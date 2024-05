Чим небезпечне обструктивне апное уві сні?

Результати трьох різних досліджень були представлені на Міжнародному конгресі Європейського респіраторного товариства 2022 (European Respiratory Society (ERS) International Congress 2022). У цих дослідженнях визначено, що апное уві сні було пов’язане з підвищенням ризику розвитку раку, тромбоутворення, а також зниженням когнітивних здібностей.

Апное уві сні — це стан, за якого спостерігаються періодичні зупинки дихання під час сну. При синдромі обструктивного апное уві сні (СОАС) дихання зупиняється через обструкцію верхніх дихальних шляхів (наприклад внаслідок надмірного розслаблення м’язів глотки та язика).

Чинниками ризику розвитку СОАС є:

ожиріння;

вживання алкоголю;

куріння.

Апное уві сні має низку негативних ефектів для здоров’я, насамперед зумовлює гіпоксію.

Як пояснив доктор Кевін Постол (Kevin Postol), сімейний і косметичний стоматолог Американської академії стоматологічної медицини сну (American Academy of Dental Sleep Medicine), у пацієнтів із СОАС спостерігається денна сонливість, що підвищує ризик дорожньо-транспортних пригод, погіршується психічне здоров’я, підвищується ризик розвитку депресії, емоційної лабільності, підвищення артеріального тиску, інсульту, стенокардії та інфаркту міокарда.

На сьогодні ведуться дослідження зв’язку між СОАС та ризиком розвитку різних захворювань.

Так, у нещодавньому дослідженні, яке включило понад 4000 учасників, було показано, що СОАС підвищує ризик розвитку раку.

Автор дослідження доктор Андреас Пальм (Andreas Palm), дослідник та старший консультант Університету Упсали (Uppsala University), Швеція, пояснив, що згідно з даними дослідження, гіпоксія, пов’язана з СОАС, є незалежним фактором, що підвищує ризик розвитку онкопатології.

У ще одному дослідженні було продемонстровано асоціацію між СОАС та зниженням когнітивних функцій. У дослідженні взяли участь 358 учасників віком 65 років і більше, а період спостереження становив 5 років. При цьому було визначено, що зниження сатурації внаслідок СОАС пов’язане з більшим зниженням когнітивних функцій і пам’яті.

Також у нещодавньому дослідженні показано зв’язок між СОАС та підвищеним ризиком тромбоутворення. Випробування включало 7000 учасників. За період спостереження, що становив 6 років, у 104 учасників розвинулися спонтанні тромбози. У ході порівняння з контрольною групою було виявлено, що ризик спонтанного тромбоутворення був підвищеним в учасників із СОАС.

У цілому нині ці дослідження показують, що обструктивне апное уві сні пов’язане із широким спектром потенційних ризиків для здоров’я.

Доктор Азізі Сейхас (Azizi Seixas), директор Лабораторії медіа та інновацій (Media and Innovation Lab), заступник директора Центру трансляційного сну та циркадних наук (Center for Translational Sleep and Circadian Sciences) та директор з інформатики здоров’я населення в Інституті науки про дані та обчислення Університету Маямі (Population Health Informatics in the Institute for Data Science and Computing at the University of Miami), підкреслив важливість повноцінного сну та необхідність подальших досліджень для встановлення біологічних механізмів зв’язку СОАС та різних патологічних процесів.

Доктор К. Постол розповів, що симптоми обструктивного апное уві сні виявляють у понад 33% дорослих віком від 20 років. Він наголосив на необхідності лікування пацієнтів із СОАС і пояснив, що на сьогодні дослідження сну в більшості випадків можуть бути проведені в домашніх умовах, а крім застосування СІПАП (Constant Positive Airway Pressure — CPAP) у нічний час, існують більш комфортні для пацієнтів оральні прилади.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com