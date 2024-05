Чи є перспективним застосування рокатинлімабу при екземі?

За оцінками експертів, атопічний дерматит, або екзему, виявляють у близько 2% всього населення світу. Це хронічне запальне захворювання шкіри. На сьогодні не розроблено специфічної терапії для осіб з атопічним дерматитом, а наявні методи лікування найчастіше виявляються неефективними.

У нещодавньому клінічному дослідженні було проаналізовано ефективність лікування пацієнтів з екземою середнього та тяжкого ступеня препаратом моноклональних антитіл рокатинлімабом. Дослідження було проведено вченими з Медичної школи Ікана на горі Сінай у Нью-Йорку (Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York).

Результати дослідження опубліковано в журналі «The Lancet».

Рокатинлімаб (KHK4083/AMG 451) — новий препарат, розроблений компанією Kyowa Kirin US Research та Інститутом імунології Ла-Хойї в Сан-Дієго (La Jolla Institute for Immunology, San Diego). Препарат є людськими моноклональними антитілами проти OX40 (молекула з суперродини фактора некрозу пухлин, що бере участь у розвитку цитокінового шторму). Рокатинлімаб пригнічує шлях OX40.

Терапія моноклональними антитілами на сьогодні використовується при ряді хвороб, таких як COVID-19 та деякі види раку. Водночас ведуться дослідження впливу таких препаратів на інші захворювання, включаючи хворобу Альцгеймера. Рокатинлімаб сприяє зменшенню кількості Т-клітин, що експресують OX40 в організмі, і, таким чином, вираженості запального процесу, тяжкості екземи та площі уражень.

У дослідженні було показано, що у пацієнтів, які отримували лікування рокатинлімабом, зменшення вираженості симптомів екземи відзначалося протягом не менше 18 тиж після припинення терапії.

Тяжкість перебігу екземи оцінювали за допомогою Індексу площі та тяжкості екземи (Eczema Area and Severity Index — EASI).

Професор Емма Гуттман (Emma Guttman), завідувач Департаменту дерматології Кімберлі та Ерік Дж. Уолдман (Kimberly and Eric J. Waldman Department of Dermatology), а також директор Центру передового досвіду в галузі екземи (Center of Excellence in Eczema) та Лабораторії запальних шкірних захворювань в Медичній школі Ікана на горі Сінай (Laboratory of Inflammatory Skin Diseases at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai), пояснила, що порівняно з плацебо препарат сприяв значному зменшенню вираженості симптомів атопічного дерматиту. Е. Гуттман розповіла, що лікарський засіб інгібує активовані Т-клітини, а також впливає на рівень Т-регуляторних клітин.

Дослідники пояснили, що найпоширенішими побічними ефектами в групі рокатинлімабу були лихоманка, назофарингіт, озноб, головний біль, стоматит і нудота.

Е. Гуттман підкреслила, що на сьогодні розпочато ІІІ фазу клінічних досліджень рокатинлімабу. На її думку, у разі отримання позитивних результатів препарат може стати доступним у клінічній практиці через 3–4 роки. Вона також розповіла, що плануються дослідження ефективності цього лікарського засобу у підлітків з екземою.

Як пояснив Пітер Ліо (Peter Lio), клінічний доцент дерматології та педіатрії в Школі медицини Файнберга Північно-Західного університету в Чикаго (Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago), важливим є те, що препарат не тільки зменшує вираженість симптомів екземи в період лікування, але й проявляє ремітувальний ефект.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com