Чи знижує інноваційний ультразвуковий пристрій артеріальний тиск?

У всьому світі артеріальна гіпертензія є однією з головних причин летальних наслідків. З підвищенням артеріального тиску ризик розвитку інсульту, серцево-судинних захворювань, хвороб мозку та нирок збільшується. Артеріальна гіпертензія називається «тихим убивцею», оскільки, на думку експертів, у 46% пацієнтів перебіг захворювання є безсимптомним.

Лікування при підвищенні артеріального тиску включає модифікацію способу життя, зміни в раціоні та фармакотерапію (монотерапія або комбінований прийом лікарських засобів). Водночас у деяких пацієнтів артеріальна гіпертензія є стійка навіть до комбінованої терапії.

На сьогодні причини розвитку артеріальної гіпертензії повністю не вивчені. Експерти вказують на роль поєднання генетичних факторів, способу життя та старіння. Також, на думку фахівців, у осіб середнього віку вона часто асоціюється з гіперактивністю ниркових симпатичних нервів.

У нещодавньому метааналізі трьох досліджень, що включили 506 пацієнтів з артеріальною гіпертензією, було показано ефективність нового ультразвукового пристрою для зниження артеріального тиску. Досліджуваний ультразвуковий пристрій знижує гіперактивність симпатичних нервів (так звана ниркова денервація) у нирках і допомагає знизити артеріальний тиск. Так, у дослідженні в учасників, яким проводили денервацію нирок, було зафіксовано зменшення цього показника в середньому на 8,5 мм рт. ст. порівняно з контрольною групою. Зниження артеріального тиску залишалося стійким після 3 років спостереження.

Пристрій для проведення ниркової денервації — це тонкий катетер, що вводиться в нирку через вену ніг або зап’ястя, і ультразвуковий генератор ультрависокочастотних звукових хвиль. Під впливом ультразвуку частина нервових закінчень рубцюється — тобто відбувається абляція ниркових нервів.

Провідний автор дослідження доктор Аджа Дж. Кіртан (Ajay J. Kirtane) пояснив, що, як очікується, процедура буде здійснюватися амбулаторно під місцевою анестезією з можливою седацією пацієнта. Так, тривалість процедури становить менше 1 год.

На сьогодні цей пристрій є експериментальним і не затверджений для лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією.

Автори дослідження пояснили, що, ймовірно, таке лікування стане варіантом терапії другого ряду для людей зі стійкою артеріальною гіпертензією.

Дослідження проводили вчені з Колумбійського університету в Нью-Йорку (Columbia University, New York City) та Паризького університету (Université de Paris) у Франції.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «Jama Cardiology».

Доктор Девін Кель (Devin Kehl) не брав участі в дослідженні. Він підкреслив, що показано хороший профіль довгострокової безпеки процедури. Водночас необхідні подальші дослідження безпеки ультразвукової абляції ниркових нервів та ефективності зниження артеріального тиску. Крім того, до дослідження було включено пацієнтів без великої кількості супутніх захворювань. Таким чином, необхідне вивчення ефективності цієї процедури у коморбідних хворих.

За матеріалами www.medicalnewstоday.com