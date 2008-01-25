Дані дослідження: результативність застосування тенектеплази при інсульті
У журналі «The Lancet Neurology» опубліковано дані дослідження TASTE-A, в якому порівнювали ефективність застосування альтеплази та тенектеплази у пацієнтів з інсультом. Дослідження проводили у Мельбурнському мобільному інсультному відділенні (Melbourne mobile stroke unit). Для дослідження II фази було відібрано 104 пацієнти з ішемічним інсультом, які звернулися за медичною допомогою в період «терапевтичного вікна» (у середньому 4,5 год від початку появи симптомів). Пацієнтів рандомізували для одержання різних схем тромболітичної терапії. З метою усунення тромбу хворим вводили альтеплазу (0,9 мг/кг внутрішньовенно, часто дози вводили у вигляді болюса протягом 1 хв і продовжували введення у вигляді інфузії протягом 1 год) або тенектеплази (0,25 мг/кг внутрішньовенно болюсно) перед транспортуванням до лікарні для продовження терапії.
Середній вік включених у дослідження пацієнтів становив 73 роки, а середній бал за шкалою інсульту Національного інституту охорони здоров’я (National Institutes of Health Stroke Scale — NIHSS) на початковому рівні становив 8.
Результати дослідження продемонстрували, що первинна кінцева точка, обсяг ділянки з порушеною перфузією, оцінений за допомогою комп’ютерної томографії, був значно меншим при застосуванні тенектеплази (медіана 12 см3), ніж при призначенні альтеплази (медіана 35 см3).
У пацієнтів також спостерігалося більш виражене зниження середнього балу за шкалою NIHSS за попередньо заданим вторинним результатом ефективності між мобільним інсультним відділенням та надходженням у відділення невідкладної допомоги. Середнє зниження значення при лікуванні тенектеплазою становило 1 бал за шкалою NIHSS у порівнянні із середнім значенням 0 балів у пацієнтів, які отримували альтеплазу.
Через 90 днів не спостерігалося суттєвих відмінностей між хворими, які отримували тенектеплазу чи альтеплазу, за функціональним результатом, виміряним за модифікованою шкалою Ренкіна.
У пацієнтів, які отримували тенектеплазу, відзначали вищу ймовірність дистальної міграції згустку в період між первинним обстеженням та обстеженням у відділенні невідкладної допомоги після лікування (тенектеплаза — 36% порівняно з альтеплазою — 16%).
Автори дослідження зазначають, що дистальна міграція згустку відображає частковий або повний тромболізис у вихідному місці оклюзії кровоносної судини та є візуальним критерієм успіху тромболізису. Вони також підкреслили, що потреба в подальшій тромбектомії після проведення тромболізису в пацієнтів з оклюзією великих судин була нижчою від середньостатистичної, що дозволяє припустити, що у деяких хворих можна було уникнути необхідності в тромбектомії, якби тактика лікування включала ранній тромболізис у пересувному інсультному відділенні.
За матеріалами www.medscape.com
Новини медициниВсі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?
01.05.2024
Що слід знати про розсіяний склероз?
29.04.2024
Чим небезпечний інфаркт міокарда?
24.04.2024
Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?
24.04.2024
Судоми в ногах — невже назавжди?
23.04.2024