У нещодавньому дослідженні проаналізовано вплив вживання вагітними ультраперероблених продуктів.

Результати дослідження опубліковані в журналі «Environmental International».

Цікаво, що у дослідженні основну увагу приділено не самим ультрапереробленим продуктам — картоплі фрі, гамбургерам, тістечкам та коктейлям. Дослідження було сфокусовано на харчових упаковках, рукавичках та інших предметах, які контактують із продуктами харчування.

У дослідженнях раніше було показано, що фталати, клас хімічних речовин, що містяться в пластиці, можуть виділятися в їжу з упаковки і навіть пластикових рукавичок, які носять працівники харчової промисловості.

Дослідники зазначили, що фталати можуть спричинити оксидативний стрес та запустити запальний каскад в організмі плода.

Раніше в літературі було показано, що вплив фталатів у період вагітності зумовлює підвищення ризику низької маси тіла при народженні, передчасних пологів та психічних розладів у дітей, таких як аутизм та синдром дефіциту уваги та гіперактивності (СДВГ).

Автори дослідження зазначили, що це перше дослідження на вагітних, результати якого показали, що дієта з високим вмістом ультраперероблених продуктів пов’язана з вищим впливом фталатів.

Старший автор дослідження, доктор Шила Сатьянараяна (Sheela Sathyanarayana), педіатр Університету штату Вашингтон (UW Medicine) і науковий співробітник Дитячого науково-дослідного інституту Сіетла (Seattle Children’s Research Institute), США, пояснила, що коли вагітні піддаються впливу речовин, ті можуть через плаценту потрапити у кровотік плода.

У дослідженні використовувалися дані дослідницької групи «Умови, що впливають на нейрокогнітивний розвиток та навчання в ранньому дитинстві» (Conditions Affecting Neurocognitive Development and Learning in Early Childhood — CANDLE). У нього було включено 1031 вагітну. Рівні фталатів вимірювали на зразках сечі, зібраних у II триместр вагітності.

Дослідники виявили, що ультраперероблена їжа становила 10–60% раціону учасниць. Кожні 10% збільшення частки ультраперероблених продуктів у раціоні були пов’язані з підвищенням на 13% концентрації в сечі (2-етилгексил)фталату, одного з найбільш поширених та шкідливих фталатів.

До ультраперероблених продуктів належать, наприклад, упаковані суміші для тортів або упакована картопля фрі, булочки для гамбургерів та безалкогольні напої. Дослідники наголосили, що ультраперероблені продукти контактують з фталатами не лише у готовому вигляді, а й на різних етапах приготування. Джерелами забруднення фталатами можуть бути рукавички, які носять співробітники, а також обладнання або інструменти для зберігання, приготування та подачі. Провідний автор Бреннан Бейкер (Brennan Baker), науковий співробітник лабораторії Сатьянараяни, підкреслив, що слід закликати виробників та законодавців запропонувати альтернативу, яка не містить фталатів та інших шкідливих речовин.

На думку авторів дослідження, необхідне законодавче регулювання складу харчової упаковки та інших предметів, що контактують з харчовими продуктами, щоб запобігти забрудненню харчових продуктів фталатами.

Що робити вагітним? Ш. Сатьянараяна зазначила, що вагітні повинні намагатися уникати ультраперероблених продуктів, наскільки це можливо, і надавати перевагу фруктам, овочам та нежирному м’ясу. Вона також наголосила, що важливо читати склад продуктів харчування. Це стосується навіть «здорової їжі», такої як злакові батончики для сніданку, які можуть бути підсолоджені фініками або цукром.

За матеріалами www.medicalxpress.com