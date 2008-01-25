Учені з лікарні National Jewish Health виявили біомаркери, пов’язані з потенційним ризиком розвитку алергічних захворювань у немовлят.

Атопічний дерматит діагностують у 20–30% дітей у всьому світі. Для захворювання характерний розвиток у ранньому віці та надалі симптоми можуть прогресувати. У деяких випадках у дитини з атопічним дерматитом можуть розвиватися й інші алергічні захворювання (наприклад харчова алергія, алергічний риніт, бронхіальна астма) — це називається алергічним маршем.

Старший автор дослідження Дональд Леунг (Donald Leung), керівник педіатричного відділення алергії та клінічної імунології у лікарні National Jewish Health, пояснив, що атопічний дерматит — це хронічне рецидивне захворювання. Він наголосив на важливості профілактики цієї патології.

Дослідження було проведено у співпраці з лікарнями у Кореї.

Двомісячним дітям, у яких на момент включення до дослідження не було клінічних симптомів атопічного дерматиту, накладали неінвазивні пластирі на передпліччя. На відміну від біопсії шкіри, яка проводилася раніше, ці спеціальні пластирі дозволяють проводити забір клітин шкіри безболісно.

До дослідження включали як дітей із сімейним анамнезом атопічного дерматиту, так і учасників без обтяженого сімейного анамнезу.

Період спостереження становив 2 роки. Отримані за допомогою спеціальних пластирів клітини шкіри було проаналізовано методом мас-спектрометрії. Так, у дослідженні було визначено імунний та ліпідний профіль епідермісу немовлят. Дослідження отриманих клітин проведено у лабораторії мас-спектрометрії у лікарні National Jewish Health.

Доктор філософії Євгеній Бердишев (Evgeny Berdyshev) — провідний автор дослідження та керівник лабораторії.

Лікар Д. Леунг пояснив, що важливо виявляти пацієнтів з підвищеним ризиком розвитку атопічного дерматиту до появи перших клінічних симптомів. Це потенційно сприятиме розробці ефективних методів профілактики цього захворювання.

Біомаркерами потенційного розвитку атопічного дерматиту є інтерлейкін-13 та епітеліальний цитокін — тимічний стромальний лімфопротеїн (Thymic stromal lymphopoietin — TSLP). Д. Леунг пояснив, що дітям, у яких буде виявлено ці біомаркери, можуть бути рекомендовані засоби для пом’якшення шкіри, що сприяють підтриманню її бар’єрної функції, та специфічні біологічні препарати. Він підкреслив, що основним механізмом розвитку атопічного дерматиту є порушення цілісності шкірного бар’єру та його підвищена проникність для різних алергенів.

На сьогодні необхідні подальші дослідження у цій галузі.

Результати дослідження було опубліковано у виданні «Journal of Allergy and Clinical Immunology».

За матеріалами www.medicalxpress.com