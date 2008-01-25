Чому люди хрустять суглобами пальців?

Експерти видання Гарвардської медичної школи (Harvard Medical School) «Harvard Health Publishing» виділяють кілька можливих причин, чому може розвинутися схильність хрустіти суглобами пальців рук.

Доктор Роберт Шмерлінг (Robert Shmerling), ревматолог та старший редактор факультету охорони здоров’я Гарвардської медичної школи, розповів, що хрустіти суглобами пальців — поширена звичка. Зазвичай її описують як спосіб зняти нервову напругу та стрес.

Що викликає звук клацання, коли ви хрускаєте суглобами пальців?

Доктор Танда Аунг (Thanda Aung), доцент кафедри ревматології Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (University of California, Los Angeles, Division of Rheumatology), пояснила, що недостатньо досліджень, аби визначити механізм появи звуку (тріску). Проте, за її словами, є дві гіпотези. В першу чергу звук може бути викликаний зміщенням усіх структур суглоба, таких як кістки, сухожилля та зв’язки. Друга гіпотеза пов’язана з синовіальною рідиною (рідиною, що змазує суглоби) і переміщенням бульбашок газу, що є в ній.

Чи викликає хрустіння суглобами остеоартрит?

В одному дослідженні було показано, що у учасників, які мають звичку хрустіти суглобами пальців рук, відзначали підвищений ризик розвитку набряку суглобів та зниження сили м’язів кисті. Водночас на сьогодні немає чітких даних про те, що ця звичка підвищує ризик розвитку остеоартриту. На сьогодні необхідні подальші дослідження, щоб визначити, чи зумовлює звичка хрустіти суглобами пальців рук розвиток остеоартриту цих суглобів.

Як позбутися звички хрустіти суглобами пальців рук?

Т. Аунг поділилася практичними рекомендаціями щодо того, як позбутися звички хрустіти суглобами пальців рук. Так, вона рекомендує:

виконувати дихальні вправи та медитувати. Експерти сходяться на думці, що ці практики сприяють зняттю нервової напруги. При цьому важливо практикувати дихальні вправи та/або медитації регулярно. Чим частіше ви це робите, тим ефективнішим буде їх використання у стресових ситуаціях або коли ви відчуваєте тривогу;

«зайняти руки чимось іншим». Так, Т. Аунг рекомендує використовувати спеціальні м’ячі та іграшки-антистрес, ліплення та малювання. При цьому слід знайти варіант, чим зайняти руки в стресових ситуаціях, який підходить саме вам;

спробувати такі засоби для зниження інтенсивності тривоги та стресу, як здорове харчування, фізичні вправи, спілкування з іншими людьми та ведення щоденника.

Хоча немає переконливих доказів того, що звичка хрустіти суглобами пальців рук зумовлює розвиток остеоартриту, можливо, варто знайти більш здорові способи впоратися із занепокоєнням і стресом та позбутися цієї звички.

За матеріалами www.medicalxpress.com