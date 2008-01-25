В Американському журналі клінічного харчування (American Journal of Clinical Nutrition) опубліковано дані про те, що дві омега-3 жирні кислоти, що входять до складу риб’ячого жиру, можуть сприяти покращенню когнітивних функцій в осіб похилого віку з кардіальною патологією. Результати дослідження продемонстрували, що у людей з ішемічною хворобою серця ризик погіршення когнітивних функцій підвищується на 45%. Встановлено, що докозагексаєнова (docosahexaenoic acid — DHA) та ейкозапентаєнова кислоти (eicosapentaenoic acid — EPA), які застосовуються як комбінована дієтична добавка, сприяють поліпшенню когнітивних функцій в осіб похилого віку з ішемічною хворобою серця.

На думку дослідника з Гарвардської медичної школи (Harvard Medical School) Франсіна Велті (Francine Welty), додаткове застосування дієтичної добавки EPA має адитивний ефект, коли вміст DHA в крові вже досить високий. Але сам по собі рівень EPA не корелює зі змінами когнітивних функцій.

У дослідженні зіставляли зміну когнітивних функцій зі змінами рівнів EPA та DHA у крові учасників, які приймали дієтичні добавки риб’ячого жиру. Згідно з отриманими даними, кращі результати когнітивних тестів асоційовані з більш високим рівнем DHA в крові, тоді як вищий рівень EPA не мав такої кореляції. Максимальне поліпшення когнітивних функцій спостерігалося при вищих рівнях обох омега-3 жирних кислот у крові.

За словами професора дієтології Університету Евана Пью (Evan Pugh University) Пенні Кріс-Етертона (Penny Kris-Etherton), учасникам дослідження призначали прийом 3,36 г омега-3 жирних кислот на добу. Таку кількість жирних кислот складно отримати, включаючи до раціону харчування рибу.

Одна порція жирної риби (близько 100 г лосося) містить 2,2–2,3 г омега-3 жирних кислот. Щоб отримати 3,36 г жирних кислот на добу, слід вживати близько 1,5 порції жирної риби щодня. Поширена рекомендація включати до раціону 2 рибні обіди на тиждень, у тому числі жирну рибу (таку як тунець, лосось, форель, сардини або скумбрія) і нежирні морепродукти, такі як креветки, передбачає отримання всього близько 0,25 г омега-3 жирних кислот.

Однак навіть такий режим харчування доступний не всім. Тому рекомендується заповнювати дефіцит омега-3 жирних кислот, приймаючи дієтичні добавки з риб’ячим жиром.

За матеріалами www.medicalxpress.com