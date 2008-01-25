Чай є одним з найбільш широко вживаних напоїв у всьому світі. І чорний, і зелений чай одержують із рослини Camellia sinensis.

Різниця між двома видами напою полягає в тому, як чайне листя обробляють після збору. Його збирають, мнуть і скочують перед сушінням. Потім чорний чай окислюють, піддаючи його впливу повітря протягом деякого часу.

У нещодавньому проспективному когортному дослідженні, що включило дані близько 500 000 осіб із Британського біобанку (U.K. Biobank), було показано переваги вживання чорного чаю. Так, продемонстровано, що вживання двох або більше чашок чорного чаю на день з молоком або без нього знижує ризик летального наслідку від усіх причин на 12%.

Результати дослідження опубліковано в журналі «Annals of Internal Medicine».

Так, до дослідження було включено 498 043 чоловіки та жінки віком 40–69 років. Усі учасники пройшли медичний огляд та дослідження крові, сечі і слини. Крім того, вони заповнювали базову анкету про свої звички пити чай, раціон харчування, соціально-економічний статус. Учасники записували, скільки чашок чаю — у середньому — вони випивали щодня і чи пили вони чай дуже гарячим, гарячим чи теплим. Період спостереження становив у середньому 11,2 року.

Результати дослідження були скориговані з урахуванням раціону харчування, способу життя, наявності хронічних/гострих захворювань в анамнезі, етнічної приналежності та соціально-економічного статусу учасників.

Чай вживали майже 85% учасників, із них 89% — чорний. Більшість осіб, які вживали чай, випивали 2–5 чашок на день, причому 19% респондентів випивали більше 6 чашок на день. Доктор Макі Іноуе-Чой (Maki Inoue-Choi), автор дослідження та співробітник Відділу епідеміології та генетики раку Національного інституту раку (Division of Cancer Epidemiology and Genetics, National Cancer Institute), пояснив, що додавання в чай молока або цукру, температура напою не впливали на користь чорного чаю.

Чай багатий поліфенолами та антиоксидантами. Раніше в дослідженнях було показано, що поліфеноли знижують ризик розвитку гіпертонічної хвороби, деяких видів раку, серцево-судинних захворювань, цукрового діабету ІІ типу.

Чорний чай містить поліфеноли, які називаються теафлавінами і теарубігінами. Дослідження показали, що теафлавіни є потужними антиоксидантами, а також проявляють протизапальні, протипухлинні та протимікробні властивості, сприяють нормалізації рівня ліпідів у крові. Також чай містить кофеїн. У дослідженнях показано, що низькі дози кофеїну сприяють покращенню когнітивних функцій та уваги, а також зменшенню маси тіла. У той же час у високих дозах (понад 400 мг на добу) кофеїн викликає розвиток тремору, порушень сну, печії та підвищення артеріального тиску. У середньому 3 чашки чорного чаю містять 180 мг кофеїну.

Автори дослідження наголошують на необхідності подальших досліджень за участю інших груп населення. Крім того, дослідження мало ряд обмежень: наприклад, не враховувався об’єм чашок чаю, час заварювання та міцність напою.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com