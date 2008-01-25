Місцеве лікування при болю в горлі

Якщо пацієнт скаржиться на те, що болить або першить у горлі, це вказує на ознаки запалення при бактеріальній або вірусній інфекції, алергічній реакції, травмуванні слизової оболонки горла. У пацієнтів часто виникає питання, чим полоскати горло і який препарат є більш ефективним. Для місцевої терапії при запальному процесі лікар може призначити полоскання горла такими препаратами, як розчин хлоргексидину 0,05% або розчин фурациліну.

Полоскання горла є ефективним при:

катаральній, фолікулярній, лакунарній ангіні;

катаральному, серозному, гнійному, гранульозному, гіпертрофічному фарингіті;

катаральному, гіперпластичному, ерозивно-виразковому, псевдомембранозному фарингомікозі;

катаральному, гіпертрофічному та флегмонозному ларингіті.

Характеристики хлоргексидину та фурациліну

Хлоргексидин та фурацилін є антисептичними засобами, які призначають у ЛОР-практиці (у формі розчинів).

Хлоргексидин є катіонним бігуанідом, що застосовується в загальній медичній практиці як антисептик широкого спектра дії. Розчин хлоргексидину змінює склад мікробіому порожнини рота, зменшує кількість грампозитивних та грамнегативних бактерій, зокрема нітрат-редукуючих бактерій (включаючи представників Neisseria, Rothia, Veillonella, Actinomyces, Corynebacterium, Haemophilus, Kingella, які відновлюють нітрати до нітритів). Препарат також змінює рН слини, концентрацію лактату, нітрату та нітриту в слині — джерелами нітратів і нітритів у слині є їжа, вода і тютюновий дим (Zoë L.S. Brookes et al., 2021).

Хлоргексидин для полоскання горла завдяки широкому спектру дії руйнує мембрани мікробних клітин Treponema pallidum, Chlamidia spp., Ureaplasma spp., Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Bacteroides fragilis. Препарат вступає в реакцію з фосфатними групами молекул ДНК чи РНК патологічних мікроорганізмів, у результаті руйнується цілісність мікробної клітини. Хлоргексидин проникає всередину клітини, викликає осадження цитоплазматичних компонентів та загибель клітини.

Залежно від концентрації розчин хлоргексидину має бактеріостатичну (концентрація препарату 0,01% і нижча) та бактерицидну дію (концентрація препарату вища за 0,01%), фунгіцидний ефект — при концентрації 0,05% та дії впродовж 10 хв.

Розчин фурациліну — ефективний засіб для полоскання горла. Завдяки своєму механізму дії фурацилін інгібує деякі бактеріальні ферменти, що беруть участь в аеробній та анаеробній деградації глюкози та пірувату. Також він порушує утворення ацетил-КоА з піровиноградної кислоти (порушує обмін енергії та синтетичні процеси в мікробній клітині) (Компендіум).

Чи можна полоскати горло хлоргексидином?

Розчин хлоргексидину для полоскання горла призначають у концентрації 0,05% та 0,2% (для мінімізації вірусного навантаження коронавірусу у слині пацієнтів). Застосування препарату в концентрації понад 0,05% часто призводить до орального дисбактеріозу.

Як полоскати горло хлоргексидином?

Існують загальні рекомендації щодо застосування розчину хлоргексидину:

перед застосуванням розчину рекомендовано прополоскати рот звичайною водою;

відміряти 15–20 мл розчину хлоргексидину;

полоскати горло протягом 5–10 с, виплюнути та повторити процедуру;

процедура має тривати не більше 30 с;

після полоскання не рекомендовано вживати їжу та напої протягом 1,5–2 год;

для глибокого промивання горла важливо закинути голову та під час полоскання вимовити вголос протяжне «И»;

розчин хлоргексидину не слід ковтати.

Полоскати горло препаратом необхідно 1–2 рази на добу. Хлоргексидин протипоказаний дітям віком до 12 років. При застосуванні препарату можливі фарбування зубів у темний колір, поява печіння, сухість у роті або присмак гіркоти, зміна смакових відчуттів.

Чи ефективно полоскати горло розчином хлоргексидину при інфікуванні коронавірусом?

Ротова порожнина є резервуаром для коронавірусу — РНК-вірусу, що викликає розвиток респіраторних захворювань у людей і може передаватися від людини до людини. Найчастіші клінічні симптоми захворювання: гіпертермія, кашель, втома, втрата смаку чи нюху.

Коронавірус виявляють у носоглотковому секреті. Вірус визначають у 91,7% зразків слини інфікованих пацієнтів. У результаті кашлю або 5 хв розмови виділяється близько 3000 крапель слини. При одному чханні виділяється близько 40 000 крапель слини, які можуть розлітатися повітрям на кілька метрів. При тісному контакті людей на відстані 1–3 м коронавірус передається з краплями слини (>60 мкм) (Carrouel F. et al., 2021).

Більшість заходів охорони здоров’я зі стримування пандемії засновані на запобіганні поширенню збудника. Як стратегію зниження ризику передачі було запропоновано застосування пероральних антисептиків (Ferrer M.D. et al., 2021). Упродовж 2 год після полоскання горла розчином хлоргексидину спостерігається транзиторне зниження вірусного навантаження, після чого воно знову зростає (Carrouel F. et al., 2021).

Крім того, розчин хлоргексидину 0,2% застосовується для ополіскування ротової порожнини пацієнта (для мінімізації вірусного навантаження коронавірусу в слині) перед стоматологічною процедурою для зниження ризику перехресного зараження (Elzein R. et al., 2021).

Як розводити фурацилін для полоскання горла

Для полоскання рота та горла рекомендовано розчинити 20 мг фурациліну у 100 мл теплої води (температура води не нижче 37 °C) (МОЗ України).

Чи можна полоскати горло фурациліном?

Фурацилін часто застосовують в отоларингології для полоскання горла при гнійному тонзиліті, фарингіті та ларингіті.

Як полоскати горло розчином фурациліну?

важливо готувати новий розчин для кожного застосування;

для приготування розчину рекомендовано використовувати воду (температура — 100 °C);

після процедури не слід вживати їжу та напої протягом 1,5–2 год;

у рот рекомендовано набирати достатню кількість рідини, що дорівнює одному ковтку;

рекомендовано полоскати горло впродовж 5–10 с, виплюнути розчин і повторити процедуру;

для глибокого промивання горла важливо закинути голову та під час полоскання вимовити вголос протяжне «И»;

полоскання горла не має тривати більше 30 с;

розчин фурациліну не слід ковтати.

Полоскання розчином фурациліну проводиться 3–5 разів на добу. При катаральній, фолікулярній, гнійній ангіні — до 8 разів на добу. Фурацилін може спричинити такі побічні ефекти, як дерматит, нудота, блювання, запаморочення.

Що ж краще: розчин хлоргексидину чи фурациліну?

Враховуючи спектр дії розчинів хлоргексидину та фурациліну, показання до застосування, наявність побічних реакцій та кратність використання, лікар обирає найбільш ефективний лікарський засіб.

Батьки часто запитують: чим же можна полоскати горло дитині? У такому разі важливо враховувати, що хлоргексидин протипоказаний дітям віком до 18 років, а для розчину фурациліну досвід застосування відсутній.

Чим можна полоскати горло в домашніх умовах?

У домашніх умовах можна застосовувати препарати, призначені лікарем на основі обстеження та діагностування захворювання, яке є причиною болю у горлі. Самостійне застосування препаратів для полоскання горла в домашніх умовах не рекомендовано.