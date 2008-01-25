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Новини медицини та фармаціїЧи застосовувати міртазапін у пацієнтів з деменцією?

Чи застосовувати міртазапін у пацієнтів з деменцією?

Опубліковано  27.10.2021

Згідно з даними, отриманими в одному з досліджень, ефективність препарату, що застосовується для симптоматичного лікування збудження у пацієнтів з деменцією, можна порівняти з ефективністю плацебо. Більше того, дослідники встановили, що при застосуванні цього лікарського засобу підвищується ризик летального наслідку.

Дослідження, проведене дослідниками з Університету Плімута (University of Plymouth), результати якого були опубліковані в медичному журналі «The Lancet», показало, що антидепресант міртазапін не зменшував вираженість збудження у пацієнтів з деменцією. Крім того, у дослідженні показано потенційне підвищення ризику летального наслідку при прийомі препарату порівняно з відсутністю лікування у хворих цієї категорії.

Збудження — поширений симптом деменції, що характеризується невідповідною вербальною та/або руховою активністю і часто включає фізичну та вербальну агресію. Насамперед таким пацієнтам має бути запропонована немедикаментозна терапія (психотерапія, зміна способу життя, заняття рукоділлям, арт-терапія тощо). Медикаментозне лікування застосовується за відсутності ефекту від немедикаментозних методів. Раніше в дослідженнях було визначено, що ризик летального наслідку є вищим у пацієнтів з деменцією, які приймають антипсихотичні препарати.

У подвійному сліпому клінічному дослідженні, що фінансувалося Національним інститутом досліджень у галузі охорони здоров’я (National Institute for Health Research), Великобританія, взяли участь 204 особи з хворобою Альцгеймера з 20 медичних центрів, розташованих у Великій Британії. Пацієнти були рандомізовані на дві групи: перша група приймала міртазапін, а друга — плацебо.

Через 12 тиж було відмічено, що вираженість симптомів збудження у пацієнтів обох груп була однаковою. При цьому в ході аналізу даних на 16-му тижні дослідження відзначено, що кількість смертей в 1-й групі (7) значно перевищує кількість таких у 2-й групі (1).

Провідний дослідник професор Субе Банерджі (Sube Banerjee), декан факультету охорони здоров’я та професор Університету Плімута, розповів, що деменцію діагностують у близько 46 млн осіб у всьому світі. За прогнозами дослідників, протягом наступних 20 років кількість хворих на деменцію зросте вдвічі. Збудження — симптом, який значно погіршує якість життя пацієнтів з деменцією.

С. Банерджі пояснив, що в ході дослідження виявлено, що один з найчастіше застосовуваних препаратів для симптоматичної терапії збудження у пацієнтів з деменцією не тільки неефективний, а й потенційно може підвищити ризик летального наслідку. Він наголосив, що дуже важливо, щоб отримані результати враховувалися медичною спільнотою та міртазапін більше не застосовували для усунення симптомів збудження у хворих на деменцію. Професор С. Банерджі висловив сподівання, що надалі будуть розроблені справді ефективні підходи до терапії пацієнтів з деменцією, які дозволять покращити якість життя таких хворих.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  27.10.2021

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