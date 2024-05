У фактичних даних встановлено, що частота розвитку короткозорості (міопії) зростає. Оптометристи у всьому світі також відзначають зростання частоти розвитку короткозорості серед дітей, що не можна пояснити лише генетичними факторами. За прогнозами експертів, за нинішніх темпів зростання до 2050 р. 50% населення світу буде короткозорим.

Дослідження точного зв’язку між часом, проведеним перед екраном гаджетів, і рівнем короткозорості все ще продовжуються. Проте вчені припускають, що надмірне проведення часу перед екраном гаджетів має певний вплив, особливо якщо діти знаходяться перед екранами з раннього віку.

Професор Ізабель Жалберт (Isabelle Jalbert) зі Школи оптометрії та науки про зір (School of Optometry and Vision Science) факультету медицини та охорони здоров’я Університету Нового Південного Уельсу (University of New South Wales), Велика Британія, пояснила, що в етіології короткозорості існує генетичний фактор. Водночас ми знаємо, що останніми десятиріччями її поширеність різко зросла, і це не можна пояснити лише генетикою. Вона додала, що для розуміння причин розвитку цієї патології необхідно проаналізувати, що змінилося в нашому навколишньому середовищі. Цілком імовірно, що проведення великої кількості часу перед екраном гаджетів є фактором ризику розвитку короткозорості у дітей.

Сучасні методи лікування, такі як ортокератологія, при якій використовують контактні лінзи для тимчасової зміни форми очного яблука в нічний час, не усувають короткозорість — вони сприяють уповільненню її прогресування.

При короткозорості підвищується ризик розвитку протягом життя тяжких форм захворювань очей, таких як глаукома, відшарування сітківки, катаракта та міопічна дегенерація жовтої плями, які в деяких випадках можуть призвести до сліпоти.

Вчена наголосила, що профілактика — найкраща стратегія.

І. Жалберт сказала, що навіть у короткостроковій перспективі екрани гаджетів зумовлюють напруження очей та розвиток симптомів сухості та втоми очей. У нещодавньому дослідженні виявлено, що перегляд екрана телефону призводить до зниження частоти моргання у дітей протягом 1 хв і може зумовити появу симптомів сухості очей.

Дослідниця зазначила, що спостереження за екраном у 2 рази знижує частоту моргань серед учасників, що є одним із основних механізмів змащення та захисту очей.

Професор І. Жалберт пояснила, що ми можемо вжити деяких профілактичних заходів, щоб мінімізувати вплив цифрових екранів на очі. Ці заходи включають обмеження щоденного часу проведення перед екраном відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) — менше 2 год на добу для дітей шкільного віку та повну відсутність часу перед екраном для дітей віком до 2 років.

Вона також розповіла, що в дослідженнях зафіксовано, що дуже мало дітей щодня дотримуються цих рекомендацій.

Вчена підкреслила, що слід проводити більше часу на свіжому повітрі, оскільки це знижує ймовірність розвитку короткозорості. Однак перебування на свіжому повітрі не обов’язково уповільнить прогрес короткозорості після її розвитку.

Вона розповіла, що чим більше часу ви проводите на відкритому повітрі, дивлячись у далечінь і на широко відкриті простори, тим менше часу ви проводите за екраном.

При цьому важливо захистити очі від сонячного світла, одягнувши сонцезахисні окуляри та капелюх.

За словами професора І. Жалберт, дорослим, які всю добу використовують екрани на роботі, важливо дотримуватися рекомендацій з ергономіки. Правильне встановлення робочого місця з екранами настільних комп’ютерів на відповідній відстані та висоті, адекватне природне освітлення та регулярні перерви можуть допомогти знизити навантаження на очі. Вона розповіла про рекомендоване оптометристами правило 20–20–20. Це означає, що кожні 20 хв намагайтеся відпочивати від екрану та дивитися на відстань 20 м не менше 20 с.

Вчена наголосила на тому, що важливо регулярно проходити огляди очей. Оптометристи зазвичай рекомендують проходити перевірку зору кожні 2 роки. Вразливим групам населення, зокрема особам із такими захворюваннями, як цукровий діабет та аутоімунні захворювання, рекомендується проходити частіші огляди.

