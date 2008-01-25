Чи впливає дієта на ризик розвитку раку шийки матки?

Рак шийки матки є одним з найпоширеніших гінекологічних онкологічних захворювань. За прогнозами Американського онкологічного товариства (American Cancer Society), у 2022 р. у США рак шийки матки буде діагностовано у близько 14 тис. жінок.

Результати дослідження демонструють, що існує взаємозв’язок між дієтою та ризиком розвитку різних захворювань, у тому числі деяких видів раку.

Чи існує зв’язок між раціоном харчування та ризиком розвитку раку шийки матки?

До 99,7% випадків раку шийки матки виникає внаслідок інфікування вірусом папіломи людини (ВПЛ). Ця вірусна інфекція викликає патологічні зміни у шийці матки, що призводить до розвитку цієї форми раку. У той самий час прогресування змін, викликаних інфекцією ВПЛ, значною мірою залежить від стану імунної системи жінки. Для ранньої діагностики раку шийки матки рекомендується регулярне проходження оглядів у гінеколога із взяттям мазка Папаніколау (цитологічний мазок) та тестування на ВПЛ. На початкових стадіях захворювання часто має безсимптомний перебіг.

На даний час існує три вакцини проти ВПЛ, які захищають від онкогенних штамів ВПЛ, що спричиняють рак шийки матки.

Ризик розвитку раку шийки матки підвищують такі фактори, як куріння, вплив токсинів навколишнього середовища, коінфекція захворюваннями, що передаються статевим шляхом, такими як ВІЛ, а також особливості харчування.

Харчування, що відповідає фізіологічним потребам організму в мікро- та макронутрієнтах, сприяє підтримці оптимального стану імунної системи.

Крім того, високий вміст антиоксидантів у раціоні харчування також сприяє зниженню ризику розвитку раку шийки матки.

Так звана західна дієта, або дієта за західним зразком, зазвичай багата насиченими жирами та трансжирами, сахарозою та хлоридом натрію. У дослідженнях показано, що ці речовини сприяють підвищенню рівня різних прозапальних цитокінів та порушують роботу імунної системи.

При цьому в дослідженнях виявлено, що прихильність до середземноморської дієти, багатої фруктами, овочами, горохом/бобами, ненасиченими жирами та рибою, пов’язана зі зниженням ризику розвитку раку шийки матки.

Вживання з їжею антиоксидантів, таких як каротиноїди, лютеїн, зеаксантин та β-каротин, а також вітамінів С, Е та А знижує ризик розвитку раку шийки матки. Найбільш виражене при цьому зниження ризику розвитку раку шийки матки у жінок, що палять.

Вживання з їжею достатньої кількості фолієвої кислоти, вітаміну D та лікопіну сприяє зниженню ризику розвитку раку шийки матки навіть у жінок, інфікованих ВПЛ.

При цьому перераховані вище речовини знижують ризик розвитку раку шийки матки за допомогою різних механізмів, тому оптимально, якщо вони надходять в організм у комплексі.

У нещодавньому обсерваційному дослідженні, що включило близько 300 тис. жінок, продемонстровано, що збільшення вживання багатих антиоксидантами фруктів і овочів призводить до зниження ризику розвитку раку шийки матки.

Щоденне збільшення споживання фруктів на 100 г, що еквівалентно 1 чашці журавлини, було пов’язане зі зниженням ризику розвитку раку шийки матки. Аналогічний ефект мало збільшення щоденного споживання овочів на 100 г.

Які ж продукти рекомендують вживати в їжу дослідники?

Різноманітні фрукти та овочі;

складні вуглеводи, такі як цільнозерновий хліб, кускус, нешліфований рис;

горіхи, насіння та оливкову олію, які є джерелами поліненасичених жирних кислот;

зелень та спеції, цибулю та часник;

бобові, включаючи сочевицю, нут, квасолю та горох;

знежирені молочні продукти.

Також дослідники рекомендують знизити споживання кухонної солі (натрію хлориду).

На додаток до підтримки збалансованої дієти, у дослідженні показано, що щоденне вживання полівітамінних добавок жінками, інфікованими ВПЛ, потенційно знижує ризик тяжкого перебігу інфекції ВПЛ та розвитку раку шийки матки.

А дієта ж західного зразка включає вживання в їжу значної кількості фаст-фуду — продуктів високого ступеня обробки з низьким вмістом клітковини, великою кількістю солі та цукру. Така дієта підвищує ризик розвитку раку та вираженість запальних реакцій в організмі.

Таким чином, продукти, вживання яких слід обмежити:

продукти з високим вмістом цукру (десерти, солодкі напої тощо);

перероблене м’ясо (ковбасні вироби);

продукти з високим вмістом насичених жирів та трансжирів.

В обсерваційному дослідженні з періодом спостереження 10 років, що включило понад 100 тис. осіб, продемонстровано, що надмірне вживання багатих сахарозою продуктів (молочних десертів, солодких напоїв та столового цукру) значно підвищувало ризик розвитку онкологічних захворювань.

Вживання в їжу червоного м’яса (телятини, свинини та баранини) у кількості 100–200 г на день пов’язане з підвищеним ризиком розвитку раку, як у жінок у перименопаузальний період, так і у період постменопаузи.

У той же час дослідники наголошують, що дієта, вживання зеленого чаю або лікарських трав не можуть замінити лікування раку шийки матки. У разі встановлення такого діагнозу необхідна консультація онколога для вибору оптимальної терапії у конкретному клінічному випадку.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com