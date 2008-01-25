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Новини медицини та фармаціїЧим небезпечний синдром дефіциту уваги та гіперактивності у дорослих?

Чим небезпечний синдром дефіциту уваги та гіперактивності у дорослих?

Опубліковано  30.09.2022

У нещодавньому дослідженні було показано, що у пацієнтів із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ) відмічають підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань у порівнянні з особами без СДУГ незалежно від наявності інших факторів серцево-судинного ризику.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «World Psychiatry».

СДУГ — це психічний розлад, що характеризується дефіцитом уваги, гіперактивністю та підвищеною імпульсивністю. Це один з найбільш поширених психічних розладів у дітей, який також діагностують у дорослих. За оцінками експертів, СДУГ відзначають у 2,2% дітей та 2,5% дорослих у всьому світі. В осіб із СДУГ частіше порівняно із загальною популяцією виявляють тривожні розлади, депресію та ожиріння.

Раніше в дослідженнях було показано, що аутизм, тривожні розлади та депресія пов’язані з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань.

У дослідженні оцінювали дані 5,4 млн дорослих шведів з національних реєстрів. Середній вік включених у дослідження пацієнтів — близько 50 років. Період спостереження становив 13 років. У дослідженні було показано, що ризик розвитку серцево-судинних захворювань був у 2 рази вищим у пацієнтів із СДУГ, ніж в осіб без цього діагнозу.

Результати дослідження були скориговані з урахуванням відомих факторів серцево-судинного ризику, включаючи:

  • рівень освіти;
  • сімейний анамнез серцево-судинних захворювань;
  • порушення сну;
  • ожиріння;
  • цукровий діабет;
  • куріння.

При цьому дослідники виявили, що фактори серцево-судинного ризику, такі як куріння, ожиріння, цукровий діабет, порушення сну, низький рівень освіти та психічні захворювання, частіше відзначали в осіб із СДУГ.

Найсильніший зв’язок спостерігався між СДУГ та ризиком раптової серцевої смерті, геморагічного інсульту та атеросклерозу. Також у дослідженні було показано, що підвищення вірогідності розвитку серцево-судинних захворювань в осіб із СДУГ більш виражене у чоловіків, ніж у жінок, а також у молодших людей порівняно з особами старшого віку. Також ризик розвитку серцево-судинних захворювань був вищим у тих пацієнтів із СДУГ, у яких також спостерігалися розлади харчової поведінки та порушення, пов’язані з вживанням наркотичних речовин.

Раніше в дослідженнях було показано, що лікарські засоби, що застосовуються при СДУГ та інших психічних станах, таких як тривога та депресія, можуть підвищувати ризик серцево-судинних захворювань. Таким чином, застосування цих препаратів потенційно може підвищити ризик розвитку серцево-судинних захворювань в осіб із СДУГ.

Доктор Карл Лаві (Carl Lavie), кардіолог Медичної школи Університету Квінсленду в Австралії, не брав участі в дослідженні, але він розповів, що в цьому масштабному дослідженні показано зв’язок СДУГ з подвоєним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань. У той же час воно мало низку обмежень, наприклад, не включало дані про фізичну активність, вживання алкоголю та наркотиків учасниками.

Співавтор дослідження Хенрік Ларссон (Henrik Larsson), доктор філософії, професор епідеміології в Університеті Еребру (Örebro University), пояснив, що лікарям необхідно враховувати супутній СДУГ у пацієнта для розробки індивідуальних профілактичних стратегій та зниження ризику розвитку серцево-судинних захворювань. На сьогодні необхідні подальші дослідження для визначення патофізіологічних механізмів підвищення ризику серцево-судинних хвороб в осіб із СДУГ.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com

Опубліковано  30.09.2022

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