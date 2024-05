Чи завжди безпечний сонцезахисний засіб?

Згідно з результатами нового спільного дослідження команди вчених з Університету Лідса (University of Leeds), Орегонського університету (University of Oregon) і Університету штату Орегон (Oregon State University), деякі сонцезахисні креми не тільки не забезпечують належного захисту від ультрафіолетових (УФ) променів, але й можуть містити потенційно токсичні складові. Так, у цьому дослідженні продемонстровано, що сонцезахисні креми, які містять оксид цинку, втрачають свої захисні властивості через 2 год перебування на сонці. Це пояснюється тим, що оксид цинку під дією УФ-променів вступає в хімічні реакції з іншими компонентами засобу.

Дослідники наголошують на необхідності розробки і застосування інноваційних компонентів у якості УФ-фільтрів.

Річард Блекберн (Richard Blackburn), професор стійких матеріалів у Школі дизайну Лідса (Leeds’ School of Design), керував частиною дослідження, проведеного в Лідсі, і співпрацював з двома академічними групами з США, які проводили дослідження в Орегоні. Р. Блекберн розповів, що загальноприйняті принципи дослідження інгредієнтів окремо, а не в цілому всього складу крему, який зазнає впливу сонячного світла, необхідно змінити. Професор Р. Блекберн пояснив, що оксид цинку сам по собі є ефективним і нешкідливим фільтром УФ-променів. Однак дослідники встановили, що окремі інгредієнти сонцезахисного крему взаємодіють один з одним під час застосування під дією УФ-променів, і в даний час ці взаємодії не вивчені. Він пояснив, що вже після 2-годинного впливу сонячного світла оксид цинку взаємодіє з іншими компонентами, що призводить до зниження їх здатності поглинати УФ-промені. Таким чином, нанесення сонцезахисного крему може насправді не тільки не забезпечувати захист від УФ випромінювання, але і потенційно мати негативні наслідки, тому що люди вважають, що вони захищені від шкідливих УФ-променів, і можуть довше залишатися на сонці.

Існує два основних типи УФ-випромінювання: УФ-А (довгохвильовий діапазон, майже не поглинається атмосферою) і УФ-В (середньохвильовий, значною мірою поглинається атмосферою), обидва з яких є видами електромагнітного випромінювання (їх спектральний діапазон знаходиться між видимим і рентгенівським випромінюванням), яке може викликати розвиток раку шкіри. Вплив УФ-В призводить до прямих короткострокових ефектів, таких як розвиток сонячного опіку, в той час як УФ-А здатний викликати пошкодження ДНК, зумовлювати старіння шкіри і формування зморшок.

Один з варіантів маркування ступеня захисту сонцезахисного крему від шкідливого впливу УФ променів — 5-зірковий рейтинг UVA.

Багато сонцезахисних кремів містять оксид цинку, який має властивості відбивати УФ-промені. Дослідники вивчили взаємодії оксиду цинку з іншими компонентами сонцезахисних кремів під впливом УФ-променів. Крім того, вони підрахували, яку частку УФ-променів блокує сонцезахисний засіб, щоб визначити рейтинг захисту UVA для кожного крему.

Професор Джеймс Хатчінсон (James Hutchison) і його колега доктор Аврора Гінзбург (Aurora Ginzburg) з Університету Орегона — співкерівники дослідження. Дж. Хатчінсон, завідувач кафедри хімії Локі-Харрінгтона (Lokey-Harrington Chair in Chemistry) і старший помічник віцепрезидента Кампуса Філа і Пенні Найт для прискорення наукового впливу (Phil and Penny Knight Campus for Accelerating Scientific Impact) університету Орегона (University of Oregon’s), пояснив, що в ході досліджень встановлено, що оксид цинку викликає руйнування інших УФ-фільтрів, що містяться в сонцезахисному кремі. Внаслідок цього захист, що забезпечується сонцезахисними кремами, значно знижується за відносно короткий час, особливо по відношенню до УФ-А.

Команди дослідників з Орегона і Лідса виявили, що коефіцієнт захисту від УФ-А знизився на 84,3–91,8% у сонцезахисного крему, що містить оксид цинку, в той час як сонцезахисний крем без оксиду цинку втратив тільки 15,8% фактора захисту від УФ-А після впливу УФ-випромінювання протягом 2 год.

Крім того, професор Дж. Хатчінсон пояснив, що руйнування УФ-фільтрів не тільки знизило ефективність сонцезахисного крему, а й призвело до утворення токсичних речовин. Він вважає, що такий крем не тільки не захистить від ультрафіолетового випромінювання, а й сам є потенційно шкідливим.

Оксид цинку багато виробників косметологічної продукції позиціонують як безпечний для шкіри компонент косметичних продуктів.

Однак А. Гінзбург вважає, що це твердження сумнівне, і необхідно застосовувати альтернативні компоненти. Вона підкреслила, що при розробці рецептур майбутніх косметичних засобів вкрай важливо враховувати можливість індукованої оксидом цинку фотодеградації інших складових крему або інших косметичних продуктів (наприклад зволожуючих кремів для тіла або обличчя і т.ін.) при їх одночасному нанесенні на шкіру.

Р. Блекберн пояснив, що розробка альтернативних складів особливо проблематична в США, де список схвалених Управлінням з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) УФ-фільтрів дуже малий. За його словами, є й інші речовини природного походження, які є ефективними УФ-фільтрами, але відповідно до чинного законодавства США процес отримання дозволу регуляторних органів є надзвичайно дорогим і займає багато років. Він вважає саме це перешкодою для дослідження альтернативних, потенційно більш ефективних і безпечних складів косметичних засобів.

За матеріалами www.medicalxpress.com