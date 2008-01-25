Чому деяких людей комарі кусають частіше за інших?

Укус комара викликає свербіж та набряк, при розчісуванні можливе інфікування місця укусу. У деяких випадках укус комара може призвести до розвитку алергічних реакцій. Крім того, комарі є переносниками низки збудників захворювань — малярійного плазмодія, вірусів, що викликають жовту лихоманку та лихоманку денге.

Доктор Джагдіш Хубчандані (Jagdish Khubchandani), професор охорони здоров’я в Університеті штату Нью-Мексико (New Mexico State University), розповів, що фактори, які приваблюють комарів, вивчали в кількох дослідженнях. У якості потенційних факторів, що впливають на привабливість для комарів конкретної людини, розглядали запах тіла, колір шкірних покривів, температуру і текстуру шкіри, мікробіоценоз шкіри, вагітність, кількість вуглекислого газу, що виділяється людиною, недавнє вживання алкоголю та інші. Д. Хубчандані пояснив, що хоча було показано, що загалом укусів комарів частіше зазнають вагітні, люди з високою температурою тіла та підвищеним потовиділенням, певними характеристиками мікробіоценозу шкіри та смаглявою шкірою, фактори, що приваблюють комарів, на сьогодні до кінця не вивчені.

Крім того, є 3500 видів комарів. Лише деякі з них кусають людину. При цьому в дослідженнях було показано, що хімічні речовини, які приваблюють одні види комарів, інші відлякують.

То що потенційно приваблює комарів?

Вуглекислий газ. Самки комарів визначають виділений людиною під час дихання СО 2 за допомогою високочутливих нейронів cpA. Так, припускають, що комарі частіше кусають осіб з більшою масою тіла, оскільки вони виділяють більше вуглекислого газу.

за допомогою високочутливих нейронів cpA. Так, припускають, що комарі частіше кусають осіб з більшою масою тіла, оскільки вони виділяють більше вуглекислого газу. Молочна кислота. У дослідженні, проведеному 1968 р., було показано, що молочна кислота приваблює самок комарів, які переносять жовту лихоманку.

Мікробіоценоз шкіри. У нещодавньому дослідженні було показано, що комарів виду Anopheles gambiae, які переносять малярію, приваблює велика кількість бактерій на шкірі. У той же час велика мікробна різноманітність шкірного мікробіоценозу комарів відштовхує.

Піт та шкірне сало. У дослідженні було показано, що в шкірному салі містяться два насичені жирні альдегіди — деканаль та ундеканал, які є одорантами, які приваблюють комарів.

Група крові. Так, у дослідженнях показано, що для комарів більш привабливі особи з І (0) групою крові та менш привабливі люди з ІІ (А) групою крові. Також продемонстровано, що учасники з І (0) групою крові зазнавали укусів комарів майже вдвічі частіше, ніж учасники з ІІ (А) групою крові. У той же час цікаво, що ризик розвитку тяжкого перебігу малярії в осіб з І (0) групою крові є нижчим, ніж в осіб з іншими групами крові.

Вживання пива. В одному дослідженні було показано, що особи, які вживали пиво, частіше зазнавали укусів комарів.

Що робити, щоб уникнути укусів комарів?

Носіть світлий одяг, насамперед світло-зеленого, синього, помаранчевого та жовтого кольору;

оскільки утворення молочної кислоти підвищується при фізичних навантаженнях, щоб уникнути комариних укусів, прийміть душ після тренування;

дотримуйтеся правил гігієни, проте не застосовуйте при цьому антибактеріальне мило (його використання сприяє зменшенню мікробної різноманітності мікробіоценозу шкіри);

уникайте вживання пива на відкритому повітрі та перед прогулянками;

застосовуйте ефірні олії: цітронели, лемонграсу та м’яти;

посадіть перед вікнами рослини, які мають виражений аромат, такі як базилік, лаванда, чебрець і чорнобривці.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com