препаратів заліза для зниження ризику летального наслідку у пацієнтів із серцевою недостатністю.

Це дослідження було спрямоване на вивчення зв’язку між дефіцитом заліза і ризиком розвитку серцево-судинних захворювань у загальній популяції.

У дослідження було включено 12 164 учасники з трьох європейських популяційних когорт. Середній вік становив 59 років, 55% — жінки. У всіх учасників оцінювали фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань (паління, рівень холестерину в крові) і супутні захворювання (ожиріння, цукровий діабет). Учасників було розділено на 2 групи залежно від наявності у них залізодефіциту. Так, до 1-ї групи увійшли особи, у яких відзначали абсолютний дефіцит заліза (визначали за зниженням рівня феритину). До 2-ї групи було включено учасників, у яких виявили функціональний дефіцит заліза (це стан, за якого, незважаючи на достатні запаси заліза в організмі, відбувається недостатнє забезпечення залізом еритропоезу — визначався за зниженням насичення трансферину залізом за відсутності зниження рівня феритину).

Доктор Б. Шраге пояснив: традиційно в клінічній практиці визначають абсолютний дефіцит заліза, але не менш важливо виявляти і функціональний дефіцит.

В учасників дослідження оцінювали випадки розвитку ішемічної хвороби серця та інсульту, летальних наслідків, викликаних серцево-судинними захворюваннями, і всіх смертей в цілому. Було проаналізовано зв’язок між дефіцитом заліза і розвитком ішемічної хвороби серця, інсультом, ризиком смерті внаслідок серцево-судинних захворювань і загальним ризиком летального наслідку. Результати були скориговані з урахуванням таких факторів, як вік, стать, куріння, рівень холестерину, артеріального тиску, цукровий діабет, індекс маси тіла і рівень маркерів запалення. Учасники з ішемічною хворобою серця або інсультом в анамнезі на момент включення в дослідження були виключені з аналізу.

На момент включення в дослідження у 60% учасників було виявлено абсолютний дефіцит заліза, а у 64% — функціональний дефіцит. Протягом середнього періоду спостереження 13,3 року було зареєстровано 2212 (18,2%) летальних наслідків. З них 573 (4,7%) — пов’язані із серцево-судинними захворюваннями. Ішемічна хвороба серця та інсульт було діагностовано у 1033 (8,5%) і 766 (6,3%) учасників відповідно.

У осіб з функціональним дефіцитом заліза було відмічено підвищення ризику розвитку ішемічної хвороби серця на 24%, на 26% — підвищення ризику летального наслідку від серцево-судинних захворювань і на 12% — підвищення загального ризику смерті в порівнянні з учасниками з відсутністю функціонального дефіциту заліза. В учасників, у яких було виявлено абсолютний дефіцит заліза, відзначали на 20% вищий ризик розвитку ішемічної хвороби у порівнянні з добровольцями з відсутністю абсолютного дефіциту заліза. Але не було відмічено підвищення ризику летального наслідку. Також не було виявлено жодного зв’язку між рівнем заліза і ризиком інсульту.

Дослідники розрахували, що за умовний 10-річний період 5,4% летальних випадків від усіх причин, 11,7% летальних випадків від серцево-судинних захворювань і 10,7% випадків ішемічної хвороби серця були пов’язані з функціональним дефіцитом заліза.

Доктор Б. Шраге пояснив, що цей аналіз показує, що якщо б не було дефіциту заліза на момент початку дослідження, близько 5% смертей, 12% смертей від серцево-судинних захворювань і 11% нових випадків ішемічної хвороби серця не розвинулися б протягом наступного десятиліття.

Також у дослідженні показана висока частота дефіциту заліза серед населення середнього віку, при цьому функціональний дефіцит заліза виявлено у близько 2/ 3 пацієнтів, — підкреслив доктор Б. Шраге. У цих людей з більшою ймовірністю розвинуться серцево-судинні захворювання, а також протягом наступних 13 років вищою є ймовірність летального наслідку.

Доктор Б. Шраге зазначив, що в майбутніх дослідженнях важливо вивчити цей зв’язок у осіб молодшого віку, а також у представників неєвропеоїдної раси. Він підкреслив, що необхідні подальші дослідження зв’язку дефіциту заліза і розвитку різних захворювань.

За матеріалами www.medicalxpress.com