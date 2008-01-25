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Новини медицини та фармаціїЧи сприяє фізична активність підвищенню якості життя в осіб похилого віку?

Чи сприяє фізична активність підвищенню якості життя в осіб похилого віку?

Опубліковано  07.07.2023

У нещодавньому дослідженні, проведеному вченими з Кембриджського університету (University of Cambridge), Великобританія, показано, що скорочення часу фізичної активності в осіб віком старше 60 років пов’язане з нижчою якістю життя. Також виявлено, що збільшення періоду, який проводиться у положенні сидячи, наприклад, під час перегляду телевізора або читання, призводить до зниження якості життя в осіб похилого віку.

Результати дослідження опубліковані в журналі Health and Quality of Life Outcomes.

Дослідники наголосили на необхідності заохочувати літніх людей залишатися активними.

Відомо, що фізична активність зумовлює зниження ризику розвитку низки захворювань, включаючи серцево-судинні захворювання, інсульт, цукровий діабет та рак. Національна служба охорони здоров’я (National Health Service) рекомендує дорослим займатися фізичною активністю помірної інтенсивності не менше 150 хв та високої інтенсивності — не менше 75 хв на тиждень. Крім того, особам похилого віку також рекомендується переривати тривалі періоди малорухливого способу життя легкою активністю.

У дослідженні проаналізовано рівні фізичної активності 1433 учасників віком 60 років та старше за допомогою акселерометрів. Учасники були залучені для участі у дослідженні EPIC (Європейське проспективне дослідження раку — European Prospective Investigation into Cancer) у Норфолку.

У учасників проаналізовано якість життя, пов’язану зі здоров’ям, ступінь здоров’я та благополуччя, що включає наявність/інтенсивність больового синдрому, здатність піклуватися про себе та тривогу/настрій. Усі учасники заповнювали опитувальник визначення якості життя. Нижчі показники якості життя були пов’язані з підвищеним ризиком госпіталізації, гіршими наслідками після госпіталізації та підвищеним ризиком летального наслідку. Період спостереження становив 6 років.

У дослідженні встановлено, що в осіб, які вели фізично активний спосіб життя та проводили менше часу у сидячому положенні, була більш висока якість життя. Також у них відзначений нижчий ризик госпіталізації та летального наслідку.

Доктор Дхарані Йєракальва (Dharani Yerrakalva) з Департаменту громадської охорони здоров’я та первинної медико-санітарної допомоги (Department of Public Health and Primary Care) Кембриджського університету зазначив, що зберігати фізичну активність і обмежувати час, проведений у положенні сидячи, дійсно важливо на будь-якому етапі життя. Це має особливо велике значення у літньому віці, оскільки може призвести до потенційно значного покращання якості життя, фізичного та психічного благополуччя. Доктор Д. Йєракальва підкреслив, що фізична активність сприяє зменшенню вираженості больового синдрому при таких поширених захворюваннях, як остеоартрит, сприяє підвищенню м’язової сили і, відповідно, покращанню здатності осіб похилого віку піклуватися про себе. Крім того, фізична активність сприяє зниженню ризику розвитку/зменшенню вираженості тривоги та депресії.

Експерти рекомендують особам похилого віку у якості фізичної активності наступні заняття:

  • щоденна прогулянка — в ідеалі не менше 20 хв;
  • садівництво;
  • поїздки велосипедом;
  • танці;
  • великий теніс.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  07.07.2023

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