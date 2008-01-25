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Новини медицини та фармаціїЧи можливий МРТ-скринінг патології вагітності?

Чи можливий МРТ-скринінг патології вагітності?

Опубліковано  19.08.2022

Атиповий розвиток плаценти підвищує ризик виникнення несприятливих наслідків вагітності, включаючи:

  • затримку внутрішньоутробного розвитку плода;
  • низьку масу тіла дитини при народженні;
  • уроджені аномалії розвитку плода;
  • прееклампсію;
  • передчасні пологи;
  • мертвонародження.

Наявні на сьогодні методи оцінки функції плаценти найчастіше є недостатньо ефективними.

Нещодавно дослідники розробили новий метод візуалізації з використанням магнітно-резонансної томографії (МРТ) з метою оцінки стану плаценти. У дослідженні показано, що за допомогою цього методу можна достовірніше прогнозувати ризик несприятливих наслідків вагітності, пов’язаних з атиповим розташуванням плаценти та плацентарною недостатністю.

Вікторія Х. Дж. Робертс (Victoria H.J. Roberts), доктор філософії, доцент відділу розвитку та репродуктивних наук Ореганського національного дослідницького центру приматів (Division of Developmental and Reproductive Sciences at the Oregan National Primate Research Center), є одним з авторів дослідження. Вона розповіла, що новий метод візуалізації може застосовуватися для оцінки функції судин плаценти. Вона пояснила, що рання діагностика патології плаценти дає змогу розробити терапевтичні стратегії для профілактики порушень розвитку плода.

Результати було опубліковано в журналі «PLOS One».

У дослідженні взяли участь 316 вагітних на терміні 11–38 тиж. При застосуванні стандартних методів дослідження 62,6% оцінили як вагітності низького ризику розвитку ускладнень, а 37,4%, відповідно, як вагітності високого ризику.

Потім усі пацієнтки тричі проходили МРТ з визначенням показника Т2* (визначає плацентарний кровотік та забезпечення плода киснем). При аналізі даних було продемонстровано, що рівень показника Т2* був значно нижчим у вагітних із групи високого ризику в період 15–33 тиж вагітності. Крім того, показано, що починаючи з 10 тиж вагітності цей показник потенційно дозволяє ідентифікувати вагітність високого ризику.

Дослідники дійшли висновку, що їхня нова методика може застосовуватися практично на всіх сучасних МРТ-сканерах.

Учені зазначили, що дослідження мало низку обмежень: так, до нього входила невелика кількість учасниць однієї етнічної та расової приналежності.

Доктор Анджела Мартін (Angela Martin), медичний директор з пологів у Медичному центрі Канзаського університету (University of Kansas Medical Center), не брала участі в дослідженні, але вона зазначила, що і належить визначити, чи є нова методика більш ефективним варіантом скринінгу вагітних, ніж методи, що використовуються на сьогодні (ультразвукове дослідження, вивчення історії хвороби пацієнтки та визначення факторів ризику).

За матеріалами www.medicalnewstoday.com

Опубліковано  19.08.2022

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