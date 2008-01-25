Чи потрібно приймати статини в разі підвищеного рівня холестерину?

Щодня 47 млн американців приймають лікарські засоби для зниження рівня холестерину. Найчастіше це статини. Вони сприяють виведенню надмірної кількості холестерину, зменшенню кількості його утворення в печінці та профілактиці розвитку атеросклеротичних бляшок у судинах.

Водночас багато людей стурбовані потенційними побічними ефектами або думають, що їм доведеться приймати статини все життя.

Брайан Камбі (Brian Cambi), доктор медичних наук, кардіолог Єльського університету (Yale University), пояснив, що при діагностованому захворюванні серця, особливо атеросклерозі, статини, якщо вони добре переносяться людським організмом, абсолютно необхідні. Б. Камбі також додав, що ефективність та безпека статинів доведені багатьма дослідженнями.

Кардіолог Єльського університету Еріка Спатц (Erica Spatz), доктор медичних наук, розповіла, що пацієнти часто не знають, чому вони приймають статини, і зрештою припиняють терапію, яка має бути довічною.

Що таке холестерин і навіщо потрібні статини?

Підвищений рівень холестерину призводить до розвитку атеросклерозу — формування бляшок у судинах. Віскоподібна жироподібна речовина може накопичуватися в середньому шарі стінки судини, викликаючи запальну реакцію. Згодом порушується кровообіг. Це може зумовити біль у грудях та призвести до серцевого нападу та інсульту.

Зниження рівня холестерину в їжі іноді може сприяти нормалізації його рівня в плазмі крові, але тільки дієта не є ефективною для всіх. Так, вироблення холестерину багато в чому залежить від генетичних факторів, крім того, схильність до утворення атеросклеротичних бляшок також має індивідуальні відмінності. Тому для деяких пацієнтів може бути несподіванкою дізнатися, що вони мають підвищений рівень холестерину, хоча вони регулярно займаються спортом і дотримуються здорової дієти.

Щоб дізнатися свій рівень холестерину, слід здати аналіз крові на ліпідний профіль. Ліпідний профіль включає наступні показники:

холестерин ЛПВЩ (ліпопротеїни високої щільності): він відомий як «хороший» холестерин, оскільки він переміщає надлишок холестерину з кровотоку в печінку, яка виводить його з організму.

Холестерин ЛПНЩ (ліпопротеїни низької щільності). Його також називають «поганим» холестерином, оскільки він блокує хороші ЛПВЩ та зумовлює формування бляшок у стінках артерій.

Загальний холестерин: це весь холестерин у плазмі крові, включаючи ЛПНЩ та ЛПВЩ.

Тригліцериди: організм перетворює надлишок калорій на тригліцериди. Рівень тригліцеридів, як правило, вищий у осіб з високим рівнем холестерину, серцево-судинними захворюваннями, ожирінням та цукровим діабетом.

Як діють статини?

Статини — це інгібітори ГМГ-КоА-редуктази, ферменту печінки, який бере участь у синтезі холестерину. Унаслідок чого печінка виробляє меншу кількість холестерину та утилізує холестерин, що наявний у кровотоку. Також статини стабілізують фіброзну покришку атеросклеротичних бляшок, знижуючи ймовірність їхнього розриву або розвитку серцевого нападу. Вони мають протизапальну та антиоксидантну дію.

Наскільки ефективні статини?

За даними досліджень, статини можуть знизити рівень холестерину на 30–50%. У результаті досліджень також зафіксовано, що статини знижують ризик летального наслідку, серцевого нападу або інсульту. Фактично на сьогодні статини є одними з найбільш вивчених серцево-судинних препаратів.

Які ж аргументи проти застосування статинів?

Однією із проблем є побічні ефекти статинів. Деякі пацієнти повідомляють про м’язовий біль та слабкість. У результаті деяких досліджень встановлено, що статини підвищують рівень глюкози у плазмі крові. Це може мати значення для пацієнтів із переддіабетом. Водночас у пацієнтів з цукровим діабетом підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань, тому цим пацієнтам необхідно приймати статини.

Багато хто вважає, що якщо почати приймати статини, їх потрібно застосовувати постійно. Правда полягає в тому, що при припиненні прийому статинів не розвинеться синдром відміни.

