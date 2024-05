У нещодавньому дослідженні було показано, що більшість пацієнтів з інсультом мають раніше не виявлені фактори серцево-судинного ризику.

За оцінками Центрів з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), інсульт щорічно діагностують у понад 795 000 американців. 4 із 5 інсультів є ішемічними.

Дослідники з Центру Водуа в Лозанні (Centre Vaudois in Lausanne), Швейцарія, виявили, що 67,7% пацієнтів з інсультом мали принаймні один недіагностований раніше фактор ризику розвитку інсульту.

У 2022 р. у Відні, Австрія, результати дослідження було представлено на Конгресі Європейської академії неврології (European Academy of Neurology Congress).

Дослідники провели оцінку медичних записів 4354 пацієнтів з інсультом з Реєстру та аналізу гострого інсульту в Лозанні (Acute Stroke Registry and Analysis of Lausanne — ASTRAL) у період 2003–2018 рр. Із цих пацієнтів у 1125 було виявлено не діагностовані до розвитку інсульту фактори серцево-судинного ризику.

Провідним фактором ризику була дисліпідемія, яка відзначається у 61,4% хворих. Підвищений артеріальний тиск виявлено у 23,7% учасників дослідження. У близько 10,2% пацієнтів відзначали миготливу аритмію.

Провідний автор дослідження доктор Андре Рего (André Rêgo) назвав інші чинники ризику розвитку інсульту, вивчені в дослідженні: ішемічна хвороба серця, цукровий діабет, незбалансоване харчування, ожиріння, стрес, куріння та алкоголь.

Доктор А. Рего підкреслив, що багато факторів ризику залишалися невиявленими тому, що люди не звертаються за профілактичною медичною допомогою. Це може пояснюватися безсимптомністю перебігу деяких хвороб на початкових етапах (серцево-судинні захворювання, цукровий діабет) та економічною недоступністю профілактичної медичної допомоги.

Цікаво, що в дослідженні було показано, що особи з нижчим індексом маси тіла з вищою ймовірністю не знали про наявність у них судинних факторів ризику розвитку інсульту.

Крім того, підвищена ймовірність наявності факторів ризику розвитку інсульту продемонстрована у жінок віком до 55 років, які приймають протизаплідні препарати, та жінок віком від 55 років, які курять.

Дерек Гріффіт, доктор філософії, професор управління системами охорони здоров’я та онкології в Джорджтаунському університеті у Вашингтоні, округ Колумбія (Georgetown University, Washington D.C.), засновник і співдиректор Інституту расової справедливості (Racial Justice Institute), не брав участі в цьому дослідженні, але наголосив, що частина чоловіків помилково вважали, що не потрібно звертатися до лікаря з профілактичною метою, якщо вони не відзначають будь-яких скарг.

Джейсон Тарплі, доктор медицини, доктор філософії, невролог-практик і директор Центру інсульту та нейросудинних захворювань Тихоокеанського інституту неврології в Медичному центрі Провіденс-Сент-Джон у Санта-Моніці, Каліфорнія (Stroke and Neurovascular Center for Pacific in Santa Monica, California), також не брав участі в цьому дослідженні, проте зазначив, що основні фактори ризику — дисліпідемія, артеріальна гіпертензія та миготлива аритмія — піддаються корекції, і таким чином можна знизити ризик розвитку інсульту.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com