Пандемія тяжкого гострого респіраторного синдрому, викликаного коронавірусом SARS-CoV-2, і асоційованої з ним коронавірусної хвороби стала загрозою для роботи глобальної системи охорони здоров’я.

Після перенесеної інфекції SARS-CoV-2 виробляється ряд антитіл, зокрема до спайкового і нуклеокапсидного білків. Існують докази того, що антитіла до спайкового білка S1 (spike-S1), а точніше до рецептор-зв’язувального домену, можуть нейтралізувати вірус. За наявними на сьогодні даними, в осіб, які перенесли коронавірусну інфекцію у тяжкій формі, імунітет зберігається місяцями. Водночас про тривалість імунного захисту після того, як людина перенесла COVID-19 у легкій формі, інформації недостатньо.

У дослідженні під керівництвом Аси Бьорндал (Asa Bjorndal) з Агентства громадської охорони здоров’я Швеції (Public Health Agency of Sweden) було вивчено показники антитіл в осіб, які перенесли захворювання у легкій формі. Результати дослідження продемонстрували, що рівні антитіл-імуноглобулінів класу G (IgG) до спайкового білка залишалися стабільними і через 8 міс. Однак рівень антитіл до нуклеокапсидного білка SARS-CoV-2 згодом знижувався.

Дослідницька група вказує, що описана панель зразків сироватки крові може бути використана з діагностичною метою, наприклад для оцінки якості існуючих і нових серологічних тестів.

Результати дослідження «Stable IgG-antibody levels in patients with mild SARS-CoV-2 infection» знаходяться у вільному доступі на сервері препринтів medRxiv.

За допомогою інтернет-реклами до дослідження було залучено учасників з трьох округів Швеції. Потенційні добровольці заповнили онлайн-анкету, що включала питання про згоду на взяття у них зразків сироватки крові і обробку особистих даних. У жодного з учасників не було антитіл, індукованих вакциною, оскільки на момент старту дослідження кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Швеції ще не почалася.

Загалом у 469 учасників були відібрані зразки сироватки крові в період з 30 жовтня до 8 грудня 2020 г. З них у 145 осіб отримано позитивний результат щодо перенесеної інфекції SARS-CoV-2. Подальше спостереження продемонструвало, що випадків повторного зараження не було відзначено.

За даними контрольного візиту 12 квітня 2021 р., у 28 з 324 респондентів, які не хворіли на COVID-19 до включення в дослідження, були виявлені антитіла до SARS-CoV-2 під час повторного обстеження.

Близько 85% пацієнтів, які перенесли інфекцію SARS-CoV-2, повідомили про те, що захворювання у них проходило в легкій формі, переважно з грипоподібними симптомами. Водночас цікаво, що 17% респондентів, які не хворіли на COVID-19, вказували на проблеми з легенями і припускали, що перенесли в 2020 р. інфекцію SARS-CoV-2.

У близько 95% учасників дослідження, які одужали від COVID-19, були виявлені антитіла класу IgG, специфічні до нуклеокапсиду SARS-CoV-2 і спайкового білка. У чотирьох зразках сироватки крові реконвалесцентів не було визначено антитіла класу IgG, проте виявлені антитіла інших класів до нуклеокапсидного і спайкового білків.

Вік і стать не впливали на серопозитивність або рівень антитіл.

У 4% респондентів, які вважали, що вони ніколи не були інфіковані, виявляли антитіла до SARS-CoV-2. З 55 респондентів, які вважали, що вони не хворіли на коронавірусну інфекцію, але перебували в контакті з такими хворими, 10 виявилися серопозитивними.

У пацієнтів, які перенесли хворобу в середньо-тяжкій або тяжкій формі, рівень антитіл до спайкового білка і нуклеокапсиду був вищим, ніж у хворих з легким перебігом захворювання.

При повторному тестуванні на наявність антитіл встановлено, що з плином часу не відбувається зниження рівня антитіл до спайкового білка. Тоді як кількість антитіл до нуклеокапсидного білка зменшилася до моменту повторного тестування.

Таким чином, результати дослідження показали, що рівень певних антитіл знижується з часом в осіб, які перехворіли на коронавірусну інфекцію в легкій формі.

Хоча однією з сильних сторін дослідження був широкий збір зразків із загальної популяції, існує можливість зміщення вибірки внаслідок онлайн-набору. З огляду на нерандомізований відбір учасників, вчені припускають, що результати дослідження, ймовірно, занижують кількість недіагностованих випадків COVID-19.

За матеріалами www.news-medical.net