Але якщо, наприклад, дієта з високим вмістом жирів призводила до підвищення рівня холестерину, і пацієнт не змінює свій раціон, його рівень швидше за все знову підвищиться, якщо він припинить прийом статинів.

Що слід враховувати жінкам у разі застосування статинів?

Лікар Е. Спатц сказала, що історично вважалося, що жінки мають низький ризик розвитку серцево-судинних захворювань і, як наслідок, їм недостатньо призначають профілактичні лікарські засоби. З цієї причини жінкам може бути особливо важливо поговорити зі своїми лікарями про застосування статинів, особливо якщо вони мають фактори ризику розвитку цих захворювань. Прееклампсія та рання менопауза також є факторами серцево-судинного ризику у жінок. Після менопаузи ризик розвитку серцево-судинних захворювань у жінок швидко зростає до рівня відповідного ризику у чоловіків того ж віку.

Які ще фактори необхідно враховувати при ухваленні рішення про застосування статинів?

У 2022 р. Робоча група з профілактичних послуг США (U.S. Preventive Services Task Force — USPSTF) рекомендувала всім особам віком 40–75 років розглянути можливість прийому статинів, якщо ризик розвитку атеросклерозу протягом наступного десятиріччя становить 10% або вище. Лікар може почати визначати 10-річний індивідуальний ризик за допомогою калькулятора ризику розвитку серцево-судинних захворювань, який враховує такі фактори, як стать, раса, артеріальний тиск, історія куріння, цукровий діабет та вік. Водночас у цьому разі не враховується такий важливий чинник, як сімейний анамнез.

Крім того, за даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) статини рекомендують, якщо:

в анамнезі є епізоди серцевого нападу (інфаркту), інсульту, захворювань периферичних артерій.

Рівень холестерину ЛПНЩ становить 4,9 ммоль/л або вище (це єдиний показник ліпідного профілю, при якому рішення про прийом статинів може бути ухвалене лише на його підставі).

Пацієнту 40–75 років, цукровий діабет та рівень холестерину ЛПНЩ 1,8 ммоль/л або вище.

Хворому 40–75 років, підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань або інсульту, а рівень холестерину ЛПНЩ становить 1,8 ммоль/л або вище.

Крім того, за допомогою комп’ютерної томографії може бути проведена оцінка рівня кальцію (як компонент атеросклеротичних бляшок) у коронарних артеріях людини.

Чи може зміна образу життя знизити рівень холестерину?

Коли рівень холестерину у людини виходить за межі діапазонів, що рекомендуються, але її 10-річний ризик розвитку серцево-судинних подій помірний, лікар може запропонувати змінити спосіб життя і повторити аналіз ліпідного профілю через кілька місяців. Перегляд способу життя повинен включати перехід на корисний для серцево-судинної системи раціон харчування із включенням великої кількості овочів, фруктів, бобових, горіхів, риби та птиці. Пацієнтам також рекомендують підвищити фізичну активність, відмовитися від тютюнопаління та обмежити вживання алкоголю, а також контролювати свою масу тіла та рівень глюкози у плазмі крові. Доктор Б. Камбі підкреслив, що ці зміни способу життя є важливими, навіть якщо ви приймаєте статини.

Якщо ж вам призначили статини, який із препаратів вибрати?

Існує безліч варіантів, зокрема таблетки та капсули різних виробників. 2 препарати — розувастатин і аторвастатин на сьогодні є найбільш дослідженими і найчастіше призначуваними статинами.

Що робити, якщо приймати статини протипоказано?

У деяких випадках можуть розвиватися тяжкі побічні ефекти або статини можуть бути неефективними; крім того, у пацієнта можливий розвиток алергії на цей препарат. У таких випадках можуть бути рекомендовані інші лікарські засоби для зниження рівня холестерину.

Які питання слід поставити своєму лікарю про статини?

Вам слід попросити лікаря пояснити причину призначення статинів.

Лікар Е. Спатц зазначила, що пацієнти мають поговорити зі своїм лікарем про все, що їх непокоїть щодо застосування статинів. Чим більше вони знають про лікарський засіб, своє власне здоров’я, сімейний анамнез і ризики розвитку серцево-судинних захворювань, тим більше у них шансів зробити правильний вибір і тим вища прихильність до лікування.

За матеріалами www.yalemedicine.org