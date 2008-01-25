Про ризик розвитку прееклампсії відомо протягом багатьох років, але досі немає ефективного лікування чи методів профілактики цього захворювання.

Патрісія Магуайр (Patricia Maguire), директор Інституту відкриттів при Університетському коледжі Дубліна (Institute for Discovery at University College Dublin), розповіла, що прееклампсію виявляють у кожної 12-ї вагітної. При цьому П. Магуайр наголошує, що багато вагітних ніколи не чули про це захворювання, і низька поінформованість призводить до пізнього виявлення симптомів прееклампсії. Сьогодні вона розробляє новий тест для діагностики прееклампсії на ранніх термінах.

Рання діагностика значно знижує ризик смерті, оскільки захворювання на ранніх стадіях розвивається безсимптомно. Після появи клінічних симптомів перебіг хвороби є стрімким, для попередження розвитку печінкової та/або ниркової недостатності та летального наслідку необхідним є розродження незалежно від терміну вагітності.

Результати проведеного в 2021 р. дослідження продемонстрували, що за останні 30 років частота виявлення підвищення артеріального тиску під час вагітності збільшилася. Частково це пояснюється наявністю скринінгових програм.

У журналі «BMC Pregnancy and Childbirth» опубліковано результати дослідження, які показали, що найбільша частка летальних випадків внаслідок прееклампсії та еклампсії припадає на країни з низьким рівнем економічного розвитку. Крім того, на думку експертів, у цих державах, ймовірно, існує гіподіагностика прееклампсії та еклампсії, і кількість пов’язаних з ними летальних наслідків, ймовірно, занижена. За оцінками експертів, прееклампсія та еклампсія щорічно стають причиною летального наслідку у 76 000 жінок та 500 000 немовлят.

Сара Кілпатрік (Sarah Kilpatrick), акушер-гінеколог, що спеціалізується на прееклампсії в лікарні Седарс-Сінай у Лос-Анджелесі (Cedars-Sinai hospital, Los Angeles), вважає, що інформування жінок має вирішальне значення. С. Кілпатрік пояснює, що через малосимптомність прееклампсії на початкових етапах її розвитку, жінки найчастіше не усвідомлюють, що у них розвивається серйозне захворювання.

Еклампсія на тлі прееклампсії може виникнути дуже швидко. Її назва походить від грецького ἔκλαμψις — спалах, блискавка. Еклампсія може розвиватися під час вагітності, пологів та в післяпологовий період на тлі прееклампсії. Це одна із форм гестозів вагітності. Проявляється підвищеним артеріальним тиском, судомами, розвитком нефропатії. Характеризується високим ризиком смерті як для матері, так і для плода/новонародженого.

Анант Каруманчі (Ananth Karumanchi) та Раві Тадхані (Ravi Thadhani) розробили перший у світі діагностичний тест для визначення ризику розвитку прееклампсії: вони встановили, що у вагітних з прееклампсією підвищені рівні двох білків (антиангіогенного протеїну sFlt1 (soluble fms-like tyrosine kinase, sVEGFR1)) та ангіогенного фактора (PlGF)). Близько 10 років цей скринінговий тест застосовується у країнах ЄС.

За даними Американської асоціації серця (American Heart Association), цей тест проходить клінічні дослідження в США. У Сполучених Штатах прееклампсію непропорційно частіше виявляють у жінок негроїдної раси, що пояснюється більшою поширеністю таких факторів ризику, як цукровий діабет, ожиріння і стрес. Таким чином, клінічні дослідження, що проводяться в США, включають жінок з різних етнічних груп.

Тест, розроблений П. Магуайр, не лише виявляє прееклампсію за допомогою аналізу крові. Із застосуванням цифрової обробки отриманих даних визначаються найбільш безпечні для матері та плода часові рамки для розродження.

Часто наслідки прееклампсії залишаються на все життя. С. Кілпатрік пояснила, що приблизно у кожної 10-ї жінки, у якої високий артеріальний тиск було виявлено в період вагітності, надалі розвивається артеріальна гіпертензія. У близько 15% жінок з тяжкою прееклампсією надалі виникає синдром HELLP (гемоліз, підвищення рівнів печінкових ферментів у крові та зниження рівня тромбоцитів).

Василіс Цатсаріс (Vassilis Tsatsaris), акушер-гінеколог паризької лікарні Порт-Рояль (Paris’ Port Royal hospital), пояснила, що розробка нових методів діагностики прееклампсії потенційно дозволить знизити ризик розвитку ускладнень для майбутньої дитини. Вона наголосила, що сьогодні терапевтичні інновації в терапії раку, у галузі вакцинопрофілактики або генної терапії впроваджуються у клінічну практику в найкоротші терміни. Але в акушерстві, на превеликий жаль, запровадження нових розробок у практичну медицину відбувається дуже повільно.

За матеріалами www.medicalxpress.com