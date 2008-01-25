У нещодавньому клінічному дослідженні проведено оцінку ефективності антидепресанту дулоксетину щодо зменшення вираженості больового синдрому у пацієнтів з остеоартритом кульшового або колінного суглоба. Результати опубліковані в медичному журналі «Arthritis & Rheumatology».

Дослідження проведено колективом авторів із медичного центру університету ім. Еразма Роттердамського, Роттердам (Erasmus University Medical Center, Rotterdam), та медичного центру Лейденського університету, Нідерланди (Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands).

У дослідження включили 132 пацієнти з остеоартритом, больовий синдром у яких не усувається прийомом безрецептурних анальгетиків (парацетамолу та нестероїдних протизапальних препаратів — НПЗП). Вони були рандомізовані на 2 групи: 66 учасників на додаток до стандартного лікування приймали дулоксетин у дозі 60 мг/добу, а 66 — лише стандартне лікування.

Дослідники встановили, що дулоксетин не зменшував вираженості больового синдрому. Оцінка ефективності проводилася через 3 та 12 міс прийому. Для оцінки вираженості больового синдрому та ефективності лікування застосовувалася шкала The Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC). Ця шкала використовується для оцінки ефективності терапії та динаміки вираженості больового синдрому при остеоартриті. Це опитувальник із трьома підрозділами — для оцінки болю, скутості та функціональних обмежень, пов’язаних із остеоартритом. Для заповнення опитувальника пацієнту потрібно близько 12 хв.

При цьому в даному дослідженні дулоксетин не зменшував вираженості больового синдрому і у пацієнтів з болем центрального характеру.

Дослідники вважають, що дулоксетин неефективний щодо зменшення вираженості больового синдрому у пацієнтів із остеоартритом. Його не слід призначати пацієнтам з остеоартритом для усунення больового синдрому. У той самий час, на думку вчених, необхідні подальші дослідження визначення ефективності цього препарату в пацієнтів із центральним генезом болю.

За матеріалами www.medicalxpress.com,

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