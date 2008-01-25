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Новини медицини та фармаціїЧи небезпечний рак молочної залози для чоловіків?

Чи небезпечний рак молочної залози для чоловіків?

Опубліковано  01.11.2023

Жовтень — місяць поінформованості про рак молочної залози.

Ви знали, що рак молочної залози вражає не лише жінок?

За даними Американського онкологічного товариства (American Cancer Society — ACS), це 2-й за поширеністю вид онкопатології, що діагностують у жінок у США. Більшість повідомлень про дослідження раку молочної залози зосереджена на захворюванні у жінок. Однак рак молочної залози може розвинутися й у чоловіків.

За прогнозами ACS, цього року у чоловіків у США буде діагностовано 2800 нових випадків інвазивного раку молочної залози та близько 530 смертей, пов’язаних із цим видом онкопатології.

Лікування раку молочної залози у чоловіків тим ефективніше, чим раніше виявлено захворювання.

Ознаки та симптоми раку молочної залози у чоловіків можуть включати:

  • безболісну шишку або потовщення у тканині молочної залози;
  • зміни шкіри, що покриває груди, такі як ямочки, зморщування, почервоніння або лущення;
  • зміни соска, такі як почервоніння або лущення, а також втягування соска всередину;
  • виділення із соска.

До факторів, що підвищують ризик розвитку раку молочної залози у чоловіків, належать:

  • вік: ризик розвитку раку молочної залози підвищується із віком. Цей вид онкопатології частіше діагностують у чоловіків у віці 60 років;
  • вплив естрогену. Препарати естрогену, наприклад препарати для гормональної терапії раку передміхурової залози, зумовлюють підвищення ризику розвитку раку молочної залози;
  • сімейний анамнез раку молочної залози: ризик цього захворювання підвищений у чоловіків, у яких близький родич хворий на рак молочної залози;
  • синдром Клайнфельтера — генетичний синдром, при якому знижений рівень тестостерону;
  • хвороба печінки: низка захворювань, зокрема цироз печінки, може призвести до зниження рівня чоловічих гормонів та підвищення рівня жіночих статевих гормонів, підвищуючи ризик розвитку раку молочної залози;
  • ожиріння пов’язане з підвищенням рівня естрогену в організмі, і внаслідок цього підвищується ризик раку молочної залози у чоловіків;
  • захворювання яєчок або хірургічне втручання щодо видалення яєчок. Запалення яєчок або операція з видалення яєчка можуть підвищити ризик розвитку раку молочної залози у чоловіків;
  • генетичні мутації. Ризик розвитку раку молочної та передміхурової залоз підвищений у носіїв мутацій у низці генів, найбільш значно при мутації в гені BRCA2.

За наявності сімейного анамнезу раку молочної залози слід обговорити це зі своїм лікарем. Лікар може порекомендувати консультацію генетика, щоб розглянути можливість проведення генетичного тестування для виявлення носійства генів, що підвищують ризик розвитку раку.

Лікування раку молочної залози у чоловіків часто включає хірургічне втручання з видалення пухлини та навколишньої тканини молочної залози. Також може бути рекомендована променева, гормональна терапія та хіміотерапія. Лікування залежить від стадії раку та загального стану здоров’я пацієнта.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org

Опубліковано  01.11.2023

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