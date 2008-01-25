Читаємо склад косметичних продуктів: чи небезпечні парабени?

Ви могли помітити, що багато засобів для догляду за шкірою та волоссям рекламуються як «такі, що не містять парабенів». Що таке парабени?

За хімічною будовою, парабени — це збірна назва групи близькоспоріднених сполук — парагідроксибензоатів. Існує кілька різних типів парабенів, тому у складі певних продуктів ви можете побачити метилпарабен, етилпарабен, пропілпарабен або бутилпарабен. У складі косметичних засобів може бути вказана хімічна назва парабенів. Метилпарабен може бути зазначений, наприклад, як 4-гідроксиметиловий ефір бензойної кислоти або метил-4-гідроксибензоат.

Парабени додають у невеликих кількостях (менше 1%) у продукти харчування, лікарські засоби та косметику як консерванти. Вони перешкоджають зростанню та розмноженню патогенних бактерій та грибів і таким чином сприяють збільшенню терміну придатності та підвищенню безпеки продуктів. При цьому у складі одного товару може бути застосовано декілька різних парабенів та їх комбінації з іншими консервантами.

Парабени всмоктуються через шкіру і під час вживання, але, як правило, швидко виводяться з організму із сечею.

У ряді досліджень на клітинних культурах або тваринах показано, що парабени можуть впливати на ендокринну систему. Водночас на сьогодні не до кінця вивчено їх вплив на ендокринну систему людини.

У дослідженнях було показано, що парабени проявляють слабку естрогеноподібну активність, але не було встановлено несприятливих наслідків їх впливу на організм людини.

Чому ж тоді парабени викликають у нас занепокоєння? Це пов’язано з тим, що у дослідженні 2004 р. було показано вміст парабенів у тканинах молочної залози, ураженої раком. Але кореляція не є причинно-наслідковим зв’язком. Наявність парабенів у пухлині не означає, що парабени призвели до її розвитку. При цьому в цьому дослідженні не було проведено порівняння рівня вмісту парабенів у пухлинних та здорових тканинах.

Слід пам’ятати, що у токсикології найважливішою є доза будь-якої речовини. Парабени застосовуються в косметичних та харчових продуктах у невеликих, потенційно безпечних кількостях.

Відмова від парабенів стала дуже ефективним маркетинговим інструментом. Якщо люди хочуть продукти без парабенів і готові платити за них більше, то чому б не запропонувати їм такі продукти? Але відсутність парабенів не означає відсутність консервантів і не означає, що товари безпечніші. Так, у продуктах «без парабенів» найчастіше застосовують менш ефективні консерванти. Таким чином, підвищується ризик зниження якості продукту до закінчення терміну придатності. Наприклад, надходили повідомлення про виявлення цвілі в косметичних продуктах без парабенів.

Вибираючи будь-який продукт, з парабенами або без, подумайте, що «натуральне» — не завжди безпечне. Зміїна отрута натуральна, як і уран, свинець та ртуть. Водночас багато речей, які ми використовуємо щодня, не замислюючись, наприклад, ацетилсаліцилова кислота, нейлоновий та силіконовий посуд, — синтетичні. Назва хімічної речовини також нічого не говорить про потенційний ризик. Наприклад, етилбутаноат, пентилацетат, етен і капринова кислота — назви речовин, що містяться в бананах та багатьох інших фруктах.

Зрештою вибір продуктів, які містять парабени чи ні, є особистим. На думку ряду експертів, парабени добре вивчені, безпечні та є ефективними консервантами. Водночас ви можете вибрати продукти, які не містять цього класу консервантів. При цьому враховуйте, що вони, ймовірно, матимуть більш короткий термін зберігання та містять інші (найчастіше менш ефективні) консерванти.

За матеріалами www.medicalxpress.com